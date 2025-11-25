Cris Valencia reaccionó a la tiradera de Pirlo contra Blessd y aclaró si estaban hablando de él

Cris Valencia habla de la tiradera de Pirlo a Blessd y aclara si fue mencionado en la polémica letra - crédito @soycrisvalencia/Instagram

La controversia desatada por El ficticio/RIP Blessd, la nueva tiradera de Pirlo que ha encendido el género urbano colombiano, sigue escalando, ya que ahora, a las reacciones se suma Cris Valencia, el joven artista que decidió aclarar públicamente si una de las barras del tema estaría dirigida hacia él.

En la canción, el trapero caleño menciona a un “Cris”, lo que llevó a cientos de internautas a señalar a Valencia como posible blanco de la pulla, especialmente por sus conocidos vínculos con Westcol, figura central en el conflicto entre Pirlo y Blessd.

Sin embargo, Valencia se desligó de cualquier señalamiento y pidió claridad sobre la referencia.

“Parce, pues yo realmente no sé si Pirlo realmente me está tirando a mí, porque aunque menciona ‘Cris Bareta’, puede que sea el otro Kris (refiriéndose a Kris R), ¿sí me entiende?”, expresó Cris Valencia en un video publicado en sus redes sociales.

Aseguró que si la barra sí fuera para él, tampoco le generó molestia, expresó lo que piensa al respecto y terminó indicando que no está comprendiendo el contexto.

“A mí, la verdad, si me está tirando, no me ofendió porque por un lado yo no entendí. Entonces, si Pirlo realmente me tiró a mí, no sé, mándenle a decir que me explique la barra porque yo no la entendí”.