Por la condena en segunda instancia contra Santiago Uribe, hermano del expresidente Álvaro Uribe, así reaccionó el país político

Diferentes políticos reaccionaron a la condena en segunda instancia de Santiago Uribe - crédito Colprensa/Prensa Miguel Uribe/Gustavo Bolívar/Facebook

El Tribunal Superior de Antioquia sentenció en segunda instancia a Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez, a 28 años y 4 meses de cárcel por homicidio agravado, formación de grupos paramilitares, concierto para delinquir y acumulación de delitos de lesa humanidad.

La decisión ha generado diversas reacciones de políticos en Colombia, donde destacan senadores y precandidatos presidenciales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Claudia López, exalcalde de Bogotá y precandidata presidencial, aseguró que “la justicia se demora pero llega”.

“No hay deuda que no se pague ni plazo que no se cumpla. A todas las víctimas, a los campesinos desplazados, a las familias destrozadas, a las más de 132.000 madres y padres que aún buscan a sus hijos desaparecidos mi amor y solidaridad siempre. La justicia se demora pero llega", indicó Claudia López.

Claudia López reaccionó a la condena en segunda instancia de Santiago Uribe - crédito @ClaudiaLopez/X

El exsenador y exdirector del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Gustavo Bolívar, calificó la condena en segunda instancia como justa.

“Nada más justo que la condena de 28 años, por homicidio agravado y concierto para delinquir, impuesta hoy al hermano de Álvaro Uribe. Hay demasiadas pruebas de su participación en la génesis del paramilitarismo y sus atroces crímenes en Colombia. No lo celebro”, aseveró Gustavo Bolívar.

Gustavo Bolívar reaccionó a la condena en segunda instancia de Santiago Uribe - crédito @GustavoBolivar/X