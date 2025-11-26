Armando Benedetti confirmó reuniones con el presidente del Senado para garantizar la seguridad de candidatos al Congreso: “Su protección es prioridad”

Armando Benedetti entregó detalles del encuentro con el presidente del Senado, Lidio García - crédito Ministerio del Interior

A través de su cuenta de X, el ministro del Interior, Armando Benedetti, anunció que se reunió con el presidente del Senado, Lidio García, para garantizar la seguridad de candidatos al Congreso de la República en las próximas elecciones, que se llevarán a cabo en 2026.

El jefe de la cartera del Interior indicó que se están buscando acciones concretas para garantizar la seguridad de todos los aspirantes al Senado y Cámara en el país.

“En un compromiso firme con la democracia, a esta hora me reúno con el presidente del Senado, Lidio García, para liderar acciones concretas que garanticen la seguridad de candidatas y candidatos al Congreso en todo el país. Su protección hoy es prioridad y trabajamos para que cada aspirante al Senado y la Cámara pueda ejercer su labor con libertad y tranquilidad", señaló Benedetti.

Armando Benedetti indicó que se están buscando acciones concretas para garantizar la seguridad de todos los aspirantes en el país - crédito @AABenedetti/X

A través de un comunicado, el Ministerio del Interior señaló que el jefe de la cartera se reunió con el presidente del Senado, Lidio García; y los voceros de los partidos para plantear estrategias que permitan garantizar la seguridad de todos los candidatos.

“Adelantamos una reunión con los voceros de los partidos políticos y el presidente del Senado para liderar acciones concretas que garanticen la seguridad de candidatas y candidatos al Congreso en todo el país. Su protección hoy es prioridad y trabajamos para que cada aspirante al Senado y la Cámara pueda ejercer su labor con libertad y tranquilidad”, expresó Benedetti.

Durante la campaña, según el ministro del Interior, se han desarrollado cerca de 2.000 eventos que han contado con la participación de 30.000 efectivos de la fuerza pública.

Además, precisó que desde el Gobierno se han reforzado los esquemas con cerca de 600 personas adicionales.

“Desde el Ministerio del Interior hemos garantizado la seguridad para todos los candidatos a todos los cargos de elección popular. Hemos hecho seguimiento constante a la situación de todos y cada uno”, concluyó.

Armando Benedetti aseguró que desde el Gobierno se han reforzado los esquemas con cerca de 600 personas adicionales- crédito @AABenedetti/X