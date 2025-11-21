Colombia

Emergencias por lluvias en Bogotá EN VIVO: Se registran inundaciones en varias zonas de la ciudad

Hasta el momento, el Sistema Integrado de Transporte no ha reportado afectaciones en sus servicios

Guardar
Hay sectores de Bogotá en los que granizó - crédito Redes Sociales

Debido al invierno que se registra actualmente en Bogotá, las redes sociales se han convertido en una herramienta para conocer cómo están las diferentes localidades de la ciudad durante la jornada.

Es por ello que en Infobae Colombia destacamos los reportes ciudadanos sobre las emergencias que se registran en la capital tras las lluvias que se han registrado durante el 21 de noviembre de 2025.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Así está Bogotá en estos momentos

20:43 hsHoy
A pesar de la emergencia,
A pesar de la emergencia, el aeropuerto sigue operando con normalidad - crédito Opain

La empresa Opain se pronunció respecto a la emergencia por inundación que se registra en el aeropuerto El Dorado. En el comunicado resaltaron que el terminal aéreo opera con normalidad.

“Ofrecemos disculpas a los pasajeros y usuarios por las afectaciones ocasionadas. Hemos activado un plan de manejo de emergencia y nuestros equipos técnicos avanzan en el control de la situación y en la evalucación de los impactos”.

Funcioanmiento de TransMilenio

Hasta el momento, no se ha reportado ningún tipo de falla en el cubrimiento de las rutas de TransMilenio; además, se confirmó que desde las 3:00 p. m. ha vuelto a funcionar el sistema de TransmiCable

20:34 hsHoy
Se registra caída de un
Se registra caída de un árbol en la avenida El Dorado con avenida Rojas - crédito @BogotaTransito

Sobre las 3:30 p. m., las autoridades en Bogotá informaron que por la cáida de un árbol en la avenida El Dorado con avenida Rojas, en el sentido oriente-occidente, hay una afectación víal en la zona.

El Cuerpo de Bomberos de Bogotá ha enviado un grupo de emergencia que se encargará de regular el tráfico mientras el árbol es retirado de la avenida.

La zona de salidas internacionales está inundada en medio de las lluvias que se registran - crédito @ricarospina/X

En medio de la lluvia que se registra en varias zonas de Bogotá, que ha afectado la movilidad de varios sectores en la capital, en redes sociales se ha vuelto viral un video compartido por el periodista Ricardo Ospina sobre la situación que se registra en el aeropuerto El Dorado.

En la grabación se observa que hay inundaciones al interior del aeropuerto, más específicamente en la zona de salidas internacionales.

20:15 hsHoy
Autoridades piden precaución de los
Autoridades piden precaución de los conductores en sus recorridos - crédito Secretaría de Ambiente

Desde el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) reportan que se registran lluvias en las localidades de: Chapinero, Santa Fe, La Candelaria, Los Mártires, Antonio Nariño, Rafael Uribe y San Cristóbal.

Por su parte, la Secretaría de Movilidad de Bogotá pide precaución de los conductores en los trayectos que vayan a hacer durante la jornada, puesto que se registran inundaciones en varias zonas de la ciudad.

20:12 hsHoy
Se registra el cierre por
Se registra el cierre por inundación del sector de la avenida carrera 24 con calle 63 - crédito Alcaldía de Bogotá

La secretaría de Movilidad informó que, debido a las lluvias registradas en la tarde del 21 de noviembre, se hizo el cierre preventivo por inundación en la localidad de Barrios Unidos, más específicamente en la avenida carrera 24 con calle 63.

Las autoridades informarán cuando se vuelva a abrir el corredor vial mencionado, además de otro tipo de novedades que se registren durante la jornada.

19:54 hsHoy

Sobre las 2:11 p. m. la Secretaría de Movilidad de Bogotá informó que, debido a las lluvias, se presentan inundaciones en los sectores de la avenida Boyacá con calle 134, autopista Norte con calle 82, avenida Rojas con Avenida Chile, NQS con calle 25 y avenida Américas con transversal 39 bis.

Así está la movilidad en
Así está la movilidad en Bogotá tras las lluvias registradas en la tarde del 21 de noviembre - crédito @BogotaTransito

Temas Relacionados

LluviaBogotáInviernoEmergenciaTránsitoMovilidadEn VivoColombia-Noticias

Últimas noticias

Petro arremetió contra el Congreso y advirtió riesgo de emergencia financiera tras el desplome de la reforma tributaria: “El presidente tendrá que actuar”

El mandatario encendió las alarmas tras las ponencias que buscan archivar la reforma y acusó al Congreso de poner en riesgo la estabilidad fiscal del país

Petro arremetió contra el Congreso

Consejo de Estado alista fallo que definirá el futuro de Cielo Rusinque en la SIC: fue radicada la ponencia definitiva

La radicación del proyecto abrió el trámite final del estudio jurídico que determinará si la funcionaria puede continuar en el cargo o si debe ser apartada por una eventual inhabilidad

Consejo de Estado alista fallo

Iban a atentar contra Andrés Idárraga, secretario de Transparencia de la Presidencia de la República: esto fue lo que dijo el funcionario

Un arsenal, fotos del funcionario y su rostro marcado como “objetivo” fueron hallados tras una alerta en Meta, exponiendo graves riesgos

Iban a atentar contra Andrés

Los cambios en impuestos que impactarían ingresos y consumo en Colombia que se tendría por la reforma tributaria

La nueva propuesta tributaria del Gobierno busca un recaudo de 16,3 billones y ajusta impuestos a patrimonios, licores, juegos de azar y vehículos, además de incluir modificaciones sectoriales que avanzan en debate legislativo

Los cambios en impuestos que

Las películas de Prime Video en Colombia para engancharse este día

El cine ha experimentado una transformación total desde la llegada de plataformas de streaming, pues ha revolucionado la forma de hacer y mirar películas

Las películas de Prime Video

ÚLTIMAS NOTICIAS

Con la presencia de Milei,

Con la presencia de Milei, el Gobierno realizará la “Argentina Week” en Nueva York

Cómo fue el entrenamiento extremo que cambió para siempre la formación de astronautas

Quién era Miguel Ángel Berlini, el hombre que murió tras hacerse un implante dental

Así fue el paso de Ibai Llanos por Rosario: del mejor asado de su vida al colegio de Messi

Los 10 K-dramas más exitosos en Corea del sur que no te puedes perder el fin de semana

INFOBAE AMÉRICA

Un terremoto en el centro

Un terremoto en el centro de Bangladesh dejó al menos nueve muertos y más de 300 heridos

La actividad manufacturera en Estados Unidos cayó a su nivel más bajo en cuatro meses

Cómo funciona la innovadora pasta dental que promete regenerar el esmalte y transformar el cuidado bucal

China reorienta sus cruceros para evitar Japón en medio de las tensiones diplomáticas

Los documentos del Congreso de Estados Unidos sacan a la luz el rol secreto de Jeffrey Epstein en las elecciones de Israel

DEPORTES

Franco Colapinto afrontará la última

Franco Colapinto afrontará la última práctica libre y la clasificación del GP de Las Vegas: hora, TV y todo lo que hay que saber

Sorpresa en la Fórmula 1: un importante ingeniero de la FIA se sumaría a la escudería Alpine en 2026

Se definió la agenda de Lionel Messi hasta la Copa del Mundo: 15 partidos con Inter Miami y la Finalissima con la selección argentina

La Conmebol dio a conocer al árbitro de la final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Flamengo

Simone Biles dio detalles de su reciente cirugía estética que causó furor entre los fanáticos: “Parecían de otro planeta”