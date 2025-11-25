Colombia

Filtraciones, acercamientos y riesgos internos: experto analizó el escándalo que involucra a las disidencias y al Gobierno Petro

Un oficial retirado del Ejército, especialista en Seguridad y Defensa, explicó en Infobae Colombia la dimensión técnica de la investigación que revela presuntos contactos entre altos funcionarios del Estado y disidencias de las Farc

Guardar
Revelan supuestos vínculos entre disidencias
Revelan supuestos vínculos entre disidencias de las Farc y altos funcionarios del Estado: habla un experto en seguridad - crédito Johan Manolo Largo / Infobae Colombia

La investigación divulgada por Noticias Caracol destapó un entramado de comunicaciones, cartas, fotos y documentos que apuntarían a acuerdos, filtraciones de información clasificada y negocios irregulares entre mandos de las disidencias de las Farc y altos funcionarios colombianos.

Entre los señalados figuran el general Juan Miguel Huertas, jefe del Comando de Personal del Ejército, y Wilmar Mejía, dirigente de la Dirección Nacional de Inteligencia, quienes habrían facilitado datos estratégicos y propuesto la creación de empresas de seguridad junto a cabecillas disidentes.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Los archivos mencionan, además, posibles apoyos logísticos, filtración de operativos, acercamientos políticos y hasta referencias a aportes a campañas. También aparece el nombre de un empresario chino vinculado a compra de armamento e inversiones ilegales.

El general Juan Miguel Huertas
El general Juan Miguel Huertas y Wilmer Mejía son señalados por facilitar información estratégica y proponer negocios irregulares con disidencias de "Calarcá" - crédito composición fotográfica

Para comprender la sensibilidad del caso, Infobae Colombia consultó a un enlace de Inteligencia retirado del Ejército —quien pidió reserva de identidad— para analizar el alcance de lo revelado.

“No son casos totalmente aislados”

Al preguntarle si estos acercamientos reflejan prácticas puntuales o un fenómeno más amplio, el especialista sostuvo que “estos acercamientos no pueden considerarse totalmente aislados.”

Explicó que, aunque la mayoría del personal actúa dentro del marco ético, “los riesgos de penetración y cooptación por parte de actores armados ilegales son permanentes y se documentan en distintos eslabones de las Fuerzas Militares y los organismos del Estado.”

Añadió que, si bien no existe evidencia de un fenómeno generalizado, “sí hay intentos constantes por parte de grupos criminales y, en ocasiones, logran materializar contactos con funcionarios vulnerables o con fallas en los sistemas de control.”

Impacto de las filtraciones recientes

Expertos advierten que la infiltración
Expertos advierten que la infiltración de grupos armados en las Fuerzas Militares y organismos del Estado es un riesgo permanente - crédito composición fotográfica

Analizando la gravedad de los archivos revelados, el experto resume:

“Cualquier filtración relacionada con operaciones en curso, identidades del personal, fuentes humanas, recursos de inteligencia o capacidades tácticas constituye un riesgo crítico para la seguridad nacional”, mencionó a este medio.

El oficial retirado sostiene que la exposición de información clasificada y la posibilidad de influencia externa en personal estratégico revelan fallas directas en la contrainteligencia.

“Cuando la infiltración ocurre en estructuras con poder de decisión, la situación se agrava a niveles insospechados. Cualquiera que haya tenido contacto con el infiltrado entra en sospecha operativa inmediata”.

Operación de empresas privadas y señales de alerta

Sobre la creación de empresas de seguridad mixtas, el especialista advirtió que estas estructuras pueden convertirse en frentes legales para intereses ilegales. Como principales alertas señaló:

  • Controles de acceso y certificación del personal.
  • Brechas patrimoniales o de estilo de vida sin justificación.
  • Uso de canales informales de comunicación: Telegram, Signal, WhatsApp.
  • Movilización irregular y reuniones no reportadas.

“Si quienes aplican los protocolos ya están cooptados, todo el sistema pierde efectividad (...) Esto es justamente lo que estamos observando en este momento”, afirmó el experto a Infobae Colombia.

Vulnerabilidades internas: el terreno fértil para la cooptación

Vulnerabilidades internas y cooptación: el
Vulnerabilidades internas y cooptación: el desafío silencioso que enfrenta la institucionalidad colombiana - crédito Ejército Nacional

El entrevistado subrayó que la Unidad Nacional de Protección (UNP) concentra factores que facilitan infiltración, dada la mezcla de personal desmovilizado, funcionarios civiles y exmiembros de Fuerzas Armadas.

“La pérdida de material, el uso de vehículos para actividades criminales y las filtraciones son tan recurrentes que resultan casi un chiste desde la perspectiva de seguridad nacional”.

El militar retirado identificó varias dimensiones en las que se abren las puertas a la infiltración, como:

  • Económicas: salarios bajos, endeudamiento, presión criminal.
  • Motivacionales: descontento, sanciones, falta de reconocimiento.
  • Institucionales: supervisión débil, rotación inadecuada.
  • Estructurales: presencia territorial de grupos armados, corrupción local.

Riesgos en esquemas de seguridad y procesos de paz

Acerca de la posible facilitación de contactos entre grupos armados y el Estado durante procesos de paz y los esquemas de seguridad asignados a figuras con pasado criminal —como alias Calarcá—, el experto respondió:

La Unidad Nacional de Protección
La Unidad Nacional de Protección presenta vulnerabilidades por la mezcla de personal desmovilizado, civiles y exmiembros de Fuerzas Armadas - crédito Fuerzas Militares

“Cualquier escenario en que convivan funcionarios y protegidos con antecedentes terroristas constituye un riesgo táctico-operacional. Pone en contacto a actores con capacidad de cooptación y funcionarios en situación de vulnerabilidad“.

