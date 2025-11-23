Colombia

Joven fue hallada sin vida en arroyo de Soledad, Atlántico, presentaba un disparo en la cabeza

Investigadores confirmaron que la víctima, de 21 años, había recibido amenazas semanas antes y figuraba con dos anotaciones por tráfico de estupefacientes y lesiones personales

Guardar
La víctima fue identificada como
La víctima fue identificada como Dayana Patricia Moreno Solano - crédito Montaje Infobae

El hallazgo del cuerpo de Dayana Patricia Moreno Solano, conocida como alias La China, movilizó a las autoridades en el municipio de Soledad, Atlántico, este viernes 21 de noviembre de 2025, tras el reporte de residentes del barrio Villa Zambrano.

La joven de 21 años fue encontrada sin vida en el arroyo conocido como Los Tubos, con una herida por disparo en la cabeza.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con lo divulgado por El Heraldo, el cadáver fue localizado boca abajo y en un primer momento no se observaron lesiones externas, pero más tarde se confirmó la presencia de un impacto de arma de fuego en la región craneal.

El descubrimiento ocurrió cuando los habitantes alertaron a la Policía Metropolitana de Barranquilla sobre la situación.

Imagen de referencia. La mujer
Imagen de referencia. La mujer presentaba una herida por arma de fuego en la cabeza - crédito Colprensa

Investigadores establecieron que Moreno Solano había recibido amenazas de muerte en días recientes. El medio citado detalló que, aproximadamente dos semanas antes del asesinato, desconocidos realizaron un disparo contra la ventana de la residencia de la víctima.

Las anotaciones judiciales de alias La China figuran en registros oficiales por los delitos de tráfico de estupefacientes y lesiones personales.

La Policía Metropolitana de Barranquilla abrió una investigación para esclarecer lo ocurrido y localizar a los responsables del hecho. De acuerdo con fuentes locales, “la joven tenía dos anotaciones judiciales que están siendo tenidas en cuenta durante las indagaciones”.

El caso de Dayana Patricia Moreno Solano permanece bajo análisis de las autoridades para determinar las circunstancias exactas del crimen y cualquier vínculo con otras situaciones recientes de violencia en la región.

Las autoridades locales afirmaron que se mantienen labores de rastreo y recopilación de información para avanzar en la identificación de los agresores y motivos del ataque.

El CTI de la Fiscalía
El CTI de la Fiscalía se encargó de hacer el levantamiento del cadáver - crédito CTI

Domiciliario murió tras ataque a bala en tienda de Barranquilla, investigan posible caso de extorsión

El fallecimiento de Julio Cesar López Jusayu, de 25 años, fue confirmado por la Clínica La Victoria a las 12:30 a. m. de este sábado 22 de noviembre de 2025, después de que el joven resultara herido en un ataque armado frente a una tienda en el barrio La Victoria.

El incidente ocurrió la noche del jueves 20 de noviembre de 2025, aproximadamente a las 8:40 p. m., cuando López Jusayu desempeñaba funciones como domiciliario en un establecimiento comercial.

De acuerdo con los reportes de las autoridades, dos sujetos en motocicleta se acercaron al lugar y dispararon contra el trabajador antes de huir del sitio.

La víctima fue trasladada inmediatamente por residentes del sector al centro médico, donde permaneció bajo atención hasta que se confirmó su muerte a causa de las heridas provocadas por los disparos.

Inicialmente, algunos testigos sugirieron que el suceso podía ser consecuencia de un intento de hurto. Sin embargo, investigadores del Grupo Gaula de la Policía Metropolitana de Barranquilla llegaron al negocio para considerar la hipótesis de extorsión.

La víctima recibió varios tiros
La víctima recibió varios tiros por sicarios que se movilizaban en moto - crédito Colprensa

Según las pesquisas, el establecimiento había recibido en 2024 un panfleto con amenazas por parte de un grupo criminal.

Las autoridades especificaron que Julio Cesar López Jusayu no tenía antecedentes judiciales registrados en el Spoa. Los agentes de policía se encuentran recolectando información y pistas para encontrar a los responsables del ataque que terminó con la vida del joven domiciliario.

Cifras de homicidios en Barranquilla en 2025

El departamento del Atlántico atraviesa un periodo de violencia inusual, según El Tiempo, basado en reportes de las autoridades locales. En solo 18 días de noviembre, Barranquilla y su área metropolitana registraron 33 homicidios.

