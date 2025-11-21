Emergencias por lluvias en Bogotá EN VIVO: Se registran inundaciones en varias zonas de la ciudad

Debido al invierno que se registra actualmente en Bogotá, las redes sociales se han convertido en una herramienta para conocer cómo están las diferentes localidades de la ciudad durante la jornada.
Es por ello que en Infobae Colombia destacamos los reportes ciudadanos sobre las emergencias que se registran en la capital tras las lluvias que se han registrado durante el 21 de noviembre de 2025.
Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel
La empresa Opain se pronunció respecto a la emergencia por inundación que se registra en el aeropuerto El Dorado. En el comunicado resaltaron que el terminal aéreo opera con normalidad.
“Ofrecemos disculpas a los pasajeros y usuarios por las afectaciones ocasionadas. Hemos activado un plan de manejo de emergencia y nuestros equipos técnicos avanzan en el control de la situación y en la evalucación de los impactos”.
Hasta el momento, no se ha reportado ningún tipo de falla en el cubrimiento de las rutas de TransMilenio; además, se confirmó que desde las 3:00 p. m. ha vuelto a funcionar el sistema de TransmiCable
Sobre las 3:30 p. m., las autoridades en Bogotá informaron que por la cáida de un árbol en la avenida El Dorado con avenida Rojas, en el sentido oriente-occidente, hay una afectación víal en la zona.
El Cuerpo de Bomberos de Bogotá ha enviado un grupo de emergencia que se encargará de regular el tráfico mientras el árbol es retirado de la avenida.
En medio de la lluvia que se registra en varias zonas de Bogotá, que ha afectado la movilidad de varios sectores en la capital, en redes sociales se ha vuelto viral un video compartido por el periodista Ricardo Ospina sobre la situación que se registra en el aeropuerto El Dorado.
En la grabación se observa que hay inundaciones al interior del aeropuerto, más específicamente en la zona de salidas internacionales.
Desde el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) reportan que se registran lluvias en las localidades de: Chapinero, Santa Fe, La Candelaria, Los Mártires, Antonio Nariño, Rafael Uribe y San Cristóbal.
Por su parte, la Secretaría de Movilidad de Bogotá pide precaución de los conductores en los trayectos que vayan a hacer durante la jornada, puesto que se registran inundaciones en varias zonas de la ciudad.
La secretaría de Movilidad informó que, debido a las lluvias registradas en la tarde del 21 de noviembre, se hizo el cierre preventivo por inundación en la localidad de Barrios Unidos, más específicamente en la avenida carrera 24 con calle 63.
Las autoridades informarán cuando se vuelva a abrir el corredor vial mencionado, además de otro tipo de novedades que se registren durante la jornada.
Sobre las 2:11 p. m. la Secretaría de Movilidad de Bogotá informó que, debido a las lluvias, se presentan inundaciones en los sectores de la avenida Boyacá con calle 134, autopista Norte con calle 82, avenida Rojas con Avenida Chile, NQS con calle 25 y avenida Américas con transversal 39 bis.