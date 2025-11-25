La Segura reveló los altibajos emocionales de su embarazo junto a Ignacio Baladán: “Siento como si fuera mi peor enemigo”

La caleña contó a sus seguidores cómo se vio afectada su relación con el posparto - crédito @podcastparapapa/IG

La experiencia de Natalia Segura, conocida como La Segura, durante su embarazo junto a Ignacio Baladán estuvo marcada por una paradoja emocional que ella misma describió como “desconcertante”.

Durante una conversación con el pódcast Para papás, conducido por su esposo, la creadora de contenido abordó con franqueza los sentimientos contradictorios que la invadieron en esa etapa.

“No sé qué siento, no sé qué me pasa, pero... siento que lo odio. O sea, siento como que si fuera mi peor enemigo y si le soy honesta, yo ni siquiera sabía por qué”, confesó la creadora de contenido, aludiendo a la intensidad de las emociones que la sorprendieron en determinados momentos del embarazo.

La Segura reveló los problemas que casi la separa de Ignacio - crédito captura de pantalla Parapapá / YouTube

A pesar de la dedicación constante de Ignacio Baladán, que, según relató La Segura, “me acompañó en todo el embarazo, nunca me dejó sola, nunca se fue de fiesta... Me acompañó en todo el embarazo, simplemente es algo hormonal”, la sensación de rechazo surgía de manera inesperada.

La creadora de contenido señaló que estos episodios no respondían a ninguna actitud negativa por parte de su pareja, sino a un descontrol emocional que ella misma no lograba comprender ni anticipar, una etapa que muchas mujeres viven durante la etapa del posparto.

En ese punto, la honestidad se convirtió en el pilar para sobrellevar la situación y evitar malentendidos. La Segura explicó a Para papás que optó por la transparencia total con su esposo.

“Yo era honesta con él porque yo decía: ‘Marica. O sea, no sé qué siento, no sé qué me pasa, pero... siento que lo odio’”.

Esta sinceridad, según su testimonio, permitió que Ignacio entendiera que sus reacciones no tenían relación con su comportamiento, sino que eran consecuencia de los cambios hormonales propios del embarazo.

La Segura e Ignacio Baladán en sus primeros días como padres - crédito @la_segura/IG

La Segura también reconoció que estos sentimientos no se mantuvieron durante todo el proceso, sino que aparecieron en determinadas etapas.

“No me pasó en todo el embarazo, pero hubo temporada en la cual yo era honesta con él”, afirmó al medio, remarcando la importancia de la comunicación abierta para atravesar juntos los desafíos emocionales que surgieron en la espera de su primer hijo.

Ignacio Baladán, acompañado por su pareja La Segura, relató cómo la llegada de un hijo supuso un punto de inflexión, obligándolos a afrontar dinámicas desconocidas, desde el cansancio extremo hasta distanciamientos emocionales sugeridos por la rutina y la ausencia de gestos de cariño. “Hay días que, de verdad, ni un beso nos damos”, contó Baladán, ilustrando cómo las exigencias de la paternidad pueden relegar incluso a la pareja.

La conversación tomó un giro especialmente íntimo cuando Ignacio recordó una de las discusiones más difíciles que vivió con La Segura.

Ignacio Baladán y Natalia Segura tuvieron varias diferencias previo al embarazo que pusieron a tambalear su relación - crédito @la_segura/IG

Según relató, la tensión alcanzó tal punto que ella le advirtió de manera categórica: “Usted se vuelve a quitar el anillo y eso se acaba de verdad, esto no es un juego de que un día terminamos y al otro no, un día usted se va, no vamos a tirar las cosas a la bausa porque si”, dijo la caleña.

Esta frase, directa y contundente, puso sobre la mesa las dificultades reales que enfrentaron, incluyendo episodios de desconfianza y el fantasma de posibles infidelidades, factores que pusieron la relación al borde de la ruptura.

“Tenemos que entender que usted es un mundo y yo soy un mundo y somos diferentes en muchas cosas, pero la idea es que al final nos sumemos”, dijo la creadora de contenido, asegurando que ahora intentan respetar esas diferencias. “Él y yo somos diferentes en muchas cosas, pero hoy en día a mí no se me pasa por la cabeza decir que nos separamos”, añadió.