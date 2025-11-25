Padre de familia habría amenazado con arma de fuego a profesores de un colegio en Barranquilla: todo sería porque su hijo perdió el año

Imagen de referencia - La Asociación de Educadores del Atlántico advierte sobre el aumento de riesgos para los docentes en entornos escolares - crédito Colprensa

La Institución Educativa Distrital Jesús Maestro de Barranquilla fue escenario de un incidente que ha generado alarma entre la comunidad educativa.

Según informó Caracol Radio, un padre de familia, presuntamente armado, habría amenazado a varios profesores tras conocer que su hijo no superó el año escolar.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Frente a esta situación, la Asociación de Educadores del Atlántico (Adea) manifestó su preocupación por la gravedad de lo ocurrido, señalando que se han visto afectados derechos fundamentales como la vida y la integridad física y psicológica de los profesores.

Según la organización, este tipo de situaciones representa un riesgo directo para el desarrollo adecuado de los procesos académicos y altera el ambiente de aprendizaje, y advirtió que hechos como este ponen en peligro la labor docente y la convierten en una actividad cada vez más riesgosa en determinados contextos.

“Desde la dirección de la institución educativa le hicieron un llamado fraternal, de unidad y de reflexión al padre de familia frente a la conducta que asumió en días anteriores en contra de varios educadores de la institución educativa que acabé de mencionar y que indudablemente eso nos mantiene a nosotros en alerta y con mucha preocupación porque nuestra labor cada día se está convirtiendo en una acción de suma peligrosidad en algunos escenarios”, afirmó Carlos Noriega, presidente de la Adea en diálogo con la cadena radial.

Así mismo, el directivo también relató que fue necesario que el personal del colegio interviniera para calmar al padre y evitar que la situación derivara en una tragedia. La intervención oportuna del personal educativo resultó fundamental para preservar la seguridad de los presentes.

Del mismo modo, Noriega recalcó que “el único compromiso que tiene el maestro es formar, educar, construir conocimiento y lamentablemente nos hemos sometido a ese tipo de situaciones que indudablemente son reprochables en el marco de una sociedad de convivencia pacífica como es la cultura y la filosofía del maestro y ante todo que la escuela es un territorio de paz”.