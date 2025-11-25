Colombia

Por la condena en segunda instancia contra Santiago Uribe, hermano del expresidente Álvaro Uribe, así reaccionó el país político

El hermano del expresidente Álvaro Uribe fue condenado en segunda instancia a 28 años y 4 meses de prisión por el Tribunal Administrativo de Antioquia. Sin embargo, prevalece su presunción de inocencia

Diferentes políticos reaccionaron a la
condena en segunda instancia de Santiago Uribe

El Tribunal Superior de Antioquia sentenció en segunda instancia a Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez, a 28 años y 4 meses de cárcel por homicidio agravado, formación de grupos paramilitares, concierto para delinquir y acumulación de delitos de lesa humanidad.

La decisión ha generado diversas reacciones de políticos en Colombia, donde destacan senadores y precandidatos presidenciales.

Claudia López, exalcalde de Bogotá y precandidata presidencial, aseguró que “la justicia se demora pero llega”.

“No hay deuda que no se pague ni plazo que no se cumpla. A todas las víctimas, a los campesinos desplazados, a las familias destrozadas, a las más de 132.000 madres y padres que aún buscan a sus hijos desaparecidos mi amor y solidaridad siempre. La justicia se demora pero llega", indicó Claudia López.

El exsenador y exdirector del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Gustavo Bolívar, calificó la condena en segunda instancia como justa.

“Nada más justo que la condena de 28 años, por homicidio agravado y concierto para delinquir, impuesta hoy al hermano de Álvaro Uribe. Hay demasiadas pruebas de su participación en la génesis del paramilitarismo y sus atroces crímenes en Colombia. No lo celebro”, aseveró Gustavo Bolívar.

