Colombia

Exrector de institución en Buenaventura recibió sanción por acoso laboral a una profesora: no podrá ejercer cargos por 9 años

El exdirectivo escolar fue hallado responsable de obstaculizar funciones y desobedecer órdenes judiciales y educativas

Guardar
Esta es la institución educativa
Esta es la institución educativa en la que el rector decidió dejar sin funciones a una docente - crédito Google Maps

La Procuraduría General de la Nación impuso una sanción de destitución e inhabilidad de nueve años al exrector de la Institución Educativa Francisco José de Caldas, en Buenaventura, Bernardo Orobio Riascos, por incurrir en acoso laboral contra una docente de carrera.

Según informó la Procuraduría, la sanción contempla que el exrector no podrá ejercer cargos públicos durante el periodo señalado.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con un comunicado difundido por la Procuraduría, el proceso disciplinario determinó que Orobio Riascos dejó sin carga académica a una profesora, situación que inició en 2021 y continuó durante el año lectivo 2022.

La institución indicó que el funcionario desatendió directrices de la Secretaría de Educación y de las autoridades judiciales con relación a la servidora, que se encuentra inscrita en carrera administrativa.

El fallo de primera instancia, según detalló la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Cali, establece que la conducta de Orobio Riascos entorpeció las funciones de la docente y constituyó una decisión arbitraria por parte del rector saliente.

Procuraduría constató que el rector
Procuraduría constató que el rector incluso incumplió las órdenes de ubicar a la docente en ciertas tareas específicas- crédito Freepik

Además, la investigación constató que el funcionario negó a la profesora la posibilidad de ocupar otra vacante disponible en básica primaria, a pesar de las órdenes impartidas por las autoridades superiores.

La Procuraduría señaló que las actuaciones del exrector fueron consideradas como falta disciplinaria gravísima, cometida a título de culpa gravísima.

El Ministerio Público aseguró que la negativa de Orobio Riascos expresa el desacato a las órdenes judiciales y superiores, lo que representó un abuso de sus funciones administrativas.

Según precisó la Procuraduría General de la Nación, la sanción podrá ser apelada dentro de los plazos establecidos por la ley, mientras tanto, la inhabilidad general prohíbe a Orobio Riascos el desempeño de funciones públicas durante los próximos nueve años en el territorio nacional.

El exrector duró dos años
El exrector duró dos años acosando laboralmente a la profesora - crédito Imagen ilustrativa Infobae

Rector de una institución en Caldas incurrió en irregularidades financieras

De manera paralela, la Procuraduría General de la Nación informó que tan Banqueth Rojas, exrector de la Institución Educativa El Purnio, en La Dorada, Caldas, tras identificar irregularidades financieras durante su administración.

Según informó la Procuraduría, la medida se adoptó tras comprobar que el exfuncionario falsificó extractos bancarios y los utilizó para ocultar la situación financiera de la institución.

De acuerdo con el fallo de primera instancia, difundido por la Procuraduría Regional de Juzgamiento de Risaralda, a Banqueth Rojas se le comprobaron dos cargos: peculado por apropiación y falsificación de documentos públicos.

Esta es la institución educativa
Esta es la institución educativa de La Dorada en la que su exrector incurrió en irregularidades - crédito Instagram

La investigación determinó que el exrector favoreció a terceros y permitió la disposición de recursos que pertenecían a la institución, afectando así a la comunidad estudiantil.

El órgano de control indicó que Banqueth Rojas omitió informar la falta de fondos disponibles, permitiendo el uso indebido de esos recursos. Además, elaboró extractos bancarios alterados, con el objetivo de ocultar la verdadera situación económica del colegio bajo su responsabilidad.

La Procuraduría sostuvo que estas acciones vulneraron los principios de legalidad, transparencia y responsabilidad en el sector público. La sanción se fundamentó en la materialización de faltas disciplinarias calificadas como “gravísimas”, cometidas a título de dolo, según la resolución comunicada por la autoridad administrativa.

La destitución y la inhabilidad general aplican para ejercer cualquier función pública en el país durante los próximos 18 años. Por tratarse de un fallo de primera instancia, la decisión puede ser apelada siguiendo los trámites que prevé la legislación disciplinaria.

La corrupción del rector llevó a meses de suspensión en clases

Más de cuatro años de reclamos por las condiciones de su infraestructura, fueron necesarios para una intervención por parte de la Gobernación de Caldas en favor de la institución.

La comunidad educativa había denunciado en 2018 hacinamiento, altas temperaturas, deterioro de las instalaciones y falta de dirección estable, mientras que la ausencia de un rector en propiedad sigue siendo una preocupación.