Enfatizó que la supervisión, los reportes inmediatos de aproximaciones no autorizadas y el control estricto de accesos resultan imprescindibles para evitar filtraciones.

Sin estos protocolos, los grupos ilegales pueden influir, obtener información o identificar vulnerabilidades”, explicó a este medio.

Indicadores de alerta y patrones de desviación

Consultado sobre cómo identificar cuando un funcionario puede estar excediendo su rol o colaborando con estructuras ilegales, enumera:

  • Accesos no justificados a información o instalaciones.
  • Movilización irregular o sin trazabilidad.
  • Comunicaciones secretas o cifradas sin motivo.
  • Cambios de estilo de vida incompatibles con su salario.
  • Reuniones no documentadas.
  • Contactos en zonas de influencia criminal

“Cuando estos patrones coinciden con áreas de influencia criminal, se activan las alertas de contrainteligencia”.

Peligro de pactos de no agresión

El riesgo de pactos de
El riesgo de pactos de no agresión entre funcionarios y estructuras armadas representa una amenaza directa a la seguridad nacional de Colombia - crédito composición fotográfica

Finalmente, sobre la eventual existencia de acuerdos entre funcionarios y estructuras armadas, el especialista fue enfático:

“Cualquier hipótesis que mencione la posibilidad o incluso la sospecha de pactos de no agresión entre miembros del Estado y estructuras armadas debe ser tratada como una amenaza grave y directa a la seguridad nacional y una infiltración ya comprobada de actores criminales dentro de las instituciones”.

De acuerdo con el experto, “este tipo de situaciones deben investigarse con el mayor secretismo, con protocolos de verificación cruzada, análisis de trazabilidad de la información y la depuración total del personal involucrado”.

Y concluyó con una advertencia contundente: "La seguridad nacional, según este escenario, básicamente está desmantelada y violada totalmente".

Temas Relacionados

InfiltraciónSeguridad nacionalJuan Miguel HuertasWilmar MejíaSeguridad y DefensaEjército NacionalDNIDisidencias de las FarcColombia-Noticias

Más Noticias

EN VIVO Santa Fe vs. Tolima, fecha 3 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay: Adrián Parra marcó para el Pijao en El Campín

Los ibaguereños son punteros del grupo B con cuatro unidades, pero los cardenales están abajo por solo un punto y un resultado cambiará muchas cosas en las semifinales

EN VIVO Santa Fe vs.

Petro alertó sobre el riesgo que corren los recursos del país si sigue invirtiendo en explotación de petróleo: “Se debe examinar”

El mandatario colombiano sostuvo que es necesario que Colombia se centre en proyectos que impulsen la transición energética

Petro alertó sobre el riesgo

Álvaro Uribe defendió a su hermano Santiago Uribe, tras ser condenado a más de 28 años de prisión: “Un hombre sencillo”

Fue hallado responsable de los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado, relacionados con el grupo paramilitar Los 12 Apóstoles

Álvaro Uribe defendió a su

Por qué solo uno de cada cuatro trabajadores en Colombia logra pensionarse: informe da malas noticias para hombres y mujeres

Un documento de Asofondos expuso cómo la falta de empleo formal y los vacíos en cotizaciones afectan el acceso a una jubilación digna, lo que deja a la mayoría de la población sin protección en la vejez

Por qué solo uno de

La fresa más nea mostró su tristeza por la muerte de Baby Demoni en el concierto de Kei Linch: la artista lo consoló

El joven ha recibido críticas de los internautas, aunque se ha mostrado muy afectado por la situación

La fresa más nea mostró
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Activista que votó por Petro

Activista que votó por Petro mostró su indignación por supuesta infiltración de ‘Calarcá’: “El escándalo más grave del Gobierno”

Combate entre el Ejército Nacional y el Clan del Golfo dejó un militar muerto y otro desaparecido en Dabeiba

Alerta por supuesto panfleto de las disidencias amenazando a trabajadores de EPM en Antioquia: “Serán declarados objetivo militar”

Video: disidencias de las Farc negaron su autoría en el secuestro del hijo de Giovanny Ayala y su manager en El Tambo, Cauca

Menores de edad en la guerra, una tendencia “perversa” que se mantiene en Colombia: “Es una demanda y oferta”

ENTRETENIMIENTO

Esta sería la millonaria suma

Esta sería la millonaria suma que se llevará la ganadora de ‘Masterchef Celebrity 2025’: habrían filtrado algunos detalles

EN VIVO | Final de ‘MasterChef Celebrity 2025′: las lágrimas se toman el reto de la última competencia de la temporada

Davo Xeneize es viral en Colombia por su reacción al escuchar ‘La quemona’: quedó en shock

Las producciones más populares de Disney+ en Colombia para engancharse este día

Mexicano reveló las expresiones colombianas que tuvo que aprender por amor: todo un reto

Deportes

EN VIVO Santa Fe vs.

EN VIVO Santa Fe vs. Tolima, fecha 3 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay: Adrián Parra marcó para el Pijao en El Campín

Real Cundinamarca abrió boletería para hinchas del Cúcuta de cara a final del Torneo BetPlay en Bogotá: estos son los precios

La selección Colombia tiene condiciones para pelear por el mundial de 2026, según exfigura Tricolor: “Ojalá que llegue a la final”

Yamil Bukele sentenció el futuro de Hernán Darío Gómez en la selección de El Salvador tras fracaso en las eliminatorias

Hugo Rodallega está a la par de Lionel Messi: el delantero igualó al argentino en prestigioso listado tras su triplete