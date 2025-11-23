Joven fue hallada sin vida en arroyo de Soledad, Atlántico, presentaba un disparo en la cabeza

La víctima fue identificada como Dayana Patricia Moreno Solano - crédito Montaje Infobae

El hallazgo del cuerpo de Dayana Patricia Moreno Solano, conocida como alias La China, movilizó a las autoridades en el municipio de Soledad, Atlántico, este viernes 21 de noviembre de 2025, tras el reporte de residentes del barrio Villa Zambrano.

La joven de 21 años fue encontrada sin vida en el arroyo conocido como Los Tubos, con una herida por disparo en la cabeza.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con lo divulgado por El Heraldo, el cadáver fue localizado boca abajo y en un primer momento no se observaron lesiones externas, pero más tarde se confirmó la presencia de un impacto de arma de fuego en la región craneal.

El descubrimiento ocurrió cuando los habitantes alertaron a la Policía Metropolitana de Barranquilla sobre la situación.

Imagen de referencia. La mujer presentaba una herida por arma de fuego en la cabeza - crédito Colprensa

Investigadores establecieron que Moreno Solano había recibido amenazas de muerte en días recientes. El medio citado detalló que, aproximadamente dos semanas antes del asesinato, desconocidos realizaron un disparo contra la ventana de la residencia de la víctima.

Las anotaciones judiciales de alias La China figuran en registros oficiales por los delitos de tráfico de estupefacientes y lesiones personales.

La Policía Metropolitana de Barranquilla abrió una investigación para esclarecer lo ocurrido y localizar a los responsables del hecho. De acuerdo con fuentes locales, “la joven tenía dos anotaciones judiciales que están siendo tenidas en cuenta durante las indagaciones”.

El caso de Dayana Patricia Moreno Solano permanece bajo análisis de las autoridades para determinar las circunstancias exactas del crimen y cualquier vínculo con otras situaciones recientes de violencia en la región.

Las autoridades locales afirmaron que se mantienen labores de rastreo y recopilación de información para avanzar en la identificación de los agresores y motivos del ataque.

El CTI de la Fiscalía se encargó de hacer el levantamiento del cadáver - crédito CTI

Domiciliario murió tras ataque a bala en tienda de Barranquilla, investigan posible caso de extorsión

El fallecimiento de Julio Cesar López Jusayu, de 25 años, fue confirmado por la Clínica La Victoria a las 12:30 a. m. de este sábado 22 de noviembre de 2025, después de que el joven resultara herido en un ataque armado frente a una tienda en el barrio La Victoria.

El incidente ocurrió la noche del jueves 20 de noviembre de 2025, aproximadamente a las 8:40 p. m., cuando López Jusayu desempeñaba funciones como domiciliario en un establecimiento comercial.

De acuerdo con los reportes de las autoridades, dos sujetos en motocicleta se acercaron al lugar y dispararon contra el trabajador antes de huir del sitio.

La víctima fue trasladada inmediatamente por residentes del sector al centro médico, donde permaneció bajo atención hasta que se confirmó su muerte a causa de las heridas provocadas por los disparos.

Inicialmente, algunos testigos sugirieron que el suceso podía ser consecuencia de un intento de hurto. Sin embargo, investigadores del Grupo Gaula de la Policía Metropolitana de Barranquilla llegaron al negocio para considerar la hipótesis de extorsión.

La víctima recibió varios tiros por sicarios que se movilizaban en moto - crédito Colprensa

Según las pesquisas, el establecimiento había recibido en 2024 un panfleto con amenazas por parte de un grupo criminal.

Las autoridades especificaron que Julio Cesar López Jusayu no tenía antecedentes judiciales registrados en el Spoa. Los agentes de policía se encuentran recolectando información y pistas para encontrar a los responsables del ataque que terminó con la vida del joven domiciliario.

Cifras de homicidios en Barranquilla en 2025

El departamento del Atlántico atraviesa un periodo de violencia inusual, según El Tiempo, basado en reportes de las autoridades locales. En solo 18 días de noviembre, Barranquilla y su área metropolitana registraron 33 homicidios.

El balance indica 23 víctimas en Barranquilla, siete en Soledad, una en Malambo y dos en Galapa. En el resto del departamento, se sumaron ocho asesinatos, elevando la cifra total a 41 casos en menos de tres semanas.

Janiel Melamed, experto del Observatorio de Seguridad vincula el incremento de muertes violentas con disputas entre organizaciones criminales. Aunque en meses previos anunciaron treguas para disminuir la violencia urbana, la realidad revela ajustes de cuentas y nuevos conflictos por el control territorial en diferentes barrios.

Además, la problemática se ha extendido a municipios como Baranoa y Sabanalarga, donde han ocurrido asesinatos de jóvenes, incluidas personas sin antecedentes judiciales según el recuento de las autoridades.