Los estudiantes debieron suspender por
Los estudiantes debieron suspender por una temporada las clases por falta de infraestructura adecuada - crédito Alcaldía La Dorada

En 2022, los grados décimo y once fueron trasladados a un inmueble de la Junta de Acción Comunal, pero la falta de recursos impidió su mantenimiento adecuado.

La Secretaría de Educación departamental designó a Janet Plata como rectora provisional, pero representantes de la comunidad y docentes insisten en la necesidad de un liderazgo permanente.

Luz Karime Muñoz Trujillo, docente y delegada de la Veeduría Ciudadana, describió en 2024 la situación previa: “Están en condiciones indignas, no hay ventilación y falta rocería”, declaró a La Patria.

El deterioro institucional se agravó cuando el exrector Jonathan Banquet fue acusado de desviar aproximadamente $85 millones, lo que provocó la suspensión de clases durante cuatro meses, según relató José Olivar Díaz, habitante de la vereda,

Temas Relacionados

ProcuraduríaRector colegioAcoso laboralDocenteColombia-Noticias

Más Noticias

En la vida de un escolta en Colombia: “Te enseñan que la vida de ellos está por encima de la tuya”

Horarios, salarios y trato de sus superiores fueron los temas mencionados por el trabajador durante la entrevista

En la vida de un

EN VIVO Santa Fe vs. Fortaleza, minuto a minuto de los cuadrangulares de la Liga BetPlay: duelo de bogotanos en El Campín

Los dos conjuntos vienen de caer en el debut por el grupo B, con los cardenales buscando que la afición ayude a buscar el triunfo sobre los Amix

EN VIVO Santa Fe vs.

Piden al Gobierno Petro revelar detalles del contrato para la compra de aviones Gripen: “Genera serias alertas”

El precandidato presidencial David Luna radicó un derecho de petición para indagar sobre costos establecidos en el contrato, análisis técnicos y transferencia de tecnología

Piden al Gobierno Petro revelar

Lo más vistó en Disney+ Colombia para pasar horas frente a la pantalla

Esta plataforma de streaming tiene un amplio catálogo de historias que han mantenido a los espectadores enganchados

Lo más vistó en Disney+

Susy Mora reveló que estuvo internada en una clínica psiquiátrica y contó cómo preparó una maratón desde allí: “Estaba muy dopada”

La presentadora explicó que permaneció más de 20 días hospitalizada, describió su rutina dentro de la clínica y narró cómo continuó entrenando pese a las restricciones médicas

Susy Mora reveló que estuvo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Menores de edad en la

Menores de edad en la guerra, una tendencia “perversa” que se mantiene en Colombia: “Es una demanda y oferta”

Colegio se pronunció luego de la polémica que se armó en Facatativá por grupo de estudiantes que se disfrazó de integrantes del ELN

Se conocen los videos de la presentación que tuvo el hijo de Giovanny Ayala en El Tambo, Cauca, antes de ser secuestrado

Cuatro tiros recibió el padre Darío Valencia: reconstruyeron el crimen del sacerdote cuyo asesino fue extraditado a Colombia

Asesinaron a un canadiense en Medellín: el hombre era testigo federal en Estados Unidos y el FBI ofrece $6 millones de recompensa por los sicarios

ENTRETENIMIENTO

Lo más vistó en Disney+

Lo más vistó en Disney+ Colombia para pasar horas frente a la pantalla

Susy Mora reveló que estuvo internada en una clínica psiquiátrica y contó cómo preparó una maratón desde allí: “Estaba muy dopada”

Spotify Colombia: Estos son los podcast mas escuchados hoy

Luisa Fernanda W sorprendió al revelar el “síndrome” que padece y que la afecta por el ritmo de vida que lleva

Nicolás Arrieta se burló de Yeferson Cossio por perder plata en “su propio invento”

Deportes

EN VIVO Santa Fe vs.

EN VIVO Santa Fe vs. Fortaleza, minuto a minuto de los cuadrangulares de la Liga BetPlay: duelo de bogotanos en El Campín

José Néstor Pékerman puso a la selección Colombia 2014 a la altura de Argentina 2006

Millonarios por fin tiene director deportivo: esta será la persona que rearmará el equipo azul para 2026

Se definió el futuro del Once Caldas para 2026: esto pasará con el cuadro de Manizales y con Dayro Moreno

Así se jugará la fecha 6 de los cuadrangulares del Torneo BetPlay: tres partidos en simultáneo para definir a los finalistas