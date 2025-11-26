Colombia

Explosión de un camión en la vía Panamericana dejó un muerto y dos heridos: esto se sabe

Un estallido registrado cerca de El Patia, en la frontera entre Cauca y Nariño, causó víctimas y daños materiales

El estallido en El Patia
El estallido en El Patia provoca daños en varios vehículos y obliga a cerrar completamente el tránsito en la zona - crédito Captura video

La explosión registrada en la vía Panamericana, a la altura del municipio de El Patía en la frontera entre Cauca y Nariño, provocó la movilización de las autoridades, debido al saldo preliminar de una persona fallecida y dos heridas.

El estallido, cuyas causas aún son objeto de investigación por parte de los organismos competentes, impactó directamente en varios vehículos que transitaban por el corredor vial, dejando parte de la infraestructura seriamente afectada.

Tras el incidente, la Policía acordonó completamente la zona y dispuso la restricción total del tránsito vehicular en el sector. Esta medida busca tanto la preservación del lugar para las diligencias judiciales como la protección de los ciudadanos ante el riesgo de nuevas complicaciones.

Las autoridades restringen el paso en la vía Panamericana para facilitar las labores de investigación y atención a los afectados - crédito Redes sociales

El área permanece bajo custodia de las autoridades, quienes han solicitado a la población evitar la ruta mientras se desarrollan los trabajos de inspección y atención de emergencias.

Se desconoce de momento el origen exacto del estallido y las circunstancias que lo rodearon, mientras equipos técnicos y operativos continúan trabajando en el sitio para recabar información precisa y determinar posibles responsables.

El incidente en El Patia genera una respuesta inmediata de la Policía y equipos de emergencia en el lugar - crédito Redes sociales

