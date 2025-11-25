Apareció propietaria de la camioneta de lujo involucrada en tiroteo en el noroccidente de Bogotá: “Me acabo de enterar”

El hombre quedó registrado en cámaras de video mientras accionaba su arma de fuego - crédito red social X

En medio de las investigaciones que adelantan las autoridades para esclarecer el episodio ocurrido durante la madrugada del 23 de noviembre en el norte de Bogotá ―un hombre disparó al aire en varias oportunidades antes de ingresar a una unidad residencial en el barrio Colina―, ya se confirmó la identidad de la propietaria de la camioneta que transportó al sujeto.

La Toyota Yaris blanca, modelo 2026, apareció en los registros fílmicos del conjunto residencial. Fue de ese vehículo que el hombre descendió antes de disparar en 12 oportunidades al aire.

Según información revelada por El Tiempo, la dueña del vehículo es Leidy Yamile Bermúdez Rodríguez, una comerciante de Villavicencio. La conexión entre el automóvil y el sujeto armado ha sido clave para avanzar en la identificación de las personas involucradas.

Ante la publicación de los hechos y al constatar que su camioneta había sido identificada en las grabaciones, Bermúdez Rodríguez ofreció su testimonio al diario nacional.

La comerciante relató que, al momento del incidente, ella no tenía el vehículo a su disposición y que no tenía conocimiento del hecho violento en el que se vio involucrada el carro de alta gama.

“Le presté la camioneta a mi pareja, en este momento voy camino a Bogotá, pero las autoridades no se han comunicado conmigo. Me acabo de enterar de lo sucedido”, afirmó.

Al ser consultada por la posible relación de su pareja sentimental con los actos registrados, Bermúdez negó que se tratara de su familiar, por lo que pedirá que se investigue quién es la persona que conducía el vehículo de su propiedad.

“Tampoco sé quién es el hombre que realiza los disparos. Mañana me acercaré a la Policía a atender la situación y voy a consultar con mi abogado para definir cómo proceder porque yo no tengo nada que ver”, señaló la mujer al mencionado medio.

El suceso quedó documentado por las cámaras de seguridad del conjunto residencial Panoramia Park, en Colina Campestre, donde se observa a un joven con camisa negra y jeans azul.

El hombre desciende del vehículo y, en dos secuencias, realiza al menos 12 disparos al aire, recargando entre ambas, según consta en las grabaciones que analizan las autoridades.

Mientras tanto, la Toyota permaneció estacionada frente al ingreso, aguardando a que su pasajero completara la maniobra. La Policía recogió vainillas de la escena con el objetivo de determinar el tipo de arma utilizada y si esta contaba con permiso legal.

Los videos también muestran que, mientras el individuo disparaba, otra persona intentó descender de la Toyota Yaris blanca, un detalle que se investiga para establecer la posible implicación de más involucrados.

“Ninguno de los residentes ha dado información y el ciudadano le pidió al vigilante que no dijera nada. Se establece si el arma tiene salvoconducto. Pudo terminar en tragedia por 12 balas perdidas”, relató a El Tiempo uno de los investigadores consultados, advirtiendo la gravedad potencial del hecho por la cantidad de tiros al aire y el riesgo para los habitantes del sector.

Entretanto, la Policía Metropolitana de Bogotá continúa verificando los datos de los pasajeros de la camioneta y recabando testimonios en el conjunto residencial, mientras avanza en el análisis de las evidencias para esclarecer la identidad del hombre armado y determinar si el arma empleada estaba legalmente registrada.