Colombia

Indignación en redes por agresión de jefe a conductor de bus accidentado: “por qué me hizo volcar el carro, malparido”

El propietario del bus afiliado a la empresa Libertadores insultó y agredió físicamente al chofer y a su asistente por el accidente, sin saber siquiera de quién había sido la culpa

Guardar
El accidente se presentó el
El accidente se presentó el día de ayer dejando a 26 personas heridas - crédito Sie7e días Boyacá

El episodio que siguió al reciente accidente de tránsito en el sector de Tierra Negra, en la vía Bogotá-Tunja, ha generado reacciones en redes sociales, no solo por la magnitud del choque, sino por la conducta del propietario de uno de los vehículos involucrados.

De acuerdo con la información difundida por Boyacá 7 Días y la Policía Nacional, el siniestro ocurrió la mañana del lunes 24 de noviembre, a la altura del kilómetro 105 + 200, e involucró a un bus de servicio público intermunicipal de la empresa Libertadores y una tractomula.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El reporte preliminar de la Policía de Tunja indica que 26 personas recibieron valoración médica en el lugar del accidente, mientras que dos de los afectados fueron trasladados a centros asistenciales: la Clínica de los Andes y el Hospital Metropolitano de Tucumán.

En este incidente un camión de carga choca con un bus de transporte público y hasta el lugar de los hechos llega el dueño del vehículo que reclama al conductor - crédito Póngale oído Tocancipá

La presencia de la fuerza pública y de una grúa que ya realizaba maniobras para mover los vehículos evidenciaba la gravedad del incidente y la rápida respuesta de los servicios de emergencia.

Sin embargo, la atención pública se desplazó rápidamente hacia un hecho posterior al choque. Según los videos en redes, el dueño de uno de los vehículos llegó al sitio y, en un acto de violencia, golpeó al conductor, haciéndolo caer sobre la vía.

Acto seguido, le gritó: “Pa’ que me respete, oyó, ¿por qué me hizo volcar el carro?”, y continuó agrediéndolo con patadas, mientras los presentes le exigían que se detuviera.

El propietario, lejos de calmarse, también increpó al ayudante y volvió a dirigirse al conductor con insultos y amenazas, exclamando: “¿Por qué me hizo volcar el carro? malparido. Con el satelital nunca se juega, malparido”.

Toda la escena se desarrolló ante la mirada de un patrullero de la Policía Nacional y mientras la grúa continuaba con las labores de remoción.

Este comportamiento fue ampliamente criticado en redes sociales, donde numerosos usuarios reprocharon la actitud del dueño, especialmente porque, según los comentarios, la responsabilidad del accidente no recaía sobre el conductor del bus.

Temas Relacionados

Accidente de tránsitoDueño golpea a conductor de busVía Bogotá-TunjaChoque de bus con vehículo de cargaColombia-Noticias

Más Noticias

Wilmar Mejía, del DNI, no sería el único con posibles alianzas ilícitas: este es el alto mando de contrainteligencia que está siendo investigado

La Procuraduría y la Fiscalía mantienen indagaciones abiertas sobre el mayor (r) de la Policía, César Augusto Ortiz Ortiz, por presuntos delitos de tráfico de estupefacientes, irregularidades en allanamientos y hurto de vehículos de lujo

Wilmar Mejía, del DNI, no

Precios de los vehículos Tesla en Colombia se incrementaron después de cinco días desde su lanzamiento: cuál es la razón

El incremento repentino en el costo del Model 3 Rear-Wheel Drive provocó inquietud en el mercado local, mientras usuarios se preguntan si otros modelos también sufrirán modificaciones en sus valores

Precios de los vehículos Tesla

Lotería de Cundinamarca lunes; resultados último sorteo del 24 de noviembre

Como cada lunes, aquí están los ganadores de la Lotería de Cundinamarca

Lotería de Cundinamarca lunes; resultados

Cris Valencia reaccionó a la tiradera de Pirlo contra Blessd y aclaró si estaban hablando de él

El cantante se pronunció tras ser señalado como posible destinatario de una barra en la polémica canción, pero aclaró para quién cree que es el mensaje de Pirlo

Cris Valencia reaccionó a la

EN VIVO - Colombia vs. España: La Tricolor pierde en los primeros minutos de la fecha 2 de la Copa Mundial Femenina de Futsal de la FIFA

Si la Tricolor le gana al combinado europeo, asegurará su clasificación a los cuartos de final de la primera edición del torneo, que se disputa en Filipinas

EN VIVO - Colombia vs.
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Combate entre el Ejército Nacional

Combate entre el Ejército Nacional y el Clan del Golfo dejó un militar muerto y otro desaparecido en Dabeiba

Alerta por supuesto panfleto de las disidencias amenazando a trabajadores de EPM en Antioquia: “Serán declarados objetivo militar”

Video: disidencias de las Farc negaron su autoría en el secuestro del hijo de Giovanny Ayala y su manager en El Tambo, Cauca

Menores de edad en la guerra, una tendencia “perversa” que se mantiene en Colombia: “Es una demanda y oferta”

Colegio se pronunció luego de la polémica que se armó en Facatativá por grupo de estudiantes que se disfrazó de integrantes del ELN

ENTRETENIMIENTO

Cris Valencia reaccionó a la

Cris Valencia reaccionó a la tiradera de Pirlo contra Blessd y aclaró si estaban hablando de él

Andrea Valdiri y Juan Daniel Sepúlveda sorprenden al revelar que su ruptura fue solo una estrategia publicitaria: “Nunca quisimos engañar a nadie”

‘MasterChef Celebrity 2025′: así es el menú de la última prueba con el que las celebridades se enfrentan en la gran final

Así fue la primera jornada de la final de ‘MasterChef Celebrity 2025′: el emotivo cierre hizo llorar a más de uno

‘Desafío Siglo XXI’: Pedro conmovió al contar dolorosa pérdida y su familia lo defendió de Zambrano

Deportes

EN VIVO - Colombia vs.

EN VIVO - Colombia vs. España: La Tricolor pierde en los primeros minutos de la fecha 2 de la Copa Mundial Femenina de Futsal de la FIFA

La final del torneo de la B obligó a modificar el calendario de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2025

Faustino Asprilla vaticinó al posible primer finalista de la Liga BetPlay: “Ganará los dos partidos”

Campeón con el Millonarios de Gamero cambiaría de vereda y se uniría a otro club capitalino: de quien se trata

Linda Caicedo renovó con el Real Madrid hasta 2031, antes de unirse a la selección Colombia femenina