Un niño muerto y dos heridos dejó un atentado sicarial contra cabecilla del clan del Golfo

Durante un ataque armado en la vereda La Piedra de Sabanalarga, en el municipio de Sabanalarga (Atlántico), terminó con la vida de un menor de 7 años de edad.

Lian David Yepes Andrade se encontraba en el interior de una camioneta Toyota Prado TXL junto a su madre, Wendy Johana Andrade Colpas, de 26 años, y José Antonio Zapata Álvarez, conocido por las autoridades por sus vínculos con el clan del Golfo bajo los alias de Toñito o Dinora. Ambos adultos resultaron heridos en el ataque.

Las autoridades detallaron que la agresión ocurrió cerca de la 1:35 a. m del domingo 23 de noviembre, cuando el vehículo fue interceptado y baleado. La gravedad de las heridas sufridas por el menor en el ataque obligó a que fuese trasladado en primera instancia al Hospital de Sabanalarga y posteriormente, ante la crítica situación, a la Clínica Reina Catalina en Barranquilla.

De acuerdo con lo informado por la Policía del Atlántico, el fallecimiento del niño se confirmó a las 11:40 a. m. del mismo domingo en el centro asistencial, ubicado en el norte de la capital del Atlántico.

Las autoridades explicaron que tanto el niño como la pareja que lo acompañaba fueron interceptados por sujetos armados que circulaban en motocicleta y abrieron fuego con armas largas.

Aún no se conocen detalles sobre el procedimiento de auxilio realizado a los heridos, aunque se estableció que todos fueron dirigidos inicialmente al hospital municipal antes de que el menor fuera remitido a Barranquilla debido al deterioro de su salud.

Aunque los tres ocupantes recibieron atención médica tras el incidente, el menor no sobrevivió a las lesiones sufridas. Por su parte, Andrade Colpas y Zapata Álvarez permanecen bajo observación médica.

¿Qué se sabe del integrante del clan del Golfo?

Respecto a José Antonio Zapata Álvarez, implicado en el caso, se supo que había sido capturado en noviembre de 2021 durante la llamada Operación Hefesto. En aquel entonces, la operación –liderada por el Gaula y los Comandos Jungla– condujo también a la muerte del cabecilla militar Orlando Manuel Velázquez Narváez, conocido como alias Jhonatan, Martín o Bijao, en un despliegue realizado en el propio municipio de Sabanalarga.

En ese operativo, la Fuerza Pública también detuvo al principal líder de la subestructura Manuel José Gaitán, Guillermo Reyes, alias el Guajiro o Marco, originario de San Pedro de Urabá en Antioquia.

Las investigaciones actuales, según reportes de la Policía, señalan que José Antonio Zapata Álvarez habría retomado el mando de la subestructura Manuel José Gaitán dentro del grupo armado, posicionándose nuevamente al frente de las actividades de esa organización.

Las autoridades de Ciénaga, en el departamento de Magdalena, intentan esclarecer los motivos detrás del reciente ataque armado que, de acuerdo con la información proporcionada por El Tiempo, terminó con tres personas muertas y dos heridas en condiciones críticas en un bar de la Troncal del Caribe.

El episodio ocurrió en la madrugada del domingo 16 de noviembre de dos mil veinticinco, cuando hombres fuertemente armados irrumpieron en el establecimiento.

El incidente quedó registrado por cámaras de vigilancia externas que documentaron tanto el arribo de los agresores a bordo de motocicletas como su huida posterior. Los atacantes, tras entrar al bar, caminaron directamente hasta una mesa específica y, según las imágenes, actuaron con aparente serenidad pese a la violencia desatada. Ninguna patrulla policial apareció para frenar su accionar, permitiéndoles retirarse del sitio de la misma forma en que ingresaron.

Testigos relataron al medio que el pánico se apoderó rápidamente del lugar. Fueron momentos de gran desconcierto, en palabras de una persona presente los hechos: “Fue horrible. Todo el mundo gritaba y corría sin saber para dónde. Pensé que nos iban a matar a todos”, afirmó al ser consultada por El Tiempo.