Pirlo en el ojo del huracán: mujer trans asegura que el cantante la contactó y muestra pruebas de los chats que tuvieron en redes sociales

La controversia en torno al cantante Pirlo ha escalado en las últimas horas, luego de que una influenciadora trans que responde al nombre de Violetta Scarlett, difundiera en sus redes sociales una serie de mensajes que, según afirma, demostrarían que el artista la contactó con intenciones de invitarla a salir.

Esta situación ha generado un intenso debate en plataformas digitales, donde la autenticidad de los supuestos chats y las motivaciones detrás de la denuncia han sido objeto de discusión.

Violetta, que supera los 50.000 seguidores en Instagram y cuenta con una audiencia considerable en TikTok, publicó un video en el que expone su versión de los hechos con el cantante caleño. La grabación alcanzó una amplia difusión después de que el streamer Westcol la compartiera, lo que multiplicó el alcance del testimonio.

En el material, la influenciadora sostiene que Pirlo la habría buscado para concretar un encuentro, en el contexto de la disputa pública que el cantante mantiene con Blessd. Para respaldar sus afirmaciones, la mujer trans mostró capturas de pantalla de conversaciones en Instagram que, según ella, evidencian el interés del rapero caleño.

Detalló que el artista inicialmente la contactó desde una cuenta alterna, plenamente consciente de su identidad de género. Ante la duda sobre la autenticidad del remitente, la influenciadora le solicitó que le escribiera desde su perfil oficial verificado, lo que, asegura, ocurrió.

Posteriormente, el mensaje habría sido eliminado y ella bloqueada por el cantante. En su declaración, Violetta Scarlett afirmó: “Pirlo me estaba invitando a Cali con vuelos pagos y demás, y lo peor es que sabía que era trans (...), no entiendo cuál es la tiradera que tiene con Blessd si, literalmente, más cacorro es él”.

Además, cuestionó la calidad artística de Pirlo y sugirió que su éxito se debe al impulso de terceros: “Tu criterio anda por donde caminas, por el suelo mi rey, así que deja a un lado tu masculinidad frágil porque sé que tú quieres probar y experimentar, pero lo que pasa es que en este momento necesitas un plus para estar encima de los demás y no lo vas a lograr”, declaró a través de TikTok.

La influenciadora también relató que, durante un evento, el cantante la observó y le coqueteó a distancia. Añadió que no teme a posibles acciones legales por parte de Pirlo: “No me da miedo decirlo y si quieres ir a demandar como siempre lo haces no me importa porque no es calumnia lo que estoy haciendo. Estoy mostrando pruebas y haciéndolo con justa razón”, manifestó.

Hasta el momento, el rapero no ha emitido ningún comentario público sobre las acusaciones. La revelación de Violetaa Scarlett ha provocado reacciones divididas en redes sociales: mientras algunos usuarios consideran creíbles sus declaraciones, otros sugieren que podría tratarse de una estrategia de marketing orientada a incrementar su notoriedad.

Estos son algunos de los mensajes: “Se ponen a hablar y si tienen rabo de paja, mejor que no se acerquen a la candela”; “se ponen a echarse pullas y después terminan salpicados, que se comieron a uno y no a una”, entre otros.

Ella es Samantha Correa, la otra modelo trans involucrada

Samantha Correa es una creadora de contenido nacida hace 23 años, que se convirtió en el centro de atención en medio de la reciente controversia que involucra a los artistas Pirlo y Blessd.

Según datos compartidos por ella en sus propias redes sociales, Correa es auxiliar veterinaria, técnica en diseño multimedia y cursó varios semestres de zootecnia.

Narró que, a los ocho años, comprendió su identidad de género al notar que no se estaba desarrollando como esperaba. La creadora mide 1,72 metros y pesa 72 kilos. A través de diversas plataformas ha documentado abiertamente su transición y experiencias personales, generando una comunidad significativa de seguidores.