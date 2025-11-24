Trabajo sí hay en Bogotá y en TransMilenio antes de finalizar 2025: más de 1.000 vacantes abiertas hasta el 29 de noviembre

La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, presentó la oferta de 928 puestos de trabajo disponibles para la semana del 24 al 29 de noviembre de 2025, una convocatoria que abarca perfiles técnicos, tecnólogos y profesionales en sectores estratégicos de la ciudad.
De acuerdo con la información oficial, de las 928 vacantes abiertas, 325 están orientadas a técnicos y tecnólogos (35%), mientras 250 buscan profesionales (26,9%), evidenciando la sostenida demanda de talento con formación superior y técnicas especializadas en los diversos sectores productivos de Bogotá.
Las oportunidades laborales se concentran en áreas de servicios, comercio, industria y transporte, con salarios que, en la mayoría de los casos, oscilan entre uno y cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes (smmlv). Los aspirantes podrán encontrar opciones tanto para quienes se encuentran en etapas iniciales de sus trayectorias laborales como para quienes cuentan con mayor experiencia o formación especializada.
“Bogotá continúa consolidándose como una ciudad que valora el talento y abre puertas para el crecimiento profesional. La diversidad de vacantes disponibles demuestra que las empresas siguen apostando por perfiles técnicos y profesionales, pero también por perfiles sin educación superior, y nuestro reto es acercar estas oportunidades a toda la ciudadanía”, aseguró Bibiana Quiroga, subdirectora de Empleo y Formación de la Secretaría de Desarrollo Económico.
Durante la semana se realizarán diez ferias de empleo a la medida que proporcionarán más de 1.000 oportunidades adicionales para quienes buscan nuevas alternativas de trabajo. En alianza con la Alcaldía Local de Sumapaz, el martes 25 de noviembre se llevará a cabo una jornada de servicios de empleabilidad en la sede administrativa de Betania, entre las 10:00 a. m. y las 2:00 p. m., dirigida a la comunidad rural de la localidad.
Simultáneamente, la Unidad Móvil de Empleo hará presencia en la localidad de Antonio Nariño, atendiendo en el Centro Comercial Centro Mayor (calle 38A Sur #34D-51) del 24 al 29 de noviembre, en horario de 8:00 a. m. a 4:00 p. m., y el sábado hasta el mediodía. Este servicio itinerante permitirá a los ciudadanos registrar o actualizar su hoja de vida, recibir asesoría ocupacional, obtener información sobre procesos de formación y consultar vacantes, todo de manera gratuita y sin intermediarios.
Quienes deseen conocer las vacantes activas y registrar su perfil pueden hacerlo a través del Portal del Servicio Público de Empleo: www.serviciodeempleo.gov.co. Adicionalmente, los interesados tienen la posibilidad de mantenerse informados sobre nuevas convocatorias, ferias y procesos de formación a través del canal de WhatsApp ‘Empleo en Bogotá’.
Algunos de los cargos disponibles para la última semana de noviembre
- Analista senior de cartera
- Abogado inmobiliario
- Analista senior de contabilidad
- Analista senior de control y gestión
- Analista senior de impuestos
- Analista senior de categoría
- Analista senior de expansión
- Analista senior de nómina
- Analista senior de infraestructura T.I.
- Coordinador de cartera
- Especialista de contabilidad
- Supervisor de activaciones
- Administrador de infraestructura cloud – experiencia en Azure
- Consultor UEMS
- Auxiliar de cocina
- Montacarguista
- Asesor punto de venta
- Call center Falabella
- Asesor comercial Falabella
- Ejecutivo comercial Falabella
- Arquitecto
- Diseñador gráfico
- Inspector SST
- Cajeros 44h
- Staff comercial 44h
- Crew – servicio al cliente y/o cocina
- Auxiliar DCA – discapacidad
- Administrador de restaurante o almacenes de grandes superficies
- Auxiliares de instalación motorizados
- Abogado
- Jefe contable
- Coordinador administrativo y comercial bilingüe
- Analista de comercio exterior
- Educador call center (enfermería)
- Store lead (supervisor de tienda)
- Regente de farmacia
- Auxiliar de farmacia
- Recepcionista de mercancía (técnico en logística)
- Técnico eléctrico de mantenimiento con tarjeta CONTE
- Auxiliar de mantenimiento
- Técnico de mantenimiento locativo
- Auxiliar de enfermería
- Enfermera jefe
- Analista de talento humano y seguridad y salud en el trabajo
- Maestro de obra
- Inspector SISO / residente SST para obra
- Practicante de diseño arquitectónico / modelador BIM
- Practicante o aprendiz en presupuesto para obra
- Cajero auxiliar – principal
- Recepcionistas bilingües
- Operario de producción
- Embajador de marca
- Ingeniero de datos
- Gestor de mantenimiento motores industriales
- Analista de mantenimiento motores industriales
- Coordinador de logística/despachos
- Mantenimiento industrial
- Asesor comercial y canal de ventas externa
- Ejecutivo empresario micro pequeño
- Asesor front
- Técnico eléctrico industrial
- Técnico mecánico industrial
- Técnico mecánico B
- Profesional TICS e ITS
- Asesor call center
- Asesor comercial y servicio al cliente
- Service client analyst
- Desarrollador frontend Angular
- Agente call center
- Técnico de refrigeración
- Líder comercial
- Analista cloud N1
- Analista cloud
- Analista ciberseguridad N1
- Analista administrativo
- Líder administrativo y logístico
- Profesional en seguridad y salud en el trabajo
- Desarrollador junior de automatización
- Analista de cartera y PQRs
- Analista financiero
- Ejecutivo de captaciones senior
- Auxiliar integral (cajero financiero)
- Profesor sector gastronomía
- Profesor sector gastronomía 1
- Profesor sector audiovisual y animación
- Docente de inglés-español
- Profesional en educación especial
- Docente de tecnología
- Docente de español
- Docente de matemáticas
- Docente de música
- Docente de preescolar
- Docente de primaria
- Docente de inglés
- Docente de física
- Coordinador de equipo
- Auxiliar de enfermería
- Técnico electricista
Asimismo, la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá abrió 100 vacantes laborales para conductores y operadores de buses del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá (Sitp). Las postulaciones estarán abiertas hasta el sábado 29 de noviembre de 2025, y son gestionadas por Consorcio Express, operador de TransMilenio. Se contemplan vacantes tanto para quienes cuentan con experiencia como para quienes buscan su primera oportunidad laboral en conducción de vehículos pesados.
Los cargos ofrecidos son conductor u operador Patio Zonal y conductora u operadora Bus Zonal, ambos bajo contrato a término indefinido. Los requisitos principales incluyen contar con licencia de conducción C2 o C3, estar libre de comparendos o tener acuerdo de pago con la primera cuota paga. Para facilitar el proceso, la postulación se puede realizar virtualmente enviando la hoja de vida al correo profesional.jseleccion@consorcioexpress.co.
La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico enfatizó que para acceder a las vacantes de ‘Talento Capital’ y TransMilenio no se requieren intermediarios ni el pago de sumas de dinero, advirtiendo a la ciudadanía sobre la importancia de evitar fraudes o estafas en los procesos de búsqueda de empleo público.