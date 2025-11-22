Colombia

Las claves del preacuerdo que podría cambiar el rumbo del juicio por el asesinato de Jaime Esteban Moreno

En diálogo con Infobae Colombia, el abogado Rogelio Roldán indicó que la defensa podría buscar una condena de menos de nueve años de cárcel

Juan Carlos Suárez fue imputado
Juan Carlos Suárez fue imputado por el cargo de homicidio agravado - crédito Redes Sociales

El proceso judicial en el que se juzgará a las dos personas que participaron en el asesinato de Jaime Esteban Moreno, que se registró en la madrugada del 31 de octubre en Bogotá, genera interés en la opinión pública del país.

Es por ello que se han generado varias reacciones luego de que Caracol Radio habló con el abogado de Juan Carlos Suárez, imputado por el cargo de homicidio agravado, que afirmó que está buscando negociar algún tipo de preacuerdo con la fiscalía para su defendido.

Delio Romero informó que el contacto con la fiscal Elsa Reyes ha comenzado para negociar un preacuerdo, resaltando que su postura sigue siendo que en el hecho se registró un homicidio preterintencional en el que los involucrados no tenían la intención de matar a Jaime Esteban Moreno.

Debido a estas declaraciones, Infobae Colombia habló con el abogado penalista Rogelio Roldán, que analizó el caso y expuso la que considera es la estrategia que tiene la defensa de Juan Carlos Suárez para buscar que este reciba beneficios jurídicos y una rebaja de pena.

Roldán indicó que la intención
Roldán indicó que la intención de la defensa es que el imputado reciba la condena mínima - crédito Cortesía a Infobae Colombia

En primer lugar, el jurista explicó que, debido a que el crimen se tipificó como un homicidio agravado, la pena que podría recibir Juan Carlos Suárez es de mínimo 33 años de prisión, lo que cambiará drásticamente si la imputación es modificada.

Si la defensa de Juan Carlos busca un preacuerdo bajo esta imputación, la pena partiría de 16.6 años (si se hubiera declarado culpable), pero este no es el escenario más beneficioso para el imputado”, explicó el abogado penalista.

Sobre el escenario de la negociación, Roldán explicó que esta es encabezada por la Fiscalía General de la Nación, que tiene la potestad de aceptar o no la propuesta que haga la defensa del imputado.

“Debe partirse de la base de que el preacuerdo, como forma de terminación anticipada del proceso penal, es facultativo de la fiscalía, es decir, si la fiscalía no quiere, no se puede realizar el preacuerdo y el imputado deberá allanarse al cargo para obtener similar rebaja por vía de justicia premial”.

El imputado no aceptó cargos
El imputado no aceptó cargos por homicidio agravado en el caso del asesinato de Jaime Esteban Moreno - crédito Redes Sociales

Para el penalista, que analizó el material probatorio expuesto en el caso hasta el momento en el caso, no hay soportes para confirmar que se trató de un homicidio agravado y la defensa de Suárez podría pedir que la imputación cambie por la de homicidio preterintencional, lo que calificó como “el escenario más beneficioso y más adecuado”.

“La fiscalía puede aclarar en la acusación que el delito que pretende probar en juicio no es homicidio agravado sino homicidio preterintencional agravado, lo que de entrada ya baja considerablemente la pena a imponer, el artículo 105 señala una pena para este delito de 16.8 años, hasta 33 años aproximadamente”, explicó Rogelio Roldán.

Desde su experiencia, mencionó que es probable que la defensa del imputado proponga una pena pactada a la que se le podría aplicar una rebaja de hasta el 50% si Suárez Ortiz acepta los cargos.

La defensa de la familia
La defensa de la familia Moreno Jaramillo ha pedido que se condene por homicidio agravado a Juan Carlos Suárez - crédito Fiscalía

Roldán indicó que en caso de que se registre lo anterior, hay posibilidades de que el imputado reciba un castigo final de ocho años y cuatro meses de prisión por el homicidio de Jaime Esteban Moreno, a lo que se le podrán sumar otros beneficios por buen comportamiento o si se revisa el historial delictivo de Suárez y este no tiene registros por crímenes de gravedad.

“En este escenario, Juan Carlos Suárez puede aceptar cargos por vía de allanamiento si la fiscalía no quiere realizar preacuerdo y obtendría una pena similar, pero todos estos escenarios dependen netamente de la fiscalía, ya que el preacuerdo es facultativo de la fiscalía”.

