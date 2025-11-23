Wilson Arias se fue en contra de Katherine Miranda por criticar la jurisdicción agraria: “Ahora es una aliada de los terratenientes”

El legislador del Pacto Histórico cuestionó a la congresista de Alianza Verde por oponerse a propuestas que, según él, buscan fortalecer la recuperación estatal de tierras apropiadas por privados - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

Mientras la jurisdicción agraria pasa su trámite en el Congreso de la República, el senador del Pacto Histórico y miembro de la coalición de Gobierno, Wilson Arias, criticó a Katherine Miranda, representante a la Cámara por el partido Alianza Verde, por su postura frente al proyecto. Arias afirmó que Miranda “ahora parece estar del lado de los terratenientes”.

Arias hacía referencia a una publicación de Katherine Miranda en X, realizada en agosto de 2024, donde expresaba su preocupación por el contenido del proyecto: “Hoy se radica el proyecto de ley de Jurisdicción Agraria y Rural, y, tal como me lo temía, quieren incluir la expropiación exprés, abro hilo”, escribió la representante de Alianza Verde.

En su mensaje Arias comentó que las declaraciones y acciones de la representante Miranda favorecen a sectores con grandes extensiones de tierra.

Arias reprochó que Miranda esté en desacuerdo con propuestas que, según él, buscan fortalecer la capacidad estatal para recuperar tierras que habrían sido apropiadas indebidamente por actores privados, e insistió en que los terrenos baldíos deberían estar destinados a quienes carecen de tierra y no a quienes los concentran.

“La congresista Miranda ahora es una aliada de los terratenientes. Anda oponiéndose a darle herramientas al Estado para recuperar las tierras que privados le robaron al mismo Estado. Miranda, los baldíos son para el pueblo sin tierras; no para los acaparadores terratenientes”, escribió en su cuenta de la red social X el legislador perteneciente a la Comisión Sexta del Senado de la República.

Junto con su mensaje en X, el senador del Pacto Histórico compartió un video en el que profundizó sus críticas hacia Katherine Miranda. En esa grabación, Arias acusó a la congresista de respaldar los intereses de quienes concentran tierras y de alinearse con figuras políticas de oposición, al tiempo que desestimó los argumentos que Miranda ha expuesto sobre la jurisdicción agraria.

“Katherine Miranda ya peló todo el cobre. La congresista ahora está del lado de los acaparadores y usurpadores de tierras. Recientemente, uniéndose a Paloma Valencia y a Cabal, ha decidido decir que la jurisdicción agraria es dizque expropiación”, comentó.

De igual manera, Arias negó que exista una política de expropiación en el proyecto de jurisdicción agraria y detallando el alcance del artículo noveno.

Arias insistió en que la verdadera finalidad es restituir la autoridad de la Agencia Nacional de Tierras para recuperar terrenos estatales apropiados por particulares, y subrayó que los baldíos no deben beneficiar a quienes ya concentran grandes extensiones, sino a sectores vulnerables tal como lo señala la Constitución de 1991, de acuerdo con sus pablaras.

“Congresista, ¿cuál expropiación? Lo que el artículo noveno de la jurisdicción agraria busca es devolver a la Agencia Nacional de Tierras la facultad que tenía de recuperar tierras de la nación que fueron indebidamente apropiados por agentes privados. Baldíos que han sido robados a la nación por grandes acaparadores de tierras", comentó Arias el metraje audiovisual .

Y agregó: “No es expropiación, es justicia agraria, porque la Constitución Política del 91, que usted tanto dice defender, pero que no lee, claramente dice que las tierras baldías del Estado son para el pueblo indígena, campesino, afro, raizal y palenquero sin tierras, no para acaparadores de estos”.

Al finalizar su video, acusó a Miranda de proteger intereses de grandes propietarios y de obstaculizar los esfuerzos por combatir la corrupción en el sector rural. Subrayó que rechazar la jurisdicción agraria implica, en su opinión, respaldar prácticas irregulares en la tenencia de la tierra y alentó a la ciudadanía a divulgar su mensaje.

“Usted no está defendiendo la propiedad privada, congresista. Usted está defendiendo a terratenientes, usurpadores, acaparadores de tierras. Oponerse a la jurisdicción agraria es apoyar y facilitar la corrupción y la violencia agrarias. Comparte este video, que el pueblo se entere de la mala nueva de estos falsos aliados del progresismo”, aseveró Arias en el metraje.