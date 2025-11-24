Colombia

Uno de los mayores atentados de Pablo Escobar tiene nueva hipótesis: qué pasó con el vuelo 203 de Avianca en 1989 en el que murieron 110 personas

El abogado Federico Arellano, tras años de investigación, sostiene que la explosión del avión en 1989 podría no haber sido causada por un atentado de Escobar, como se ha creído durante décadas

Guardar
Federico Arellano, abogado e hijo
Federico Arellano, abogado e hijo de una de las personas fallecidas en el vuelo 203 de Avianca, plantea una nueva hipótesis sobre la tragedia y descarta la responsabilidad directa de Pablo Escobar - crédito Colprensa

El 27 de noviembre se recuerda el aniversario número 36 del vuelo 203 de Avianca, un suceso que marcó la historia de la aviación en Colombia.

El vuelo partió de El Dorado, en Bogotá, con destino a Cali y cuatro minutos después de despegar se produjo su destrucción en el aire. El hecho provocó la muerte de las 110 personas a bordo. De acuerdo con la versión oficial, el hecho fue causado por una acción planificada por Pablo Escobar. También se ha planteado la posibilidad de una eventual falla mecánica.

En la actualidad, Federico Arellano, abogado e hijo de una de las personas fallecidas, quien ha investigado el caso durante varios años, en una entrevista en el programa Los informantes plantea una nueva hipótesis sobre lo ocurrido. La teoría de Arellano descarta la versión de la bomba atribuida a Escobar.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Gerardo María Arellano, quien viajaba en ese vuelo, tenía actividad profesional en el ámbito musical de Colombia y contaba con reconocimiento internacional.

Federico Arellano, su hijo, expresó que su decisión de estudiar abogacía se debió a los hechos del accidente: “por lo que pasó”.

El proceso legal relacionado con
El proceso legal relacionado con el vuelo 203 llevó el nombre de “Gerardo Arellano y otros”. Gerardo María Arellano, quien viajaba en ese vuelo, tenía actividad profesional en el ámbito musical de Colombia y contaba con reconocimiento internacional - crédito Colprensa

Federico, que tenía 12 años al momento del incidente, ha dedicado tiempo al análisis del caso y propone una explicación distinta a la que atribuye el hecho a la colocación de un artefacto explosivo por parte de Escobar.

Durante la entrevista con Los Informantes, Federico Arellano expuso que una investigación del FBI identificó restos vinculados a un misil en el lugar donde ocurrió el impacto.

“Aquí lo que hubo fue gracias a un dictamen pericial del FBI que en su momento emitió el señor Frederick Whitehurst, que era el jefe de explosivos del FBI en ese momento en el gobierno de George W Bush estableció que lo que allí encontró eran unos componentes de la ojiva de un misil”, explicó en el programa.

Arellano también sostuvo que el avión fue derribado por un proyectil lanzado desde tierra, al afirmar que “eso fue realmente lo que sucedió. Es decir, tenemos que lo que derribó el HK 18 cero tres fue un emplazamiento tierra aire que impactó como agente externo el fuselaje del avión, que en ese momento pasaba”.

Federico Arellano plantea dudas sobre
Federico Arellano plantea dudas sobre la autoría de Pablo Escobar en el atentado al vuelo 203. Argumenta que Escobar solía reconocer públicamente su participación en hechos considerados graves, como el ataque al DAS o el secuestro de Diana Turbay, para presionar a las autoridades y así evitar su extradición - crédito Avianca/ Edgar Jiménez "El Chino"

Federico Arellano plantea dudas sobre la autoría de Pablo Escobar en el atentado al vuelo 203. Argumenta que Escobar solía reconocer públicamente su participación en hechos considerados graves, como el ataque al DAS o el secuestro de Diana Turbay, para presionar a las autoridades y así evitar su extradición.

“Escobar era orgullosamente protagonista de esos crímenes en las que se autoincriminaba y se atribuía para justamente obtener el sometimiento de las instituciones en busca de su no extradición”, señaló Federico Arellano.

Y es que Pablo Escobar no hizo comentarios directos sobre el atentado al vuelo 203. Únicamente después de su fallecimiento, parte de su círculo dio declaraciones sobre el hecho.

Y es que Pablo Escobar
Y es que Pablo Escobar no hizo comentarios directos sobre el atentado al vuelo 203. Únicamente después de su fallecimiento, parte de su círculo dio declaraciones sobre el hecho - crédito Colprensa

Para Federico Arellano, estas afirmaciones no se apoyan en pruebas y difieren de los resultados técnicos y científicos obtenidos en su investigación. “No son válidos... Estas declaraciones de estos bandidos, básicamente el 90% puede llegar a ser mentira, pues no dan ningún sustento real y probatorio”, afirmó.

