Colombia

Qué dice la ley acerca de las decoraciones de Navidad en los conjuntos residenciales: hay cosas que no se pueden hacer

Las decoraciones navideñas en los espacios comunes suelen ser un dolor de cabeza para las administraciones al crear disputas entre vecinos

Guardar
La ley indica que las
La ley indica que las decoraciones se deben concertar con la administración del conjunto - crédito Freepik

La proximidad de la temporada decembrina impulsa a muchas familias en Colombia a transformar sus hogares con adornos y luces, en un esfuerzo por fortalecer lazos y revivir tradiciones.

Sin embargo, quienes viven en conjuntos residenciales deben prestar especial atención a las regulaciones internas, ya que una decoración inapropiada puede derivar en multas y la obligación de retirar los elementos instalados.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La Ley 675 de 2001 establece que cualquier modificación estética o estructural en las fachadas o zonas comunes de los edificios y conjuntos residenciales está prohibida, salvo autorización expresa de la asamblea o la administración.

Por ello, antes de instalar cualquier adorno, es fundamental consultar con la administración del conjunto cuáles decoraciones están permitidas, ya que cada copropiedad define de manera autónoma sus directrices para estas fechas.

La recomendación general es que
La recomendación general es que las decoraciones no generen peligro para los residentes - crédito Freepik

Los reglamentos internos buscan preservar la uniformidad visual y la seguridad de los residentes. Las decoraciones pueden instalarse en balcones, puertas, ventanas, terrazas y antejardines, siempre que no representen un riesgo de caída al vacío ni generen molestias o peligros para otros propietarios.

Si un adorno puede desprenderse por acción del viento u otras causas, debe ser retirado de inmediato para evitar accidentes. La normativa también exige que las decoraciones no entorpezcan el tránsito en zonas comunes ni impliquen un uso indebido de estos espacios.

Además, se prohíbe modificar fachadas sin autorización y sobrecargar instalaciones eléctricas, ya que esto podría poner en peligro la seguridad de la copropiedad. El respeto a la privacidad de los vecinos es otro aspecto que los reglamentos suelen contemplar, impidiendo la instalación de elementos que puedan afectar a quienes viven en casas cercanas.

Para evitar conflictos, se recomienda que los residentes lleguen a un acuerdo comunitario sobre el tipo de adornos, las fechas de instalación y las figuras que se utilizarán. De este modo, se promueve la convivencia y se minimizan los riesgos asociados a la decoración navideña.

En caso tal de incumplir
En caso tal de incumplir con las reglas para decorar, la administración pude recurrir a quitar los elementos - crédito Freepik

El artículo 59 de la Ley 675 de 2001 también detalla las sanciones aplicables por incumplimiento de las obligaciones no pecuniarias en propiedad horizontal. Estas pueden ir desde amonestaciones hasta multas económicas, dependiendo de la gravedad de la infracción y el daño causado a la copropiedad o a sus residentes. La multa máxima puede alcanzar los $416.000, según la normativa vigente.

Además de la sanción económica, el administrador del conjunto está facultado para exigir el retiro inmediato de los adornos que impliquen riesgos y si el propietario no cumple con ello, el administrador está facultado para retirarlos.

En caso tal de incumplimiento, se puede proceder a sanciones y es que el procedimiento sancionatorio en los conjuntos inicia con una notificación escrita al presunto infractor, en la que se detalla la conducta que contraviene el reglamento.

Si la falta se puede corregir, se otorga un plazo para que el responsable ajuste su comportamiento. En caso de que la infracción no pueda ser arreglada o el plazo expire sin que se haya corregido la conducta, el infractor debe ser citado para presentar sus descargos.

Las sanciones por incumplir las
Las sanciones por incumplir las reglas pasan desde sanciones económicas, prohibición de lugares comunes entre otras - crédito Freepik

Una vez agotadas estas etapas y cumplidos los requisitos del debido proceso, la asamblea o el administrador, están facultados para imponer la sanción correspondiente.

Entre las medidas previstas se encuentran las multas económicas, que pueden aplicarse de manera sucesiva mientras persista el incumplimiento.

Además de las sanciones económicas, el reglamento permite la restricción del uso de zonas comunes no esenciales. Esto implica que el infractor puede ser privado del acceso a instalaciones como piscinas, gimnasios o salones comunales.

