Trabajo sí hay en Bogotá y en TransMilenio antes de finalizar 2025: más de 1.000 vacantes abiertas hasta el 29 de noviembre

La Alcaldía de Bogotá anunió 928 vacantes laborales para técnicos, tecnólogos y profesionales en sectores estratégicos de la ciudad - crédito Alcaldía de Bogotá

La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, presentó la oferta de 928 puestos de trabajo disponibles para la semana del 24 al 29 de noviembre de 2025, una convocatoria que abarca perfiles técnicos, tecnólogos y profesionales en sectores estratégicos de la ciudad.

De acuerdo con la información oficial, de las 928 vacantes abiertas, 325 están orientadas a técnicos y tecnólogos (35%), mientras 250 buscan profesionales (26,9%), evidenciando la sostenida demanda de talento con formación superior y técnicas especializadas en los diversos sectores productivos de Bogotá.

Las oportunidades laborales se concentran en áreas de servicios, comercio, industria y transporte, con salarios que, en la mayoría de los casos, oscilan entre uno y cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes (smmlv). Los aspirantes podrán encontrar opciones tanto para quienes se encuentran en etapas iniciales de sus trayectorias laborales como para quienes cuentan con mayor experiencia o formación especializada.

El 35% de las vacantes está dirigido a técnicos y tecnólogos, mientras el 26,9% busca profesionales con formación superior - crédito Secretaría de Desarrollo Económico

“Bogotá continúa consolidándose como una ciudad que valora el talento y abre puertas para el crecimiento profesional. La diversidad de vacantes disponibles demuestra que las empresas siguen apostando por perfiles técnicos y profesionales, pero también por perfiles sin educación superior, y nuestro reto es acercar estas oportunidades a toda la ciudadanía”, aseguró Bibiana Quiroga, subdirectora de Empleo y Formación de la Secretaría de Desarrollo Económico.

Durante la semana se realizarán diez ferias de empleo a la medida que proporcionarán más de 1.000 oportunidades adicionales para quienes buscan nuevas alternativas de trabajo. En alianza con la Alcaldía Local de Sumapaz, el martes 25 de noviembre se llevará a cabo una jornada de servicios de empleabilidad en la sede administrativa de Betania, entre las 10:00 a. m. y las 2:00 p. m., dirigida a la comunidad rural de la localidad.

Simultáneamente, la Unidad Móvil de Empleo hará presencia en la localidad de Antonio Nariño, atendiendo en el Centro Comercial Centro Mayor (calle 38A Sur #34D-51) del 24 al 29 de noviembre, en horario de 8:00 a. m. a 4:00 p. m., y el sábado hasta el mediodía. Este servicio itinerante permitirá a los ciudadanos registrar o actualizar su hoja de vida, recibir asesoría ocupacional, obtener información sobre procesos de formación y consultar vacantes, todo de manera gratuita y sin intermediarios.

Las oportunidades de empleo se concentran en servicios, comercio, industria y transporte, con salarios entre uno y cuatro salarios mínimos - crédito Alcaldía de Bogotá

Quienes deseen conocer las vacantes activas y registrar su perfil pueden hacerlo a través del Portal del Servicio Público de Empleo: www.serviciodeempleo.gov.co. Adicionalmente, los interesados tienen la posibilidad de mantenerse informados sobre nuevas convocatorias, ferias y procesos de formación a través del canal de WhatsApp ‘Empleo en Bogotá’.

Algunos de los cargos disponibles para la última semana de noviembre

Analista senior de cartera

Abogado inmobiliario

Analista senior de contabilidad

Analista senior de control y gestión

Analista senior de impuestos

Analista senior de categoría

Analista senior de expansión

Analista senior de nómina

Analista senior de infraestructura T.I.

Coordinador de cartera

Especialista de contabilidad

Supervisor de activaciones

Administrador de infraestructura cloud – experiencia en Azure

Consultor UEMS

Auxiliar de cocina

Montacarguista

Asesor punto de venta

Call center Falabella

Asesor comercial Falabella

Ejecutivo comercial Falabella

Arquitecto

Diseñador gráfico

Inspector SST

Cajeros 44h

Staff comercial 44h

Crew – servicio al cliente y/o cocina

Auxiliar DCA – discapacidad

Administrador de restaurante o almacenes de grandes superficies

Auxiliares de instalación motorizados

Abogado

Jefe contable

Coordinador administrativo y comercial bilingüe

Analista de comercio exterior

Educador call center (enfermería)

Store lead (supervisor de tienda)

Regente de farmacia

Auxiliar de farmacia

Recepcionista de mercancía (técnico en logística)

Técnico eléctrico de mantenimiento con tarjeta CONTE

Auxiliar de mantenimiento

Técnico de mantenimiento locativo

Auxiliar de enfermería

Enfermera jefe

Analista de talento humano y seguridad y salud en el trabajo

Maestro de obra

Inspector SISO / residente SST para obra

Practicante de diseño arquitectónico / modelador BIM

Practicante o aprendiz en presupuesto para obra

Cajero auxiliar – principal

Recepcionistas bilingües

Operario de producción

Embajador de marca

Ingeniero de datos

Gestor de mantenimiento motores industriales

Analista de mantenimiento motores industriales

Coordinador de logística/despachos

Mantenimiento industrial

Asesor comercial y canal de ventas externa

Ejecutivo empresario micro pequeño

Asesor front

Técnico eléctrico industrial

Técnico mecánico industrial

Técnico mecánico B

Profesional TICS e ITS

Asesor call center

Asesor comercial y servicio al cliente

Service client analyst

Desarrollador frontend Angular

Agente call center

Técnico de refrigeración

Líder comercial

Analista cloud N1

Analista cloud

Analista ciberseguridad N1

Analista administrativo

Líder administrativo y logístico

Profesional en seguridad y salud en el trabajo

Desarrollador junior de automatización

Analista de cartera y PQRs

Analista financiero

Ejecutivo de captaciones senior

Auxiliar integral (cajero financiero)

Profesor sector gastronomía

Profesor sector gastronomía 1

Profesor sector audiovisual y animación

Docente de inglés-español

Profesional en educación especial

Docente de tecnología

Docente de español

Docente de matemáticas

Docente de música

Docente de preescolar

Docente de primaria

Docente de inglés

Docente de física

Coordinador de equipo

Auxiliar de enfermería

Técnico electricista

La Agencia Distrital de Empleo abre 100 vacantes para conductores y operadores del SITP, con postulaciones hasta el 29 de noviembre de 2025 - crédito Alcaldía de Bogotá

Asimismo, la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá abrió 100 vacantes laborales para conductores y operadores de buses del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá (Sitp). Las postulaciones estarán abiertas hasta el sábado 29 de noviembre de 2025, y son gestionadas por Consorcio Express, operador de TransMilenio. Se contemplan vacantes tanto para quienes cuentan con experiencia como para quienes buscan su primera oportunidad laboral en conducción de vehículos pesados.

Los cargos ofrecidos son conductor u operador Patio Zonal y conductora u operadora Bus Zonal, ambos bajo contrato a término indefinido. Los requisitos principales incluyen contar con licencia de conducción C2 o C3, estar libre de comparendos o tener acuerdo de pago con la primera cuota paga. Para facilitar el proceso, la postulación se puede realizar virtualmente enviando la hoja de vida al correo profesional.jseleccion@consorcioexpress.co.

La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico enfatizó que para acceder a las vacantes de ‘Talento Capital’ y TransMilenio no se requieren intermediarios ni el pago de sumas de dinero, advirtiendo a la ciudadanía sobre la importancia de evitar fraudes o estafas en los procesos de búsqueda de empleo público.