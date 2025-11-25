Colombia

Centro Democrático ‘estalló’ contra Miguel Ángel del Río por condena de Santiago Uribe: “Si fuera más abogado…”

El profesional en Derecho respaldó la decisión de segunda instancia del Tribunal Superior de Antioquia, que sentenció a Uribe a más de 28 años de cárcel

Guardar
El abogado Miguel Ángel del
El abogado Miguel Ángel del Río aseguró que durante años se advirtió sobre presuntos nexos de Santiago Uribe con el paramilitarismo - crédito Colprensa

En una decisión de segunda instancia, Santiago Uribe, hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez, fue condenado a 340 meses de prisión (28 años y tres meses), al pago de una multa de 6.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes y a la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 20 años. Esto, por su participación en la creación del grupo paramilitar Los 12 Apóstoles.

El Tribunal Superior de Antioquia revocó el fallo absolutorio de primera instancia que emitió el 13 de noviembre de 2024 el juez Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia y lo declaró culpable de dos delitos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Declarar penalmente responsable a Santiago Uribe Vélez por un concurso de delitos de Lesa Humanidad, uno de homicidio agravado, artículos 103 y 104 numeral 7 del Código Penal y uno de concierto para delinquir agravado articulo 340 inciso tercero del Código Penal de conformidad con lo expuesto en esta decisión”, se lee en el fallo de segunda instancia.

El Tribunal Superior de Antioquia
El Tribunal Superior de Antioquia condenó a Santiago Uribe Vélez por dos delitos - crédito Suministrado

El abogado Miguel Ángel del Río se pronunció al respecto a través de su cuenta de X, respaldando la determinación del Tribunal Superior de Antioquia. Aseguró que durante varios años se advirtió sobre presuntas alianzas entre el hoy condenado y los paramilitares.

Durante muchos años hemos advertido la relación de los Uribe con el paramilitarismo. Hoy la justicia nos da la razón”, escribió el profesional del Derecho en la red social.

El abogado Miguel Ángel Del
El abogado Miguel Ángel Del Río Malo se refirió a la condena de Santiago Uribe - crédito @migueldelrioabg/X

El partido Centro Democrático, cuyo líder natural es el expresidente Álvaro Uribe, rechazó las declaraciones del abogado Del Río, señalándolo directamente de estar detrás una presunta persecución judicial contra el exmandatario y su hermano.

“Acostumbrado a convertir las decisiones judiciales en un espectáculo, señor del Río. Lo suyo no es la defensa del respeto institucional, sino una persecución sistemática contra los hermanos Uribe Vélez”, señaló la colectividad.

De acuerdo con el partido, Santiago Uribe sería “inocente” de los delitos que le fueron endilgados, mientras que Álvaro Uribe no sería responsable de otros tipos penales por los cuales fue condenado en primera instancia y absuelto en segunda instancia: soborno en actuación penal y fraude procesal.

El partido acusó al abogado y al senador y precandidato presidencial Iván Cepeda (considerado víctima en el caso contra Álvaro Uribe) de haber construido una narrativa presuntamente falsa alrededor de los hermanos Uribe Vélez. Afirmó que ambos utilizaron la justicia colombiana de “forma infame” para perseguirlos.

La defensa de Santiago Uribe
La defensa de Santiago Uribe Vélez recurrirá a otros recursos para lograr su absolución - crédito Europa Press

Se han válido de todo y por fortuna, han quedado expuestos ante la opinión pública”, señaló.

Aunado a ello, advirtió que Miguel Ángel del Río debería informar a la población que el fallo condenatorio contra Santiago Uribe todavía no está en firme, teniendo en cuenta que la defensa interpondrá otros recursos con la intención que se confirme la decisión absolutoria que tomó el juez Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia.

“Si fuera más abogado y menos activista político, debería decir que Santiago Uribe fue absuelto en primera instancia y mantiene intacta su presunción de inocencia mientras se resuelven los recursos jurídicos que interpondrá su defensa”, precisó.

