Bebé de un año fue degollada en la finca de sus padres en zona rural de Magdalena

El brutal asesinato de la menor de edad desató preocupación entre los habitantes de la región

La menor de edad fue
La menor de edad fue asesinada en circunstancias que aún no han sido esclarecidas por las autoridades - crédito Pexels / Pixabay

El nombre de Luciana Piña Cardona se ha convertido en el símbolo del dolor y la indignación que atraviesan Apure y el municipio de Plato, en el departamento del Magdalena, por causa del asesinato de la niña de apenas 1 año y 6 meses.

De acuerdo con el reporte oficial, la muerte de la menor ocurrió en una finca de la zona rural donde vivía con sus padres, lo que fue ampliamente rechazado por la comunidad, así como por todos los habitantes del territorio nacional.

El reporte de los medios locales indicó que la tragedia se desencadenó en el momento en el que la madre de Luciana se dedicaba a avanzar en las tareas habituales en la finca y cuando regresó a la habitación donde la pequeña descansaba la encontró con graves heridas.

Versiones preliminares indican que el responsable sería un vecino y que la madre de la niña es una menor de 15 años de edad. Aunque se estima que el ataque sería el resultado de una disputa sentimental, esta versión está siendo objeto de investigación por parte de las autoridades.

La comunidad rechaza los ataques
La comunidad rechaza los ataques en contra de los menores de edad - crédito Luisa González/Colprensa

Ante la gravedad de la situación, se alertó de inmediato a los vecinos, que a su vez dieron aviso a la Policía y se desplegó un operativo para verificar lo ocurrido. Los agentes adelantaron la captura de un sospechoso, cuya identidad aún no ha sido revelada, y que permanece bajo investigación judicial.

La Fiscalía General de la Nación, por su parte, inició la recolección de pruebas, entrevistas y demás elementos que permitan esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad del detenido.

Según los informes preliminares de las autoridades, la menor presentaba una herida en el cuello que resultó mortal, presuntamente causada por el hombre en la propiedad rural.

Este dato tiene en alerta a la comunidad, mientras que los allegados a la pequeña asesinada quedaron devastados tras el hallazgo del cuerpo en circunstancias que aún son materia de investigación, por lo que piden justicia.

El señalado criminal quedó en
El señalado criminal quedó en manos de las autoridades y se espera que le caiga todo el peso de la ley - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Por ahora, el corregimiento de Apure, conocido por su ambiente tranquilo y su vida campesina, permanece sumido en la tristeza, teniendo en cuenta que la noticia sacudió a sus habitantes, que expresaron su dolor y su indignación tanto en redes sociales como en reuniones comunitarias e instituciones locales.

El clamor por justicia se ha hecho sentir con fuerza: la comunidad exige que el proceso judicial avance con rigor y transparencia, y que el caso no quede en la impunidad, debido a que se trata de una bebé, que se convirtió en una cifra más de la violencia en el territorio.

La captura del sospechoso, que fue puesto a disposición de las autoridades judiciales, representa un primer paso en la búsqueda de respuestas. Sin embargo, la investigación continúa, y las autoridades insisten en que se están realizando todos los procedimientos necesarios para esclarecer completamente lo sucedido.

Así, la verificación de la presunta responsabilidad del detenido y la recolección de testimonios son parte de las acciones en curso adelantadas por las autoridades locales.

Las autoridades se comprometieron a
Las autoridades se comprometieron a esclarecer el caso - crédito Policía Nacional

Violencia contra los menores de edad en Magdalena

La captura de un joven de 19 años en el municipio de Plato, Magdalena, fue confirmada por la Unidad Básica de Investigación Criminal de la Seccional de Protección del Departamento de Policía Magdalena, que ejecutó una orden judicial por hechos ocurridos en marzo de 2025 en la vereda La Sonrisa, zona rural de Tenerife.

La investigación inició tras la denuncia presentada por la madre de la víctima ante la Fiscalía 29 Seccional de Plato, lo que permitió activar de inmediato el proceso judicial. Según la información oficial, el joven capturado es requerido por el Juzgado Promiscuo Municipal de Chibolo, Magdalena, bajo la acusación de acceso carnal abusivo con menor de 14 años.

Las autoridades indicaron que el implicado habría aprovechado su vínculo de familiaridad con la menor, de 13 años, para accederla carnalmente mediante engaños cuando ambos se encontraban solos. La rápida intervención de la Policía permitió identificar al presunto responsable y obtener la orden de captura.

