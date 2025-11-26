Álvaro Uribe defendió a su hermano Santiago Uribe, tras ser condenado a más de 28 años de prisión: “Un hombre sencillo”

Santiago Uribe fue condenado por sus vínculos con Los 12 Apóstoles - crédito Colprensa

El expresidente Álvaro Uribe Vélez salió en defensa de su hermano Santiago Uribe por haber sido condenado en segunda instancia por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado. Esto, por su presunta participación en la conformación del grupo paramilitar Los 12 Apóstoles en Antioquia.

Por decisión del Tribunal Superior de Antioquia, el procesado fue sentenciado a pagar 340 meses de prisión (más de 28 años) y una multa de 6.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Además, quedó inhabilitado para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 20 años.

Al respecto, el exmandatario se pronunció a través de un video publicado en redes sociales, en el que lamentó la decisión tomada por el Tribunal que, además, fue dada a conocer el día en el que su padre, Alberto Uribe Sierra, cumpliría años. Su papá nació el 25 de noviembre de 1932 y fue asesinado el 14 de junio de 1983 por las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc-EP).

“En este 25 de noviembre, un día difícil, amable por la compañía de este equipo humano que nos ayuda aquí en el Ubérrimo. Y mi padre, en este 25 de noviembre, habría, habría cumplido 93 años. Tenía 50 años y medio cuando lo asesinó la Farc. Y hoy condenaron a mi hermano”, detalló.

En su declaración, afirmó que se deben respetar los fallos judiciales. Sin embargo, resaltó algunas cualidades que considera caracterizan a su hermano, buscando defenderlo. No obstante, esos atributos no están relacionados con el proceso penal de ninguna manera.

“Hay que respetar la justicia, pedirle ayuda a Dios y también dar el testimonio que de mi opinión sobre él ha sido: fue un gran hijo, un gran hermano, un gran esposo, un gran padrastro, un gran miembro de familia, un hombre sencillo, de patrimonio básico y de valores éticos y morales. Habrá que pedir lo que el camino que queda es que Dios nos ayude”, señaló.

En desarrollo...