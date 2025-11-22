Rebeca Castillo, ex miss Amazonas, reaccionó al desempeño de Vanessa Pulgarín en Miss Universo: “Quedé muy triste”

Rebeca Castillo, ex Miss Amazonas, reconoció el esfuerzo de Pulgarín y la animó tras su participación en el certamen internacional - crédito @missrebecacastillo - Chalinee Thirasupa/Reuters

La reciente edición de Miss Universo colocó a Colombia en el centro de la atención nacional tras la destacada participación de Vanessa Pulgarín, que logró posicionarse en el Top 12 del certamen internacional.

Aunque la representante colombiana no alcanzó un lugar entre las cinco finalistas, su desempeño generó una ola de apoyo tanto de figuras públicas como del público general.

Diversas celebridades colombianas respaldaron el recorrido de Pulgarín, entre ellas Luisa Fernanda W, Greeicy Rendón y Daniella Álvarez, que no dudaron en mostrar su respaldo en redes sociales, subrayando el orgullo por la actuación de la antioqueña. En esta misma línea, Rebeca Castillo, que fuera representante de Amazonas en Miss Universe Colombia y recordada por su retiro de la competencia, se sumó a los mensajes de aliento para Vanessa.

“Me siento supremamente orgullosa de ella. Sé que hizo todo lo posible, lo hizo espectacular”, escribió Rebeca Castillo tras la presentación de Vanessa Pulgarín en el Top 12 de Miss Universo - crédito @rebeca.castillo29/ Instagram

A través de sus redes sociales, Castillo expresó: “La verdad quedé muy triste. Realmente esperaba que mi chiquita preciosa quedara en el Top 5, pero lastimosamente este año no se pudo. Me siento supremamente orgullosa de ella. Sé que hizo todo lo posible, lo hizo espectacular, entonces me siento orgullosa de mi chiquita, preciosa, Vanessa Pulgarín. Lo diste todo, reina. ¡Llegamos al Top 12!”

A pesar de no haber ingresado al grupo de las cinco finalistas, la actuación de Vanessa Pulgarín fue recibida con elogios por parte de los colombianos y la comunidad internacional que siguió el evento. Muchos consideraban que la antioqueña tenía potencial para llegar aún más lejos en la competencia.

Rebeca Castillo, ex Miss Amazonas, apoyó a Vanessa Pulgarín y le envió un mensaje emotivo: “Lo diste todo, reina. ¡Llegamos al Top 12!” - crédito Cortesía Canal RCN

El título de Miss Universo fue otorgado a la mexicana Fátima Bosch Fernández, que además de portar la corona, tendrá compromisos ambientales, sociales y culturales, y recibirá un sueldo mensual estimado extraoficialmente en 50 mil dólares, aproximadamente 150 millones de pesos colombianos.

Vanessa Pulgarín habló de su paso por Miss Universo 2025

Tras la final del concurso, Vanessa Pulgarín acudió a sus redes sociales para agradecer al público y expresar su balance sobre la experiencia. “Hello everyone. Estoy demasiado feliz. Quiero decirles que muchas gracias a todos los que se están tomando el tiempo de darme palabras extraordinarias y hermosas”, comentó en uno de sus videos publicados poco después del evento.

La representante colombiana remarcó la gratitud que le deja una experiencia que califica de inolvidable y transformadora. “Agradezco a Dios por esta experiencia. Estoy muy agradecida. Las personas aquí son seres humanos extraordinarios; muchos se me acercan llorando, preocupados por mí, pero yo estoy súper tranquila”, afirmó. Pulgarín recalcó que se siente “orgullosa” de su representación y del proceso que llevó desde Colombia hasta el Top 12 de Miss Universo.

La representante nacional compartió su sentir después del certamen de belleza, expresó gratitud por la experiencia - crédito @vanepulgarin/ Instagram

“No se imaginan todo lo que hice para hacer una excelente representación. Llevé a Colombia en mi pecho con mucho orgullo. Solo gratitud y felicidad”, aseguró la joven antioqueña, enfatizando la emoción de haber alcanzado una semifinal global. Vanessa insistió en que el certamen la marcó para siempre: “De verdad, esta experiencia es inolvidable. Sacó una versión de Vanessa que ni yo conocía, y wow… estoy muy orgullosa. Los amo demasiado, los llevo en el corazón”.

Al despedirse del certamen, Pulgarín subrayó el valor humano de su paso por Miss Universo: “Miss Universe fue un sueño que viví con el alma. No existen suficientes palabras para agradecer cada abrazo, cada mensaje, cada persona que caminó conmigo en este proceso. Me llevo aprendizajes, amistades, crecimiento y una certeza profunda: siempre vale la pena creer, trabajar y amar lo que uno hace. Los amo y gracias por tanto ♥️”.

Finalmente, concluyó su intervención en redes afirmando: “Gracias, de corazón, por acompañarme en este capítulo tan mágico de mi vida”.

La antioqueña aseguró: “No se imaginan todo lo que hice para hacer una excelente representación. Llevé a Colombia en mi pecho con mucho orgullo” - crédito Chalinee Thirasupa/ Reuters

Durante la gala, Vanessa Pulgarín fue ovacionada por el público internacional y por sus compatriotas, destacándose por su actitud positiva, carisma y elegancia en la pasarela. La colombiana lució un vestido de gala en tono rosa pastel y desfiló en traje de baño blanco con detalles dorados, recibiendo comentarios favorables del jurado y los medios.