El partido Centro Democrático criticó
El partido Centro Democrático criticó declaraciones de Miguel Ángel del Río por condena de Santiago Uribe - crédito @CeDemocratico/X

El país político colombiano se pronunció sobre la condena que hoy cobija al hermano del expresidente Uribe; varias personalidades políticas rechazaron la decisión, asegurando que el procesado es “víctima” de una persecución basada en mentiras. Por su parte, otros mostraron su apoyo a la determinación, entre ellos, el exdirector del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) Gustavo Bolívar.

Nada más justo que la condena de 28 años, por homicidio agravado y concierto para delinquir, impuesta hoy al hermano de Álvaro Uribe. Hay demasiadas pruebas de su participación en la génesis del paramilitarismo y sus atroces crímenes en Colombia. No lo celebro”, señaló.

Gustavo Bolívar reaccionó a la
Gustavo Bolívar reaccionó a la condena en segunda instancia de Santiago Uribe - crédito @GustavoBolivar/X

Temas Relacionados

Condena Santiago UribeMiguel Ángel del RíoCentro DemocráticoTribunal Superior de AntioquiaLos 12 ApóstolesParamilitaresÁlvaro UribeColombia-Noticias

Más Noticias

EN VIVO Santa Fe vs. Tolima, fecha 3 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay: pelea por el liderato en El Campín

Los ibaguereños son punteros del grupo B con cuatro unidades, pero los cardenales están abajo por solo un punto y un resultado cambiará muchas cosas en las semifinales

EN VIVO Santa Fe vs.

Caso Álvaro Uribe Vélez: Tribunal Superior de Bogotá concedió ampliar el plazo para que las víctimas sustenten el recurso de casación

El tribunal respondió a las peticiones radicadas tras el fallo que absolvió al expresidente de la condena por soborno en actuación penal y fraude procesal, y determinó que el plazo permitirá preparar la nueva acción ante la Corte Suprema de Justicia

Caso Álvaro Uribe Vélez: Tribunal

Podcasts que encabezan la lista de los más populares en Spotify Colombia

Desde podcasts de terror y ficción hasta salud y bienestar, estas son las producciones que se mantienen en el gusto del público colombiano en Spotify

Podcasts que encabezan la lista

Euro: cotización de cierre hoy 25 de noviembre en Colombia

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Euro: cotización de cierre hoy

Dólar: cotización de cierre hoy 25 de noviembre en Colombia

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Dólar: cotización de cierre hoy
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Activista que votó por Petro

Activista que votó por Petro mostró su indignación por supuesta infiltración de ‘Calarcá’: “El escándalo más grave del Gobierno”

Combate entre el Ejército Nacional y el Clan del Golfo dejó un militar muerto y otro desaparecido en Dabeiba

Alerta por supuesto panfleto de las disidencias amenazando a trabajadores de EPM en Antioquia: “Serán declarados objetivo militar”

Video: disidencias de las Farc negaron su autoría en el secuestro del hijo de Giovanny Ayala y su manager en El Tambo, Cauca

Menores de edad en la guerra, una tendencia “perversa” que se mantiene en Colombia: “Es una demanda y oferta”

ENTRETENIMIENTO

Podcasts que encabezan la lista

Podcasts que encabezan la lista de los más populares en Spotify Colombia

EN VIVO | Final de ‘MasterChef Celebrity 2025′: las lágrimas se toman el reto de la última competencia de la temporada

Quién es el esposo de la presentadora Violeta Bergonzi, a qué se dedica y qué se sabe de su relación

Esta sería la millonaria suma que se llevará la ganadora de ‘Masterchef Celebrity 2025’: habrían filtrado algunos detalles

Moni Vidente se refirió a la situación de Miguel Ayala, el hijo secuestrado del cantante Giovanny Ayala: “Lo veo con vida”

Deportes

EN VIVO Santa Fe vs.

EN VIVO Santa Fe vs. Tolima, fecha 3 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay: pelea por el liderato en El Campín

Miguel Borja encabezaría complejo listado en River Plate tras eliminación en el futbol argentino

Rafael Santos Borré salió silbado del último partido de Internacional de Brasil: “El tipo arruina el equipo”

Millonarios estaría cerca de cerrar su segundo fichaje de cara a la temporada 2026: “Analiza valores”

La FIFA confirmó el bombo de la selección Colombia para el sorteo de los grupos del Mundial 2026: estos son los detalles