Otra medida contemplada es la publicación de la lista de morosos. Los nombres de los infractores y la descripción de la falta que motivó la sanción pueden exhibirse en lugares de amplia circulación dentro del edificio o conjunto.

En situaciones de incumplimiento reiterado, el reglamento prevé la posibilidad de demandar al infractor para que venda su derecho de propiedad. Esta acción puede llegar incluso a la subasta pública del inmueble, constituyendo la sanción más severa dentro del régimen de propiedad horizontal.

Temas Relacionados

Decoración de navidadNavidad en los conjuntos residencialesDecoración en espacios comunesSanciones conjuntos residencialesColombia-Noticias

Más Noticias

Centro Democrático atacó a Claudia López y recordó entrevista en la que destapó, en 2022, apoyo a Gustavo Petro: “Camaleónica por excelencia”

El partido de oposición al Gobierno, publicó un clip en sus redes sociales en las que se refirió a la forma en que la exalcaldesa de Bogotá y precandidata presidencial mostró en su momento el respaldo al entonces candidato y hoy primer mandatario

Centro Democrático atacó a Claudia

Comprar un Tesla en Colombia con el salario mínimo, estás son las “cuentas alegres” que debería hacer un trabajador

Las tiendas de la empresa de Elon Musk están ubicadas en el Centro Andino de Bogotá y el sector de El Tesoro en Medellín

Comprar un Tesla en Colombia

Sinuano Día resultados hoy lunes 24 de noviembre de 2025

Se trata de la principal lotería de la costa caribe colombiana que multiplica hasta por 4.500 veces el dinero la apuesta

Sinuano Día resultados hoy lunes

No fue solo Petro: así fue la larga negociación, desde el gobierno Santos, para la compra de los aviones Gripen

La operación incluye transferencia tecnológica y compensaciones industriales, mientras persisten dudas sobre su pertinencia y transparencia

No fue solo Petro: así

Exintegrante del M-19 relató episodio dramático entre Gustavo Petro y su exesposa: “La encontré con un arma y a él drogado”

La exesposa de Gustavo Petro refutó las declaraciones de Everth Bustamante, exsenador y exintegrante del M-19

Exintegrante del M-19 relató episodio
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Alerta por supuesto panfleto de

Alerta por supuesto panfleto de las disidencias amenazando a trabajadores de EPM en Antioquia: “Serán declarados objetivo militar”

Video: disidencias de las Farc negaron su autoría en el secuestro del hijo de Giovanny Ayala y su manager en El Tambo, Cauca

Menores de edad en la guerra, una tendencia “perversa” que se mantiene en Colombia: “Es una demanda y oferta”

Colegio se pronunció luego de la polémica que se armó en Facatativá por grupo de estudiantes que se disfrazó de integrantes del ELN

Se conocen los videos de la presentación que tuvo el hijo de Giovanny Ayala en El Tambo, Cauca, antes de ser secuestrado

ENTRETENIMIENTO

Blessd recordó cuando cargaba bultos

Blessd recordó cuando cargaba bultos en las plazas de mercado y vendía dulces para sobrevivir: “Muy orgulloso de usted, parcero”

La Segura mostró sin filtros la cicatriz de su cirugía estética y desató debate en redes: “Eso duele”

Paola Turbay reveló cuál fue el personaje de ‘Yo soy Betty, la fea’ que no quiso interpretar: habría cambiado el rumbo de la historia

Carolina Cruz respondió fuertes críticas en redes por envejecer en televisión: “Esperan que me vea como una niña de 25”

Sara Corrales reveló el drástico cambio que hizo en su vida por el bienestar del bebé que está esperando: “Cuido muchísimo lo que toca mi cuerpo”

Deportes

James Rodríguez recibiría una millonada

James Rodríguez recibiría una millonada en caso de ser fichado por Millonarios para el 2026: estas son las supuestas cifras

Esteban Chaves anunció su retiro del ciclismo: así fue la carrera del ciclista bogotano más importante de la última era

Néiser Villarreal no es más jugador de Millonarios FC: esto informó el equipo sobre la situación del futbolista de la selección Colombia Sub-20

Este es el video del gol del Junior contra América de Cali desde la tribuna que resolvería la polémica sobre la decisión arbitral

Estos serán los partidos de los jugadores colombianos en la semana 5 de la Champions League: Luis Díaz, el gran ausente