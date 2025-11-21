Colombia

Consejo de Estado frenó decisión sobre la permanencia de Cielo Rusinque en la SIC: hay dudas sobre un título académico

El alto tribunal decretó nuevas pruebas para verificar la información académica presentada por la funcionaria antes de continuar con el estudio del caso

Guardar
La Sección Quinta del Consejo
La Sección Quinta del Consejo de Estado consideró indispensable obtener una certificación oficial sobre uno de los títulos aportados - crédito Colprensa

A las 9:00 a. m. del jueves 20 de noviembre estaba previsto que la Sección Quinta del Consejo de Estado resolviera el proceso que estudia la legalidad del nombramiento de Cielo Rusinque como superintendente de Industria y Comercio. Sin embargo, la corporación no tomó una decisión de fondo y, en su lugar, expidió un documento mediante el cual ordenó recaudar nuevas pruebas antes de adoptar un fallo.

La diligencia, que había generado expectativa por el impacto institucional de la definición, terminó con un auto en el que la Sala señaló la necesidad de obtener información adicional sobre uno de los títulos académicos presentados por la funcionaria.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según el documento, se detectó que no existe certeza jurídica suficiente sobre el grado denominado “Diplome Superieur de l’Université – Droit Constitutionnel" obtenido por Rusinque en la Université Panthéon-Assas (París II).

En la providencia, firmada por los magistrados Gloria María Gómez Montoya, Luis Alberto Álvarez Parra, Omar Joaquín Barreto Suárez y Pedro Pablo Vanegas Gil, se explica que esta información es necesaria para continuar con el estudio de la demanda que busca anular el acto de nombramiento de la superintendente.

Auto para mejor proveer

El Ministerio de Educación tiene
El Ministerio de Educación tiene tres días para responder al requerimiento - crédito Consejo de Estado

En el auto fechado el 20 de noviembre, el Consejo de Estado resolvió que la Secretaría de la Sección Quinta debe oficiar al Ministerio de Educación para que, en un plazo máximo de tres días, certifique la naturaleza, nivel y equivalencia del título cuestionado. La Sala precisó que la entidad educativa debe informar a qué programa o título se equipara en Colombia, si se trata de un título oficial o propio y si corresponde a nivel de especialización, maestría o doctorado, además de señalar el área de conocimiento al que pertenece.

Según el documento, esta verificación resulta “relevante para resolver la presente controversia”, dado que uno de los puntos centrales de las demandas radica en determinar si Rusinque cumple los requisitos académicos establecidos en el Decreto 1083 de 2015 para ejercer como superintendente de Industria y Comercio.

Una vez llegue la respuesta del ministerio, la Secretaría deberá correr traslado a las partes y al Ministerio Público por un término de tres días, con el fin de garantizar su derecho de contradicción. La Sala también advirtió que contra esta decisión no procede ningún recurso.

Las demandas de nulidad electoral

Los demandantes cuestionan el cumplimiento
Los demandantes cuestionan el cumplimiento de los requisitos académicos y de experiencia de la superintendente - crédito Colprensa

El proceso en curso agrupa varias demandas de nulidad electoral, entre ellas la presentada por el estudiante de derecho Samuel Ortiz, que sostuvo que Rusinque no cumpliría con los requisitos de experiencia exigidos para dirigir la Superintendencia de Industria y Comercio.

En su escrito, Ortiz afirmó que “tras revisarse detalladamente la hoja de vida de Rusinque es posible colegir que no tiene experiencia en materia de competencia, protección al consumidor, protección de datos y propiedad industrial, lo anterior teniendo en cuenta que la señora Rusinque es abogada de la Universidad Externado de Colombia”. Añadió que, aunque la funcionaria cuenta con especialización y maestría en derecho constitucional y en estudios políticos, dichas áreas no corresponderían a los campos técnicos que exige la entidad.

La demanda también menciona que, según recomendaciones reiteradas de la Ocde, la Superintendencia de Industria y Comercio debería operar “libre de control político directo para hacer cumplir las leyes de competencia”, señalando que Rusinque ha tenido cercanía con el presidente Gustavo Petro.

En otro apartado se indica que “un hecho notorio y público es que la señora Rusinque ha estado en el círculo cercano de Gustavo Petro desde su campaña presidencial de 2022, en la que se desempeñó como asesora de relaciones externas”.

La defensa del nombramiento

La defensa sostiene que la
La defensa sostiene que la formación de Rusinque sí se ajusta al Decreto 1083 de 2015 - crédito @cielo_rusinque/X

La defensa de Rusinque y de la Presidencia de la República argumentó que el nombramiento se ajusta a la normatividad vigente. Señaló que, de acuerdo con jurisprudencia del mismo Consejo de Estado, “el superintendente es de libre nombramiento y remoción, por lo cual no se requiere concurso de méritos para su provisión”.

