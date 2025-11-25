Rifirrafe entre Martín Santos y Tomás Uribe Moreno por polémica sobre alias Calarcá: “La gran estafa del proceso de paz de Santos”

Encontrón entre Martín Santos y Tomás Uribe Moreno de cara al 2026 - crédito Montaje Infobae

La entrevista exclusiva de alias Calarcá a Semana, uno de los líderes visibles de las disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), reavivó el debate político nacional sobre los efectos y resultados del proceso de paz firmado en 2016.

En este contexto, el excombatiente aseguró que “hoy queda más claro la mentira que le metió al mundo de que las Farc se había acabado en Colombia”, atribuyendo a Juan Manuel Santos, expresidente colombiano, una estrategia de engaño en el discurso oficial sobre el fin del conflicto armado.

Alias Calarcá explicó que la inexistencia de la guerrilla formó parte de una narrativa impulsada por el gobierno anterior con el fin de mantener apoyos internacionales.

“Porque se descubre el robo que han hecho de toda esa cantidad de dinero que han dado a Colombia para el posconflicto, con el cuento de que las Farc se acabó”, afirmó el vocero de la disidencia, enfatizando que, pese a los anuncios de paz, las estructuras armadas persistieron.

De acuerdo con el mismo medio, el líder añadió que el grupo se presentó en las negociaciones actuales como Estado Mayor Central de las Farc-EP para facilitar el diálogo con el gobierno de Gustavo Petro.

En sus declaraciones al medio citado, alias Calarcá señaló al propio Santos de beneficiarse de la posición adoptada por el gobierno de Petro, “es un favor que Petro le hizo a Santos y también hicimos nosotros, porque nos dejamos llevar allá ese cuento”, afirmó, mientras defendió que la apuesta de fondo sigue siendo la búsqueda de una salida dialogada y la protección de la población civil: “Sabemos que vamos a buscar una salida y vamos a apostarle al diálogo y vamos a impedir muertos”.

Tras lo anterior, las reacciones no tardaron en aparecer en la esfera pública.

Tomás Uribe Moreno, hijo del expresidente Álvaro Uribe Vélez, calificó la revelación de Semana como “la gran estafa del proceso de paz de Santos”, posicionando al proceso como una operación fraudulenta.

Esta perspectiva se sumó al coro de voces críticas que cuestionan la transparencia de la implementación del acuerdo y la vigencia real del desarme.

La controversia alcanzó rápidamente las redes sociales, donde Martín Santos, hijo de Juan Manuel Santos, respondió directamente a Uribe Moreno con un mensaje donde expresó: “Dándole bombo a Calarcá, por supuesto. Uds lo que menos quieren es que conflicto acabe y menos aún que se avecinan elecciones. Así se nutren.@tomasuribeEco".

Martín Santos le contestó a Vicky Dávila críticas a Juan Manuel Santos: “Colombia no quiere más peleas, quiere propuestas”

La interacción entre Vicky Dávila, reconocida periodista y actual precandidata presidencial, y Martín Santos, hijo del exmandatario Juan Manuel Santos, generó una nueva controversia en la política colombiana a causa de un agudo cruce en redes sociales.

El desencuentro comenzó cuando Santos publicó en sus plataformas un artículo relacionado con la campaña de Dávila, avivando la discusión sobre los niveles de polarización en la arena electoral.

En respuesta directa, Vicky Dávila envió un mensaje a Santos donde subrayó: “Martín Santos, no se alegre mucho, nada está escrito y lo que sí no tiene futuro es el PETROSANTISMO…”.

El término “Petrosantismo”, empleado por la periodista, fue rápidamente retomado por diversos usuarios y analistas como un retrato de las alianzas y simpatías políticas predominantes en el país.

La precandidata también cuestionó al expresidente, afirmando: “Espero que su papá, Juan Manuel Santos, un día caiga y pague por Odebrecht y su reelección”. Estas manifestaciones circularon en distintos entornos digitales, donde se amplificó la postura crítica de Dávila frente a figuras centrales de la política nacional.

La reacción de Martín Santos se centró en llamar al debate de ideas y al tono constructivo, tomando distancia de la confrontación. “Hola Vicky, por ese odio es que tu campaña va en caída libre. Colombia no quiere más peleas, quiere propuestas”, enfatizó el hijo del exjefe de Estado.