Así puede llevarse obsequios especiales por crear un pesebre navideño ecológico: la CAR lanzó concurso, estos son los requisitos

El certamen invita a comunidades y familias a reinventar la Navidad usando materiales reciclados y transmitiendo un mensaje de protección del territorio - crédito CAR

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) anunció la apertura del concurso “Navidad Sostenible - Territorio CAR 2025”, una iniciativa que pretende transformar la tradicional celebración decembrina en una oportunidad para fomentar prácticas responsables y creativas con el ambiente.

A través de este certamen, la entidad invita a comunidades, organizaciones y familias a reinventar la Navidad mediante el uso de materiales recuperados y la creación colectiva, enviando un mensaje claro de protección del territorio y respeto por los ecosistemas.

El director general de la CAR, Alfred Ignacio Ballesteros, señaló el enfoque comunitario y ambiental del concurso: “En la CAR queremos que esta Navidad sea una oportunidad para unir a las familias y a las comunidades en torno al cuidado del ambiente. Cada pesebre y cada calle decorada con materiales reciclados se convierte en un mensaje de responsabilidad y amor por el territorio. Invitamos a todas las organizaciones comunitarias a participar y demostrar que la creatividad también puede transformar la forma en que celebramos y protegemos nuestra casa común”.

La modalidad Aguinaldo Comunitario Sostenible fomenta la decoración de espacios públicos y expresiones artísticas con sentido ecológico - crédito CAR

El certamen contará con dos categorías principales:

1. Pesebre sostenible “Nacimiento que cuida la casa común”

Dirigida a administraciones municipales, Juntas de Acción Comunal (JAC) y organizaciones comunitarias, esta categoría invita a la elaboración colectiva de pesebres utilizando exclusivamente materiales reciclables, recuperados o reutilizables. El pesebre debe reflejar trabajo comunitario y transmitir un mensaje ambiental claro.

Los participantes deberán entregar un video de hasta tres minutos, un registro fotográfico compuesto por cinco imágenes y la lista de quienes contribuyeron al proceso. La evaluación premiará el esfuerzo comunitario, la creatividad, la reutilización de insumos y la calidad del mensaje ambiental.

2. Aguinaldo comunitario sostenible “Calle, familia y territorio en armonía”

Esta modalidad promueve la decoración de espacios públicos con elementos recuperados y la integración de expresiones culturales con sentido ambiental, ya sea a través de poemas, villancicos, obras de teatro u otras manifestaciones artísticas. La clave está en lograr que la comunidad se una para transmitir, mediante el arte, un llamado colectivo al cuidado del territorio.

La entrega de evidencias también incluye un video de tres minutos, registro fotográfico y listado de participantes. El jurado valorará la participación, ingenio, uso adecuado de materiales y la fuerza del mensaje ambiental.

La categoría Pesebre Sostenible premia la elaboración colectiva de nacimientos con materiales reutilizables y un claro enfoque ambiental - crédito CAR

Con el propósito de asegurar la autenticidad ecológica del concurso, la CAR puntualizó sobre materiales permitidos y prohibidos. Están autorizados plásticos, vidrio, cartón, madera recuperada, textiles reutilizables y cualquier elemento que haya tenido una vida anterior. Se prohíbe tajantemente el uso de musgos, líquenes, palmas y cualquier recurso vegetal extraído directamente del bosque, así como materiales nuevos adquiridos para la ocasión o decoraciones procedentes de terceros.

La protección del musgo, en particular, fue subrayada por la Secretaría de Ambiente de Bogotá, que advirtió sobre el riesgo ambiental que representa su extracción. El musgo cumple una función vital en los ecosistemas, al actuar como reservorio natural de agua, capaz de retener hasta 20 veces su peso y liberarlo en épocas de sequía.

La sustracción ilegal de musgo deja los suelos vulnerables a erosión e incendios forestales y expone a los infractores a sanciones penales y administrativas, incluida la imposición de multas económicas. Las autoridades recomiendan emplear sustitutos como aserrín, césped artificial, papel periódico, fibra de coco y otros materiales reciclables.

El uso de musgo y otros recursos vegetales extraídos del bosque está prohibido para proteger los ecosistemas y evitar sanciones legales - crédito Secretaría de Ambiente

Como parte de la premiación, la CAR entregará reconocimientos diseñados para fortalecer el tejido comunitario y la acción ambiental, como:

Parques infantiles elaborados en madera ecológica

Huertas caseras

Sistemas comunitarios de recolección de aguas lluvias

Herramientas ecosostenibles

Entradas al Parque Jaime Duque

Acceso a las Aulas Ambientales CAR

Anchetas con productos de los emprendedores vinculados al programa Negocios Verdes de la CAR.

El cronograma del concurso contempla inscripciones hasta el 12 de diciembre, evaluación entre el 13 y 22 de diciembre y la publicación de ganadores el 23 de diciembre. La iniciativa refuerza la idea de que la creatividad colectiva y el compromiso ambiental pueden convivir en la tradición, ofreciendo una alternativa consciente para celebrar la Navidad y cuidar los recursos naturales, marcando un modelo de gestión sostenible para la región.