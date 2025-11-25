Se conoce el primer cartel para el Festival Viña del Mar 2026: Juanes y Bomba Estéreo, los primeros colombianos confirmados para el evento en Chile

Juanes y Bomba Estéreo encabezan la cuota colombiana en el Festival de Viña del Mar 2026 - crédito @elfestivaldevina/ Instagram

El Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026 reveló su primer cartel de artistas, confirmando la presencia de Juanes y Bomba Estéreo como representantes colombianos en la próxima edición del evento, que se celebrará en la ciudad chilena entre el 22 y el 27 de febrero.

La organización del festival anunció que la preventa de entradas comenzará el miércoles 26 de noviembre de 2025, mientras que la venta general estará disponible a partir del viernes 28 de noviembre a las 11:30 a.m. (10:30 a.m. hora Colombia).

La edición número 65 del festival, considerada una de las más relevantes de América Latina, contará con una programación que incluye géneros como pop latino, rock, electrónica, k-pop, música urbana y balada contemporánea, reflejando una apuesta por la diversidad y la inclusión de públicos de distintas generaciones.

Entre los artistas internacionales confirmados figuran Gloria Estefan, Pet Shop Boys, Jesse & Joy, Yandel Sinfónico, Mon Laferte, Paulo Londra, Ke Personajes, Milo J, Matteo Bocelli, Pablo Chill-E y el grupo femenino de K-pop NMIXX, que debutará en el festival.

Colombia estará representada por Juanes, quien regresará al escenario de la Quinta Vergara tras diecisiete años.

El cantautor antioqueño se presentará el miércoles 25 de febrero y celebrará así su cuarta participación en el festival, tras su última actuación en 2009.

Juanes expresó a través de sus redes sociales su entusiasmo por volver, destacando que “es un honor poder regresar”, y anticipó que interpretará algunos de sus éxitos, como Es por ti, La camisa negra, Fíjate bien y A dios le pido.

El festival lo presentó como “el ícono del rock latino, con veintinueve Grammys y Latin Grammys y considerado uno de los artistas más influyentes del siglo XXI”.

Como parte de la cuota colombiana, Bomba Estéreo debutará en el festival el lunes 23 de febrero junto a Pet Shop Boys. La agrupación fue destacada por su capacidad para fusionar ritmos electrónicos y tropicales, mezcla que, según la organización, promete atraer al público.

La conducción del evento estará nuevamente a cargo de Rafael Araneda y Karen Doggenweiler, quienes guiarán las seis noches de espectáculos en la Ciudad Jardín.

El festival, consolidado como uno de los principales encuentros musicales de habla hispana, ofrecerá una semana de música y talento en un ambiente considerado uno de los más vibrantes del continente.

La programación oficial distribuye a los artistas de la siguiente manera: el domingo 22 de febrero abrirán Gloria Estefan y Matteo Bocelli; el lunes 23 será el turno de Pet Shop Boys y Bomba Estéreo; el martes 24 actuarán Jesse & Joy y NMIXX; el miércoles 25 se presentarán Juanes y Ke Personajes; el jueves 26 estarán Mon Laferte y Yandel Sinfónico; y el viernes 27 cerrarán Paulo Londra, Pablo Chill-E y Milo J.

Con la confirmación de estos nombres, el Festival de Viña del Mar 2026 refuerza su posición como espacio de convergencia para artistas de renombre internacional. Sin embargo, según la publicación oficial, hacen falta alrededor de 6 actos por conformar, por lo que más colombianos podrían unirse a la lista.