El balance indica 23 víctimas en Barranquilla, siete en Soledad, una en Malambo y dos en Galapa. En el resto del departamento, se sumaron ocho asesinatos, elevando la cifra total a 41 casos en menos de tres semanas.

Janiel Melamed, experto del Observatorio de Seguridad vincula el incremento de muertes violentas con disputas entre organizaciones criminales. Aunque en meses previos anunciaron treguas para disminuir la violencia urbana, la realidad revela ajustes de cuentas y nuevos conflictos por el control territorial en diferentes barrios.

Además, la problemática se ha extendido a municipios como Baranoa y Sabanalarga, donde han ocurrido asesinatos de jóvenes, incluidas personas sin antecedentes judiciales según el recuento de las autoridades.

Temas Relacionados

Violencia en AtlánticoInseguridad en AtlánticoAsesinato en AtlánticoCrimen en AtlánticoHomicidio en AtlánticoColombia-Noticias

Más Noticias

Jessi Uribe conmovió a sus seguidores al protagonizar un tierno baile con su hija Emilia: “Mímala”

El cantante se convirtió en padre por quinta vez con su esposa Paola Jara, por lo que su pequeña hija se ha convertido en el centro de atención de la relación

Jessi Uribe conmovió a sus

Secuestro Miguel Ayala: Identifican al segundo joven secuestrado junto al hijo de Giovanny Ayala

Jairo Maturana, mánager del artista, difundió en redes sociales la identidad de Nicolás Pantoja, intensificando la preocupación y el llamado urgente de familiares por su retorno

Secuestro Miguel Ayala: Identifican al

Carlos Giménez se despachó contra Gustavo Petro: “Parece que se le fue la mano con la droga y el alcohol una vez más”

Todo inició cuando el presidente colombiano lanzó fuertes críticas contra Marco Rubio y defendió la soberanía del país, lo que hizo que el senador estadounidense se pronunciara

Carlos Giménez se despachó contra

Miguel Polo Polo reaccionó a retractación de Gustavo Petro por acusación que hizo contra Paloma Valencia: “Es el rey de la mentira y la calumnia”

El legislador arremetió contra el presidente Petro luego de que este rectificara comentarios sobre Paloma Valencia, asegurando que el mandatario ha debido corregir sus palabras en múltiples ocasiones durante su gestión

Miguel Polo Polo reaccionó a

EN VIVO - Medellín vs. Nacional: clásico Paisa en la fecha 2 de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2025

El primero de cuatro clásicos paisas que se vivirán entre noviembre y diciembre en el fútbol colombiano comenzará a perfilar a uno de los posibles finalistas del segundo semestre de la Liga

EN VIVO - Medellín vs.
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Video: disidencias de las Farc

Video: disidencias de las Farc negaron su autoría en el secuestro del hijo de Giovanny Ayala y su manager en El Tambo, Cauca

Menores de edad en la guerra, una tendencia “perversa” que se mantiene en Colombia: “Es una demanda y oferta”

Colegio se pronunció luego de la polémica que se armó en Facatativá por grupo de estudiantes que se disfrazó de integrantes del ELN

Se conocen los videos de la presentación que tuvo el hijo de Giovanny Ayala en El Tambo, Cauca, antes de ser secuestrado

Cuatro tiros recibió el padre Darío Valencia: reconstruyeron el crimen del sacerdote cuyo asesino fue extraditado a Colombia

ENTRETENIMIENTO

Jessi Uribe conmovió a sus

Jessi Uribe conmovió a sus seguidores al protagonizar un tierno baile con su hija Emilia: “Mímala”

Sara Corrales responde con fuerza a las críticas por hacer ejercicio durante su embarazo

Blessd sorprende en su segunda fecha en Bogotá y le regala una casa a una fan: así fue el emotivo momento

Otro viernes de locos sigue cautivando a los usuarios de Disney+ Colombia

Lo mejor de YouTube Colombia: lista de los videos del momento

Deportes

EN VIVO - Medellín vs.

EN VIVO - Medellín vs. Nacional: clásico Paisa en la fecha 2 de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2025

Colombia entra en la era de los estadios modernos: así van los proyectos en El Campín, el Atanasio Girardot y el Metropolitano

Hora y dónde ver el GP de Las Vegas en Colombia: Norris en la cima, Verstappen al acecho y la lluvia como incógnita

Dayro Moreno terminó como protagonista de la Copa Sudamericana 2025 con Once Caldas: esta es la razón

Se aburrieron del fracaso del Real Cartagena: alcaldía y Gobernación de Bolívar abandonaron al Heróico