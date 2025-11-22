Blessd vuelve a responder a la polémica por la canción de Pirlo y pidió a la modelo trans Samantha salir a hablar: “La invito a decir la verdad”

Blessd le pidió a Samantha aclarar los rumores sobre una supuesta relación clandestina que tuvo con el cantante paisa - crédito @blessd @samcorreat/ Instagram

El cantante colombiano Blessd direccionó la atención nuevamente al responder de forma pública las referencias realizadas por Pirlo sobre su supuesta relación con Samantha Correa, modelo e influencer transgénero, tras una reciente tiradera difundida el 19 de noviembre.

Blessd negó rotundamente los señalamientos del también cantante de trap e hizo un pronunciamiento en sus redes sociales dirigido tanto a la opinión pública como a la propia Correa.

En una historia en su cuenta de Instagram, Blessd manifestó: “A Samantha Correa, que respeto mucho su proceso y no tengo nada contra ella, la invito a que si quiere decir la verdad sobre esto que pasa, sería muy bueno. Pero si no, está bien, yo por mi parte solo tengo que decir que si hubiera tenido algo con ella, lo que fuera, nunca hubiera tenido duda en mostrarlo por todas partes porque respeto todo por lo que ha pasado para tener su transición y respeto a todas las personas que como ella quieren tener una vida tranquila y seguras de sí mismas”.

Blessd reacciona públicamente tras ser mencionado en una tiradera de Pirlo, negando cualquier vínculo sentimental con Samantha Correa y defendiendo el respeto hacia la comunidad trans - crédito @blessd / Instagram

El artista sumó en su mensaje: “El ser trans, gay o como te quieras identificar, no es burla. Yo sé muy bien quién soy y así será siempre”, destacando su postura de respeto hacia las personas con identidades de género diversas y reafirmando su propia identidad. Blessd abordó de manera abierta su orientación sexual y cuestionó los rumores recientes derivados de las declaraciones de Pirlo.

Luego la modelo Samantha Correa publicó en sus redes sociales una reflexión sobre la exposición pública de las mujeres trans y las consecuencias de los comentarios y rumores en redes sociales y espacios mediáticos.

“En estos días hablan de las mujeres trans, pero casi nunca para respetarnos. A veces duele porque no es nuevo. Crecimos escuchando como querían ocultarnos, como nos reducían a chiste, secreto o rumor, pero aquí sigo, aquí seguimos. Yo hago visible lo que siempre les incomodó aceptar: que existimos, que somos mujeres y que no somos el insulto de nadie. Uso mi voz, mi historia y mi presencia para recordarles que jamás volverán a silenciarnos y que la lucha de una es la lucha de todas”, expresó la modelo.

Samantha Correa compartió en redes sociales un mensaje sobre la falta de respeto hacia las mujeres trans y el impacto de los rumores en su vida pública - crédito @samcorreat/ Instagram

Las menciones de Pirlo a Samantha Correa dispararon reacciones entre seguidores y figuras del entretenimiento en Colombia, intensificando el debate sobre el respeto y la visibilidad de las personas transgénero en el contexto público. Tanto el mensaje de Blessd como la respuesta de Correa se difundieron ampliamente, motivando expresiones de apoyo desde distintos sectores y encendiendo la conversación sobre diversidad, discriminación y reconocimiento en el ámbito de la música urbana.

Los rumores de una cercanía entre Blessd y Samantha surgieron de la tiradera de Pirlo

La reciente disputa entre Pirlo y Blessd intensificó la conversación en el género urbano colombiano a raíz del lanzamiento de la canción El ficticio (Rip Blessd), donde Pirlo realizó acusaciones directas y filtró supuestos audios comprometedores.

En este tema, Pirlo lanzó versos referidos a la vida personal de su colega paisa, afirmando que Blessd habría mantenido relaciones íntimas con hombres y mujeres trans, entre ellas Samantha Correa.

Pirlo le dedica tiradera de Blessd

Entre las líneas más comentadas se encuentra:“Tú come’ travestis en motele’Usted mismo fue el que nos advirtió por donde fue que/A este los manes le encantan, ¿o te acuerdo de Samantha?/La que te peló el banano y te lo puso en la garganta/Oye, oye, después de esta nadie te levanta/Ponerse a improvisar comiendo manes cuando se le botan tanta’”.

Pirlo añadió a la canción un audio en el que, según él, se escuchaban declaraciones de Blessd sobre relaciones con hombres: “Tiene que dejarse clavar. Y aquí hay que aprender a dejarse pichar, entonces usted verá, si se lo picha un negro de seis metros o se lo picha un japonés de treinta centímetros, pero usted clavado, va”.