Defensa de Olmedo López dijo que está dispuesto a seguir declarando contra el exministro Ricardo Bonilla por caso Ungrd

El abogado José Moreno destacó que su defendido proporcionó información y documentos relevantes a la Fiscalía, incluyendo registros y detalles del ‘modus operandi’, lo que permitió avances significativos en el proceso judicial

El abogado de Olmedo López
El abogado de Olmedo López afirmó que su cliente continuará colaborando con la fiscalía en el proceso que involucra al exministro Ricardo Bonilla, aportando pruebas clave para esclarecer el caso de la Ungrd - crédito Colprensa

En Bogotá, la fiscal General Luz Adriana Camargo anunció que este miércoles 26 de noviembre la institución pedirá una audiencia para imputar cargos al exministro Ricardo Bonilla, investigado por su posible vinculación en el caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

Tras conocerse esta información, la representación legal de Olmedo López, exdirector de dicha entidad, señaló que López está dispuesto a continuar declarando en contra del exministro Ricardo Bonilla en el caso Ungrd.

“Como defensa del señor Olmedo López, recibimos con serenidad y sentido de justicia el anuncio de la Fiscalía General de la Nación sobre la imputación que se realizará al exministro de Hacienda Ricardo Bonilla. Este avance resulta coherente con el deber constitucional de investigar con imparcialidad y profundidad todos los hechos relacionados con el caso UNGRD”, comentó al respecto el abogado, José Moreno.

El defensor de Olmedo López destacó la colaboración de su cliente con las autoridades. Según precisó, “desde hace más de un año mi defendido puso en conocimiento de la Fiscalía información determinante y entregó pruebas verificables que han sido esenciales para el esclarecimiento de la verdad”. También subrayó que aportaron conversaciones, georreferenciaciones, registros y detalles del modus operandi, lo que posibilitó avances procesales relevantes.

De igual manera, resaltó la necesidad de que el proceso avance con prontitud: “La celeridad en la administración de justicia no es un beneficio para una de las partes: es una garantía constitucional para toda la sociedad y para la credibilidad institucional”. Además, añadió que los acontecimientos recientes, entre ellos la salida del país de dos implicados, evidencian la importancia de tomar decisiones oportunas.

Por otro lado, Olmedo López, a través de su apoderado, expresó que mantiene su disposición de colaborar con las autoridades y respaldar un proceso judicial que avance de manera imparcial. Señaló que espera que las investigaciones se desarrollen bajo los mismos estándares para todos los involucrados, sin preferencias ni dilaciones, y que la reciente imputación representa un avance dentro del caso.

Además, enfatizó que acudirá ante las autoridades cada vez que sea requerido, convencido de que la transparencia y la rigurosidad resultan esenciales para alcanzar una resolución justa.

“Nuestro interés ha sido, y continuará siendo, cooperar y que todas las responsabilidades se investiguen con el mismo rigor, sin selectividades, sin presiones externas y sin demoras injustificadas. La imputación anunciada constituye un paso relevante, pero también un recordatorio de que el proceso debe continuar con objetividad y transparencia hasta su culminación, por eso acudiré a cualquier llamado que me hagan las autoridades judiciales”, comentó el exdirector de la Ungrd.

