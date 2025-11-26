Colombia

En medio del escándalo de las disidencias, Petro aseguró que el peor peligro del Estado es la infiltración del crimen: “Indudablemente”

El presidente aseguró que instituciones como la Dijín y la Fiscalía son clave para hacer frente a la problemática

Guardar
El presidente Gustavo Petro aseguró que se debe sacar del Estado a funcionarios que incurran en actividades ilegales - crédito @infopresidencia/X

Durante la imposición de condecoraciones al personal de la fuerza pública que participó en la operación Perseo en el Cañón del Micay, llevada a cabo el 26 de noviembre de 2025 en Bogotá, el presidente Gustavo Petro se refirió a la infiltración de la criminalidad en las instituciones del Estado. De acuerdo con su intervención, es necesario evitar que los funcionarios se involucren en irregularidades.

“Hacia el futuro, indudablemente, hay que quitar el mayor peligro: el que funcionarios del Estado, estén uniformados o no, se vinculen a actividades ilegales sin abandonar el Estado mismo, tratando de subordinar el Estado al crimen”, señaló el primer mandatario en el evento.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El presidente explicó que cuando el crimen tiene poder, puede generarse un “genocidio”. Por eso, según indicó, ha dedicado 10 años de su vida a investigar a servidores públicos salpicados en hechos criminales, con el fin de mostrar su conducta ante la opinión pública y ante la justicia. No obstante, advirtió que la justicia colombiana también tiene entre sus funcionarios a personas relacionadas con el crimen, por lo que sus procesos se dificultan.

El presidente Gustavo Petro aseguró
El presidente Gustavo Petro aseguró que ha denunciado a funcionarios relacionados con el crimen, logrando que enfrenten a la justicia - crédito Ovidio González/Presidencia

En ninguno se me señaló que me había equivocado. En el día de hoy puedo decir que en todos acerté. Pero, la justicia es lenta, porque la justicia también está infiltrada”, expuso el jefe de Estado.

Aclaró que las labores de inteligencia y contrainteligencia, así como la funcionalidad de instituciones como la Dijín de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, son clave para evitar que los servidores públicos se inmiscuyan en actividades ilícitas. La correcta ejecución de labores entre la fuerza pública y entidades investigadoras son necesarias para enfrentar una de las problemáticas más graves que aquejan al país: el conflicto armado interno.

Eso es fundamental si queremos ganar esta guerra, porque se ha convertido en guerra, dado que los narcotraficantes han construido grupos armados privados con cierto potencial militar que tiene que ser controvertido por el potencial militar de la Nación”, explicó el presidente Petro.

La presunta infiltración de las disidencias en el Gobierno

Las disidencias de las Farc
Las disidencias de las Farc habrían infiltrado al Gobierno, al Ejército y al DNI - crédito EFE

Pese a las aseveraciones del primer mandatario, lo cierto es que su mismo Gobierno ha estado permeado por escándalos relacionados con corrupción y presuntas alianzas con grupos armados al margen de la ley. El caso que ahora sacude a la administración tiene que ver con archivos hallados en celulares y computadores de Alexander Díaz, alias Calarcá, líder de Estado Mayor de Bloques y Frentes de las disidencias de las Farc, que fueron revelados por Noticias Caracol.

El contenido del material decomisado puso en alerta al país debido a que en él se menciona la presunta infiltración de la guerrilla en el Gobierno, en el Ejército Nacional y en la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). En conversaciones halladas en los dispositivos, no solo se encontraron presuntas alianzas entre el grupo armado con el general del Ejército Juan Miguel Huertas, que lidera el Comando de Personal de la institución, y con Wilmar Mejía, alto funcionario del DNI; se advirtió sobre un presunto respaldo de la guerrilla a la campaña del presidente Petro en 2022.

Archivos de alias Calarcá advierten
Archivos de alias Calarcá advierten sobre presuntas irregularidades en la campaña de Gustavo Petro y la influencia de Francia Márquez - crédito Colprensa

El primer mandatario se pronunció al respecto en su cuenta de X, indicando que los dos funcionarios mencionados en el informe periodístico no tendrían relación alguna con las disidencias de las Farc. Por el contrario, aseguró que los implicados le han ayudado a desmantelar la criminalidad dentro de las instituciones.

Se trata de querer purgar a las personas que me han ayudado a identificar oficiales del ejército corruptos. Varios casos como el robo de armas al ejército en la Guajira y precisamente la entrega a bandidos de permisos para hacer compañías de seguridad, es gracias a eso”, señaló el jefe de Estado, afirmando que la fuente del medio pertenece a la CIA, por lo cual, desde su perspectiva, no sería confiable.