El equipo jurídico sostuvo que todas las fases del proceso de selección se adelantaron conforme a la ley y que no existe norma que impida que personas con afinidad política accedan al cargo. También expresó que “tampoco se evidenció que la participación en un proyecto político o el ejercicio de cargos en el Gobierno nacional configure una inhabilidad para ser designado superintendente”.

Sobre los requisitos académicos, la defensa aseguró que la formación de Rusinque sí cumple con lo previsto en el decreto aplicable, en tanto “la maestría en Estudios Políticos obtenida por Rusinque en la Université Panthéon-Assas (París II) guarda relación con las funciones previstas para su cargo”. Afirmó que dichas labores requieren conocimiento sobre estructura institucional y funcionamiento del ordenamiento jurídico.

Temas Relacionados

Consejo de EstadoCielo RusinqueSICDecreto 0098 de 2024Demanda de nulidadColombia-Noticias

Más Noticias

Emergencias por lluvias en Bogotá EN VIVO: Se registran inundaciones en varias zonas de la ciudad

Hasta el momento, el Sistema Integrado de Transporte no ha reportado afectaciones en sus servicios

Emergencias por lluvias en Bogotá

Petro arremetió contra el Congreso y advirtió riesgo de emergencia financiera tras el desplome de la reforma tributaria: “El presidente tendrá que actuar”

El mandatario encendió las alarmas tras las ponencias que buscan archivar la reforma y acusó al Congreso de poner en riesgo la estabilidad fiscal del país

Petro arremetió contra el Congreso

Consejo de Estado alista fallo que definirá el futuro de Cielo Rusinque en la SIC: fue radicada la ponencia definitiva

La radicación del proyecto abrió el trámite final del estudio jurídico que determinará si la funcionaria puede continuar en el cargo o si debe ser apartada por una eventual inhabilidad

Consejo de Estado alista fallo

Iban a atentar contra Andrés Idárraga, secretario de Transparencia de la Presidencia de la República: esto fue lo que dijo el funcionario

Un arsenal, fotos del funcionario y su rostro marcado como “objetivo” fueron hallados tras una alerta en Meta, exponiendo graves riesgos

Iban a atentar contra Andrés

Los cambios en impuestos que impactarían ingresos y consumo en Colombia que se tendría por la reforma tributaria

La nueva propuesta tributaria del Gobierno busca un recaudo de 16,3 billones y ajusta impuestos a patrimonios, licores, juegos de azar y vehículos, además de incluir modificaciones sectoriales que avanzan en debate legislativo

Los cambios en impuestos que
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cuatro tiros recibió el padre

Cuatro tiros recibió el padre Darío Valencia: reconstruyeron el crimen del sacerdote cuyo asesino fue extraditado a Colombia

Asesinaron a un canadiense en Medellín: el hombre era testigo federal en Estados Unidos y el FBI ofrece $6 millones de recompensa por los sicarios

JEP reveló cómo oficiales del Ejército habrían manipulado a la FAC para montar escenas de falsos positivos

En Jambaló, Cauca, piden que el Estado no los abandone tras asonada de las disidencias de ‘Iván Mordisco’

Agente reveló los secretos del bombardeo en el Guaviare que provocó la muerte de siete niños reclutados por las disidencias

ENTRETENIMIENTO

Las películas de Prime Video

Las películas de Prime Video en Colombia para engancharse este día

Karol G habló del odio que ha recibido su álbum ‘Tropicoqueta’ y reveló una nueva versión para diciembre: “Será como una película”

Reconocida presentadora de noticias fue víctima de violento atraco en Bogotá: “Esta ciudad es invivible”

Andrés Cabas reveló detalles de cómo se recuperó tras perderlo todo por sus adicciones: “Había hecho tantos intentos para matarme”

Luisa Chima aclara polémica por haber despedido de su empresa a una mujer en estado de embarazo: “Es verdad”

Deportes

Luis Díaz recibe dura sanción

Luis Díaz recibe dura sanción en la Champions League con Bayern: le cobraron su expulsión ante el PSG

Bayern Múnich vs. Friburgo: hora y dónde ver a Luis Díaz por la fecha 11 de la Bundesliga 2025-2026

Iván Mejía Álvarez se fue en contra de la FIFA tras conocerse los duelos de repechaje que definirán los cupos al Mundial 2026: “Insaciables y codiciosos”

Luis Díaz comenzará a pagar su sanción por la dura entrada a Achraf Hakimi: sería baja ante el Arsenal en la Champions League

El colombiano Kevin Mier es acusado de abandonar destruida la casa que arrendaba en México: “Se puso muy loco”