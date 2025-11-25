Indignación en redes por agresión de jefe a conductor de bus accidentado: “por qué me hizo volcar el carro, malparido”

El accidente se presentó el día de ayer dejando a 26 personas heridas - crédito Sie7e días Boyacá

El episodio que siguió al reciente accidente de tránsito en el sector de Tierra Negra, en la vía Bogotá-Tunja, ha generado reacciones en redes sociales, no solo por la magnitud del choque, sino por la conducta del propietario de uno de los vehículos involucrados.

De acuerdo con la información difundida por Boyacá 7 Días y la Policía Nacional, el siniestro ocurrió la mañana del lunes 24 de noviembre, a la altura del kilómetro 105 + 200, e involucró a un bus de servicio público intermunicipal de la empresa Libertadores y una tractomula.

El reporte preliminar de la Policía de Tunja indica que 26 personas recibieron valoración médica en el lugar del accidente, mientras que dos de los afectados fueron trasladados a centros asistenciales: la Clínica de los Andes y el Hospital Metropolitano de Tucumán.

En este incidente un camión de carga choca con un bus de transporte público y hasta el lugar de los hechos llega el dueño del vehículo que reclama al conductor - crédito Póngale oído Tocancipá

La presencia de la fuerza pública y de una grúa que ya realizaba maniobras para mover los vehículos evidenciaba la gravedad del incidente y la rápida respuesta de los servicios de emergencia.

Sin embargo, la atención pública se desplazó rápidamente hacia un hecho posterior al choque. Según los videos en redes, el dueño de uno de los vehículos llegó al sitio y, en un acto de violencia, golpeó al conductor, haciéndolo caer sobre la vía.

Acto seguido, le gritó: “Pa’ que me respete, oyó, ¿por qué me hizo volcar el carro?”, y continuó agrediéndolo con patadas, mientras los presentes le exigían que se detuviera.

El propietario, lejos de calmarse, también increpó al ayudante y volvió a dirigirse al conductor con insultos y amenazas, exclamando: “¿Por qué me hizo volcar el carro? malparido. Con el satelital nunca se juega, malparido”.

Toda la escena se desarrolló ante la mirada de un patrullero de la Policía Nacional y mientras la grúa continuaba con las labores de remoción.

Este comportamiento fue ampliamente criticado en redes sociales, donde numerosos usuarios reprocharon la actitud del dueño, especialmente porque, según los comentarios, la responsabilidad del accidente no recaía sobre el conductor del bus.