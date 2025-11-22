Sara Corrales revela la rutina que diseñó para el embarazo y mantener su figura: “Me conecta, me fortalece”

Sara Corrales explicó a sus seguidores la importancia de continuar con la actividad física, siempre adaptada y bajo orientación profesional, insistiendo en los beneficios para su salud y la del bebé - crédito @saracorrales/ Instagram

La actriz Sara Corrales compartió con sus seguidores la rutina de ejercicio personalizada que adaptó para su embarazo, enfocada en mantener su bienestar y el de su bebé.

A través de publicaciones en su cuenta oficial de Instagram, la intérprete reveló detalles de esta nueva etapa, subrayando la importancia de continuar activa con una planificación ajustada a sus necesidades actuales.

Reconocida en el ámbito del entretenimiento por su constante disciplina en el mundo fitness, Sara Corrales detalló cómo la actividad física ha sido central en su vida, incluso durante esta etapa de gestación.

En la última actualización, publicada en la noche del 21 de noviembre, la actriz mencionó que no detendría sus entrenamientos por el embarazo, sino que optaría por ejercicios específicamente adaptados a su condición. “Moverme siempre ha sido parte de mi vida… y en el embarazo, más que nunca, me conecta conmigo, me da energía, me fortalece y me hace sentir presente en cada cambio”, expuso la actriz en uno de sus videos.

El embarazo no detiene a Sara Corrales, quien revela su método fitness ajustado a esta etapa - crédito @saracorrales/ Instagram

En la secuencia audiovisual, Corrales mostró una rutina dedicada al trabajo de piernas, con ejercicios que incluyen pesas para mantener el tono muscular. Explicó el valor que encuentra en mantenerse en movimiento: “El ejercicio, bien guiado y ajustado, se convierte en un aliado hermoso: ayuda a mantener vitalidad, mejorar el ánimo, dormir mejor y prepararme con más fuerza para todo lo que viene. Cada día escucho más a mi cuerpo… y mi bebé siempre agradece cuando me muevo con amor”.

Sara Corrales también abordó el equilibrio entre su vida profesional y personal, señalando que la actividad física la ayuda a sobrellevar los cambios propios del embarazo y a fortalecer su vínculo con el bienestar. La artista y su esposo Damián Pasquini dieron a conocer recientemente la noticia de la gestación, generando reacciones de apoyo en redes sociales. En el video que marca el anuncio, Corrales se mostró emocionada hasta las lágrimas al confirmar su embarazo.

La actriz asegura que el ejercicio bien acompañado y adaptado la ayuda a prepararse física y mentalmente para los cambios de la etapa - crédito @saracorrales/ Instagram

La rutina revelada por Sara Corrales subraya la importancia del ejercicio regulado durante el embarazo, guiado por especialistas y con atención permanente a las señales del cuerpo. La actriz reiteró que adaptó su planificación física para preservar la salud tanto propia como del bebé, promoviendo un mensaje de autocuidado para otras futuras madres.

Así sorprendió Sara Corrales a su madre con la noticia del embarazo

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, la actriz compartió la reacción de su madre al enterarse de que se convertiría en abuela, un episodio calificado por Corrales como “la noticia que mi mamá @mercecastilloo soñó por años, la que imaginó, le pidió a Dios y esperó con todo su corazón… por fin llegó”.

En las imágenes, Sara Corrales y su esposo, el empresario argentino Damián Pasquini, prepararon una sorpresa especial con confeti y regalos, esperando captar la reacción de la madre de la actriz.

El instante, marcado por la espontaneidad y el asombro, mostró a la madre de Sara exteriorizando su emoción. “¡Ay, qué es esto tan bello!”, se le escucha exclamar varias veces mientras descubre el anuncio, seguido por expresiones de incredulidad y alegría como “¡Ay, no!”, reflejando la magnitud de la sorpresa vivida en el entorno familiar.

Sara Corrales planeó cada detalle del anuncio para su madre, asegurando que “sus lágrimas, su risa y su emoción formarán parte de un recuerdo que llevaremos para siempre” - crédito @saracorrales/ Instagram

La actriz enfatizó en la descripción del video que este anuncio fue planeado cuidadosamente para que fuera inolvidable. “Sus lágrimas, su risa y su emoción formarán parte de un recuerdo que llevaremos para siempre”, escribió Sara Corrales, quien también recordó que la ilusión de ser abuela había sido una constante en la vida de su madre.

La revelación del embarazo ocurrió tres meses después del matrimonio de la pareja, celebrado en agosto de 2025 y seguido por una boda religiosa en Rionegro (Antioquia). Sara Corrales, de 40 años, recalcó la importancia de este momento. Confesó que al enterarse del embarazo sintió “shock, lágrimas y emoción”, palabras que reflejan la carga emocional de uno de los anuncios más esperados.