Y es que la presencia del FBI en las pesquisas respondió al hecho de que dos personas de nacionalidad estadounidense iban a bordo del vuelo siniestrado. En 1989, un especialista en explosivos de ese organismo se trasladó a Soacha para examinar los restos del aparato. El análisis, realizado con los recursos tecnológicos disponibles entonces, derivó en un documento que, de acuerdo con el relato de Arellano, se mantuvo fuera de la discusión pública en Colombia durante muchos años.

“Es un documento legal que será aportado en el momento de la prueba donde el señor Frederic Whitehurst sustente el documento con su testimonio, es decir, va a ser una prueba mixta, documental y sustentada con el testimonio del agente del FBI”, explicó el abogado

Temas Relacionados

Vuelo 203 AviancaPablo EscobarFederico ArellanoAtentado avión de AviancaColombia-Noticias

Más Noticias

Centro Democrático atacó a Claudia López y recordó entrevista en la que destapó, en 2022, apoyo a Gustavo Petro: “Camaleónica por excelencia”

El partido de oposición al Gobierno, publicó un clip en sus redes sociales en las que se refirió a la forma en que la exalcaldesa de Bogotá y precandidata presidencial mostró en su momento el respaldo al entonces candidato y hoy primer mandatario

Centro Democrático atacó a Claudia

Comprar un Tesla en Colombia con el salario mínimo, estás son las “cuentas alegres” que debería hacer un trabajador

Las tiendas de la empresa de Elon Musk están ubicadas en el Centro Andino de Bogotá y el sector de El Tesoro en Medellín

Comprar un Tesla en Colombia

Sinuano Día resultados hoy lunes 24 de noviembre de 2025

Se trata de la principal lotería de la costa caribe colombiana que multiplica hasta por 4.500 veces el dinero la apuesta

Sinuano Día resultados hoy lunes

No fue solo Petro: así fue la larga negociación, desde el gobierno Santos, para la compra de los aviones Gripen

La operación incluye transferencia tecnológica y compensaciones industriales, mientras persisten dudas sobre su pertinencia y transparencia

No fue solo Petro: así

Exintegrante del M-19 relató episodio dramático entre Gustavo Petro y su exesposa: “La encontré con un arma y a él drogado”

La exesposa de Gustavo Petro refutó las declaraciones de Everth Bustamante, exsenador y exintegrante del M-19

Exintegrante del M-19 relató episodio
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Alerta por supuesto panfleto de

Alerta por supuesto panfleto de las disidencias amenazando a trabajadores de EPM en Antioquia: “Serán declarados objetivo militar”

Video: disidencias de las Farc negaron su autoría en el secuestro del hijo de Giovanny Ayala y su manager en El Tambo, Cauca

Menores de edad en la guerra, una tendencia “perversa” que se mantiene en Colombia: “Es una demanda y oferta”

Colegio se pronunció luego de la polémica que se armó en Facatativá por grupo de estudiantes que se disfrazó de integrantes del ELN

Se conocen los videos de la presentación que tuvo el hijo de Giovanny Ayala en El Tambo, Cauca, antes de ser secuestrado

ENTRETENIMIENTO

Blessd recordó cuando cargaba bultos

Blessd recordó cuando cargaba bultos en las plazas de mercado y vendía dulces para sobrevivir: “Muy orgulloso de usted, parcero”

La Segura mostró sin filtros la cicatriz de su cirugía estética y desató debate en redes: “Eso duele”

Paola Turbay reveló cuál fue el personaje de ‘Yo soy Betty, la fea’ que no quiso interpretar: habría cambiado el rumbo de la historia

Carolina Cruz respondió fuertes críticas en redes por envejecer en televisión: “Esperan que me vea como una niña de 25”

Sara Corrales reveló el drástico cambio que hizo en su vida por el bienestar del bebé que está esperando: “Cuido muchísimo lo que toca mi cuerpo”

Deportes

James Rodríguez recibiría una millonada

James Rodríguez recibiría una millonada en caso de ser fichado por Millonarios para el 2026: estas son las supuestas cifras

Esteban Chaves anunció su retiro del ciclismo: así fue la carrera del ciclista bogotano más importante de la última era

Néiser Villarreal no es más jugador de Millonarios FC: esto informó el equipo sobre la situación del futbolista de la selección Colombia Sub-20

Este es el video del gol del Junior contra América de Cali desde la tribuna que resolvería la polémica sobre la decisión arbitral

Estos serán los partidos de los jugadores colombianos en la semana 5 de la Champions League: Luis Díaz, el gran ausente