Con este mensaje en X,
Con este mensaje en X, el presidente Gustavo Petro negó que se esté registrando una filtración de la información de organismos del Estado a las disidencias de las Farc - crédito @petrogustavo/X

Por otro lado, en los archivos de alias Calarcá también se involucra a la vicepresidenta Francia Márquez, a la que se señala como mediadora entre las disidencias de las Farc y la campaña del entonces aspirante a la Presidencia Gustavo Petro. Márquez negó las acusaciones en su contra a través de un comunicado.

No existe ninguna prueba fehaciente que pueda demostrar mi vínculo con estos grupos ilegales. Lo único que se presenta es un supuesto mensaje de WhatsApp, dicho por un delincuente usando mi nombre para darse importancia frente a otros delincuentes. Jamás en la vida he visto a ese personaje”, señaló.

Temas Relacionados

Gustavo PetroInfiltraciónCrimenDisidencias de las FarcAlias CalarcáColombia-Noticias

Más Noticias

Nombramiento de Salvatore Mancuso como gestor de paz está en riesgo: Consejo de Estado admitió demanda contra resolución del Gobierno

El alto tribunal decidió estudiar la acción jurídica tras verificar que cumplía los requisitos legales, en un proceso que también incluye la acumulación de otro expediente relacionado con la designación presidencial

Nombramiento de Salvatore Mancuso como

Madre de 17 años permitía que su bebé fuera abusada por su pareja: vecinos grabaron los vejámenes

Las autoridades actuaron tras recibir pruebas de vecinos que documentaron los hechos, logrando la aprehensión de ambos implicados y asegurando la protección de la niña de casi dos años bajo custodia del Icbf

Madre de 17 años permitía

EN VIVO Nacional vs. Junior de Barranquilla, fecha 3 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay: pelea por el liderato en Itagüí

Tanto los verdolagas como los tiburones suman cuatro puntos en el grupo A, el que gane tomará la punta y marcará el camino hacia la final del campeonato

EN VIVO Nacional vs. Junior

“Compradores estadounidenses ya exigen descuentos”: así está la situación en el agro colombiano ante los aranceles de EE. UU.

La resiliencia empresarial y la diplomacia comercial surgen como factores decisivos para enfrentar la coyuntura y los desafíos de seguridad en el sector rural colombiano, confirmaron líderes gremiales

“Compradores estadounidenses ya exigen descuentos”:

Un ranking mundial reveló que una ciudad del Caribe colombiano se coló entre los destinos más buscados para visitar en 2026

El informe internacional de tendencias de viaje puso a la ciudad colombiana en el radar gracias a su energía cultural, su modernización y la fuerza que tomó su escena turística

Un ranking mundial reveló que
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Liberan enfermo a comerciante y

Liberan enfermo a comerciante y esposo de funcionaria en Miranda, Cauca: disidencias de las Farc pedían $4.000 millones

Operativo del Ejército dio de baja a cabecilla del Clan del Golfo y las redes no perdonaron: “‘Condorito’ quedó plop”

Activista que votó por Petro mostró su indignación por supuesta infiltración de ‘Calarcá’: “El escándalo más grave del Gobierno”

Combate entre el Ejército Nacional y el Clan del Golfo dejó un militar muerto y otro desaparecido en Dabeiba

Alerta por supuesto panfleto de las disidencias amenazando a trabajadores de EPM en Antioquia: “Serán declarados objetivo militar”

ENTRETENIMIENTO

Ranking Netflix: las películas favoritas

Ranking Netflix: las películas favoritas de HOY por el público colombiano

Top de películas imprescindibles para ver HOY en Prime Video Colombia

Quién es el padre Guillherme, el DJ y sacerdote que hará una fiesta electrónica en Bogotá: “Farra de la mano del Señor”

Giovanny Ayala organizó velatón en Villavicencio por la liberación de su hijo Miguel Ayala: “Una luz por la vida”

Hassam apareció en redes y reveló detalles sobre su salud que preocuparon a sus seguidores: “Cambio de aceite”

Deportes

Así le fue a Lucas

Así le fue a Lucas González en los últimos cuadrangulares que disputó: el bogotano se acerca a la final del FPC

EN VIVO Nacional vs. Junior de Barranquilla, fecha 3 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay: pelea por el liderato en Itagüí

América estaría tras el fichaje de internacional venezolano con experiencia en el fútbol europeo

Este es el equipo con mayor rentabilidad en fichajes del fútbol colombiano: superó al Atlético Nacional

Hora y dónde ver América vs. Medellín: el duelo de rojos puede sentenciar la eliminación de alguno de los dos clubes