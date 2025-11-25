Bucaramanga reactivó subsidio del 50% en transporte público: estos son los requisitos para acceder al beneficio del Metrolínea

La administración de Bucaramanga reafirmó su compromiso con la movilidad sostenible y la equidad social al reactivar el subsidio del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Bucaramanga (Sitme), que beneficiará a miles de personas que hacen uso diario de este servicio.
El anuncio fue realizado por el secretario de Hacienda, Reynaldo José D’Silva, que explicó que la reactivación concede un beneficio del 50% en la tarifa a los usuarios pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3. “Bumangueses, queremos informarles que hemos retomado de nuevo el beneficio del 50% en el Sistema Integrado de Transporte Masivo. Así que si quiere saber si puede acceder, acérquese a las oficinas de Metrolínea, ubicadas en la estación de Provenza”.
Población beneficiaria
El subsidio del Sitme está dirigido a grupos poblacionales que, por sus condiciones, requieren apoyo en el acceso al transporte. Los beneficiarios incluyen:
- Estudiantes de colegios públicos
- Estudiantes de instituciones técnicas y tecnológicas
- Estudiantes de universidades públicas y privadas
- Adultos mayores de 62 años
- Personas con discapacidad permanente
- Ciudadanos en procesos de formación deportiva, artística y cultural
Requisitos de inscripción según el segmento de población
Adulto mayor:
Se exige la presentación del documento de identificación y la copia de la calificación del Sisbén (Metodología 4: de A1 a C9) exclusivamente del municipio de Bucaramanga. Si el solicitante no posee Sisbén local, debe anexar certificado de residencia expedido por la Secretaría del Interior y el recibo de servicio público de los estratos 1, 2 o 3, unidos en un solo PDF.
Persona con discapacidad:
Debe presentar documento de identificación (y documento del acudiente, si es menor de edad), certificado de discapacidad expedido por la Secretaría de Salud de Bucaramanga o historia clínica, y copia de la calificación Sisbén, bajo los mismos parámetros que rigen para los adultos mayores.
Estudiantes de instituciones educativas públicas o privadas, técnicas, tecnológicas y universitarias:
El proceso requiere el documento de identificación (y del acudiente en caso de ser menor de edad), copia del carné estudiantil, matrícula o certificado vigente, y la calificación Sisbén de Bucaramanga. En ausencia de Sisbén local, es necesario aportar certificado de residencia expedido por la Alcaldía y recibo de servicio público de los estratos permitidos.
Deportistas o artistas en formación:
Para acceder al subsidio, deben presentar documento de identificación (y acudiente en caso de menores de edad), carné vigente de escuela deportiva o artística, o certificado de matrícula vigente, además de la calificación Sisbén o documentos alternativos requeridos.
Modalidad de aplicación del subsidio
El beneficio consiste en un descuento de hasta el 50% del valor de la tarifa del transporte público para los beneficiarios. Esta reducción aplica únicamente de lunes a viernes y para dos pasajes diarios, que serán descontados a través de una tarjeta inteligente única e intransferible. El uso indebido, como compartir la tarjeta con terceros, generará la cancelación automática del beneficio, que no podrá ser solicitado de nuevo por el infractor.
Los adultos mayores de 62 años cuentan con la posibilidad de realizar su proceso de inscripción directamente en los Centros Vida públicos, donde recibirán orientación.
Es importante señalar que en los casos donde una persona pertenezca simultáneamente a más de un grupo poblacional beneficiario, solo podrá inscribirse en un segmento.
Motivos de pérdida del subsidio
La administración informó que la inexactitud o falsedad en la información entregada al momento de la inscripción, el uso inapropiado de la tarjeta, o el fallecimiento del beneficiario, son causales directas para la pérdida definitiva del subsidio.
Quienes deseen ser beneficiarios del subsidio de transporte deben acercarse a las oficinas de Metrolínea, ubicadas en la estación de Provenza, en un horario de atención de lunes a viernes, entre las 8:00 a. m. y las 12:00 p. m., y de 1:00 p. m. a 5:00 p. m. Además, se habilitó la línea telefónica 6076929825 para consultas adicionales.