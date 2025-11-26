Colombia

Armando Benedetti confirmó reuniones con el presidente del Senado para garantizar la seguridad de candidatos al Congreso: “Su protección es prioridad”

El ministro del Interior afirmó que se analizan medidas específicas para proteger a los candidatos al Senado y la Cámara en todo el país durante las próximas elecciones

Guardar
Armando Benedetti entregó detalles del encuentro con el presidente del Senado, Lidio García - crédito Ministerio del Interior

A través de su cuenta de X, el ministro del Interior, Armando Benedetti, anunció que se reunió con el presidente del Senado, Lidio García, para garantizar la seguridad de candidatos al Congreso de la República en las próximas elecciones, que se llevarán a cabo en 2026.

El jefe de la cartera del Interior indicó que se están buscando acciones concretas para garantizar la seguridad de todos los aspirantes al Senado y Cámara en el país.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“En un compromiso firme con la democracia, a esta hora me reúno con el presidente del Senado, Lidio García, para liderar acciones concretas que garanticen la seguridad de candidatas y candidatos al Congreso en todo el país. Su protección hoy es prioridad y trabajamos para que cada aspirante al Senado y la Cámara pueda ejercer su labor con libertad y tranquilidad", señaló Benedetti.

Armando Benedetti indicó que se
Armando Benedetti indicó que se están buscando acciones concretas para garantizar la seguridad de todos los aspirantes en el país - crédito @AABenedetti/X

A través de un comunicado, el Ministerio del Interior señaló que el jefe de la cartera se reunió con el presidente del Senado, Lidio García; y los voceros de los partidos para plantear estrategias que permitan garantizar la seguridad de todos los candidatos.

“Adelantamos una reunión con los voceros de los partidos políticos y el presidente del Senado para liderar acciones concretas que garanticen la seguridad de candidatas y candidatos al Congreso en todo el país. Su protección hoy es prioridad y trabajamos para que cada aspirante al Senado y la Cámara pueda ejercer su labor con libertad y tranquilidad”, expresó Benedetti.

Durante la campaña, según el ministro del Interior, se han desarrollado cerca de 2.000 eventos que han contado con la participación de 30.000 efectivos de la fuerza pública.

Además, precisó que desde el Gobierno se han reforzado los esquemas con cerca de 600 personas adicionales.

“Desde el Ministerio del Interior hemos garantizado la seguridad para todos los candidatos a todos los cargos de elección popular. Hemos hecho seguimiento constante a la situación de todos y cada uno”, concluyó.

Armando Benedetti aseguró que desde
Armando Benedetti aseguró que desde el Gobierno se han reforzado los esquemas con cerca de 600 personas adicionales- crédito @AABenedetti/X

Temas Relacionados

Armando BenedettiLidio GarcíaSeguridad candidatosCongresoElecciones 2026Colombia-Noticias

Más Noticias

Defensa de Olmedo López dijo que está dispuesto a seguir declarando contra el exministro Ricardo Bonilla por caso Ungrd

El abogado José Moreno destacó que su defendido proporcionó información y documentos relevantes a la Fiscalía, incluyendo registros y detalles del ‘modus operandi’, lo que permitió avances significativos en el proceso judicial

Defensa de Olmedo López dijo

Controversia por video de Verónica Alcocer en Suecia: aunque la primera dama dice no hablar inglés, Gustavo Petro la contradijo

La negativa de Verónica Alcocer a dialogar con reporteros en Estocolmo ha reavivado las críticas sobre los motivos reales de su permanencia en Europa

Controversia por video de Verónica

La Secretaría de Movilidad afirma que ha salvado vidas con los resaltos parabólicos en las vías, ¿de qué se trata?

Según la entidad, la estrategia ha mejorado los indicadores de siniestros, razón por la que se instalarán más de estos resaltos en diferentes vías de la ciudad

La Secretaría de Movilidad afirma

Reapareció Lewis Jiménez, periodista venezolano que fue encontrado habitando las calles de Medellín: iniciarían proyectos juntos

Jiménez reafirmó su deseo de retomar el periodismo y ligarlo al propósito de ayudar a otros que pasan por la misma situación suya: “Sé lo que es vivir en la calle”

Reapareció Lewis Jiménez, periodista venezolano

Atlético Nacional estaría cerca de blindar a nueva promesa del cuadro “Verdolaga” y que la hinchada halaga: “Están a mínimos detalles”

El Rey de Copas avanza en la renovación del contrato del mediocampista, quien se ha sido pieza clave y favorito de la afición por su talento y capacidad para desequilibrar en el campo

Atlético Nacional estaría cerca de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Activista que votó por Petro

Activista que votó por Petro mostró su indignación por supuesta infiltración de ‘Calarcá’: “El escándalo más grave del Gobierno”

Combate entre el Ejército Nacional y el Clan del Golfo dejó un militar muerto y otro desaparecido en Dabeiba

Alerta por supuesto panfleto de las disidencias amenazando a trabajadores de EPM en Antioquia: “Serán declarados objetivo militar”

Video: disidencias de las Farc negaron su autoría en el secuestro del hijo de Giovanny Ayala y su manager en El Tambo, Cauca

Menores de edad en la guerra, una tendencia “perversa” que se mantiene en Colombia: “Es una demanda y oferta”

ENTRETENIMIENTO

Esta es la millonada que

Esta es la millonada que valdría el set de ollas que ganó Violeta Bergonzi por su triunfo en ‘MasterChef Celebrity’: más de 15 millones de pesos

Tras una semana del secuestro de Miguel Ayala, Giovanny Ayala envió mensaje a los captores: “Que Dios obre en ellos”

La ‘Barbie colombiana’ reveló cómo el ‘bullying’ la transformó por completo: cambió radical de ‘look’, así lucía antes de las cirugías

La victoria de Violeta Bergonzi en ‘MasterChef Celebrity 2025’ generó una avalancha de memes y críticas: “Miss Tamales”

Esta es la historia de Violeta Bergonzi: de modelo y presentadora a ganadora de ‘MasterChef Celebrity’

Deportes

Atlético Nacional estaría cerca de

Atlético Nacional estaría cerca de blindar a nueva promesa del cuadro “Verdolaga” y que la hinchada halaga: “Están a mínimos detalles”

Sebastián Villa quiere volver a la selección Colombia y advierte a Néstor Lorenzo: “No voy a descansar hasta lograrlo”

Néiser Villarreal ya está en Brasil para presentarse en el Cruzeiro y firmar su contrato

Dayro Moreno y su curiosa confesión con respecto al trago: “He tomado unas 3.000″

Colombia ya conquistó su primer título en los Juegos Bolivarianos 2025: así va la cosecha de medallas en Lima