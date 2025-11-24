Bruce Mac Master le gana el pulso al embajador de China en Colombia al recibir respaldo: “Responsabilidad de todos”

Bruce Mac Master es presidente de la Andi desde el 1 de diciembre de 2013- crédito Andi

El Consejo Gremial Nacional (CGN) es una organización colombiana que representa a los 32 gremios económicos más importantes del país, como los del sector agropecuario, comercio, industria y construcción. Su propósito es articular y fortalecer la participación del sector empresarial en la agenda nacional, impulsando la competitividad, el crecimiento económico y el desarrollo social de Colombia. El 23 de noviembre, el “gremio de gremios” manifestó un respaldo firme a la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) y a su presidente, Bruce Mac Master, en medio de la controversia generada por el Decreto 1197 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que eliminó de manera temporal el arancel del 10% para la importación de hilados sintéticos y de algodón desde países sin acuerdo comercial con Colombia.

Y es que la norma, firmada por el presidente Gustavo Petro y la ministra Diana Morales eliminó de manera temporal el arancel del 10% para la importación de 10 subpartidas de hilados sintéticos y de algodón provenientes de países sin acuerdo comercial con Colombia. La medida fue recibida con preocupación por parte de la industria nacional, que advierte sobre el riesgo para el empleo y la producción local ante la competencia de grandes productores asiáticos.

Por supuesto, el episodio evidenció la tensión entre la defensa del aparato productivo colombiano y la promoción de la apertura comercial, así como la necesidad de mecanismos institucionales para resolver las diferencias entre los sectores involucrados. Ahora, la organización, presidida por Camilo Sánchez, hizo un llamado a que las diferencias comerciales con China se gestionen por medio de los mecanismos institucionales y bajo el respeto a los asuntos internos del país, en medio de tensiones entre la industria nacional y los intereses de países exportadores.

El Consejo Gremial Nacional expresó respaldo a Bruce Mac Master - crédito Consejo Gremial Nacional

“Promover principios constitucionales como la libre empresa y la economía de mercado es un deber de la actuación gremial, razón por la cual el Consejo Gremial considera fundamental el respeto hacia quienes desempeñan dicha labor y gestionan diariamente las condiciones necesarias para defender los intereses legítimos del sector empresarial colombiano”, señaló el CGN en un comunicado.

Decisiones que afectan el crecimiento y el bienestar

En el mismo, la entidad resaltó “es responsabilidad de todos velar para que las decisiones que afectan el crecimiento económico y el bienestar social del país se adopten con apego a los principios democráticos”. Asimismo, ratificó su solidaridad con la Andi y el liderazgo de la asociación e invitó a los gobiernos de Colombia y China a revisar estas medidas mediante un diálogo respetuoso y constructivo que genere beneficios para ambas naciones”.

La polémica surgió luego de que Bruce Mac Master expresó su preocupación por el impacto que la eliminación temporal del arancel podría tener sobre el empleo y la industria local.

Zhu Jingyang, embajador de China en Colombia, dijo que respeta la opinión de Bruce Mac Master - crédito @Zhu_Jingyang/X

Según estimaciones, la medida pone en riesgo cerca de 8.000 empleos directos y 30.000 indirectos, ya que el mercado de hilos quedaría abierto a la competencia de productores de China, India, Vietnam, Tailandia y Turquía. El dirigente enfatizó en la obligación de los colombianos de defender el aparato productivo nacional y rechazó las prácticas de comercio desleal, que consideró una afrenta directa a los trabajadores y empresas del país.

“Colombia le ha abierto las puertas a su respetable país, a sus productos y a sus nacionales. Por supuesto tenemos los colombianos la obligación y el derecho de defender nuestro aparato productivo. Hemos tenido innumerables casos de prácticas de comercio desleal que rechazamos porque son una afrenta directa a los trabajadores y empresas colombianas”, afirmó el dirigente. Insistió en que es bien conocida la inmensa capacidad productiva de China, y por supuesto, esa realidad representa una competencia que amenaza nuestro trabajo y productos y nos plantea grandes complejidades.

Respeto en el debate público

También hizo un llamado al respeto en el debate público, al señalar que “es razonable que defendamos nuestros puestos de trabajo y lo seguiremos haciendo sin atacarlo a usted personalmente, ni lo que usted representa. Esperamos lo mismo de usted, así como de todos los representantes diplomáticos en Colombia”. Criticó lo que percibió como lecciones de política industrial por parte del embajador de China y sugirió que tales recomendaciones podrían responder a intereses distintos a los del desarrollo industrial colombiano.

Por su parte, el embajador de China en Colombia, Zhu Jingyang, respondió a las preocupaciones de la Andi al cuestionar el enfoque proteccionista. El diplomático sostuvo que “el proteccionismo otorga ventajas momentáneas pero afecta el desarrollo a mediano y largo plazo”, y planteó la pregunta de cuántos consumidores colombianos podrían beneficiarse con la importación de hilados sin aranceles.

De igual forma, defendió la apertura comercial y aclaró que expresar una opinión diferente no constituye una falta de respeto ni una lección, sino una invitación a la reflexión y al análisis independiente.

”Con respeto, dar una observación/opinión diferente a la suya no es burlarse o dar lección a nadie, no a usted ni menos a quienes se sienten o no representados por usted, es invitar a reflexionar y a sacar conclusiones propias. Respeto su opinión y doy por finalizado este show, tal como acordamos", expresó el embajador, que con eso dio por cerrado el debate público sobre el tema.