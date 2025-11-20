Colombia

Revelan audios que ponen en evidencia a la canciller de Colombia sobre supuesto apoyo a la salida de Nicolás Maduro del poder

La publicación del material se produjo después de que la Cancillería afirmara que las declaraciones habían sido sacadas de contexto y negara que Colombia respalde iniciativas o acuerdos políticos sobre la situación interna de Venezuela

Guardar
Bloomberg publicó los audios de
Bloomberg publicó los audios de la entrevista realizada a la canciller Rosa Villavicencio en Madrid - crédito Luisa González/REUTERS

Una grabación correspondiente a la entrevista que la canciller de Colombia. Rosa Villavicencio, concedió en Madrid, España, a un periodista del medio Bloomberg, en la que habló sobre la eventual apertura de un escenario de transición en Venezuela, fue divulgada por ese medio tras la controversia generada por la interpretación de sus afirmaciones.

El medio reveló el audio completo de la entrevista, en el que se escucha a la funcionaria responder preguntas relacionadas con la posibilidad de un cambio político en Venezuela y la disposición de Nicolás Maduro frente a un eventual proceso de mediación. La difusión del material ocurre luego de que la Cancillería emitiera un comunicado asegurando que Colombia no respalda un plan para la salida negociada del mandatario venezolano.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En un comunicado, el Gobierno colombiano asegura que la información difundida “no corresponde a lo expresado” por la canciller durante la entrevista; y que la relación bilateral con Venezuela “no puede verse afectada por información descontextualizada”.

Lo que dijo la canciller de Colombia

La grabación contiene sus respuestas
La grabación contiene sus respuestas sobre un posible proceso de transición política en Venezuela - crédito @CancilleriaCol/X

La noche del 19 de noviembre, poco después de que el Ministerio de Relaciones Exteriores negara que la ministra hubiera manifestado apoyo a una transición en Venezuela, Bloomberg difundió un video de dos minutos con fragmentos del audio original. El material fue grabado durante la entrevista realizada por el corresponsal Daniel Basteiro en la capital española.

En los audios, el periodista pregunta: “Si hubiera un plan que diera garantías a Maduro de una transición sin él en el poder, ¿usted cree que el presidente Maduro debería considerarlo?”. La canciller responde: “Sí, yo creo que de hecho lo ha considerado, que pueda haber una salida, una transición, donde él pueda irse sin que tenga que pasar a lo mejor por la cárcel. Que venga alguien que pueda hacer esa transición y que pueda haber unas elecciones que estén legitimadas con un proceso transparente, pues sería lo más sano. Es lo que nosotros decimos, y lo que se le está proponiendo, y creo que Maduro estaría por aceptar“.

Los audios muestran que la
Los audios muestran que la canciller respondió preguntas sobre garantías a Nicolás Maduro en un eventual escenario de mediación - crédito Rayner Peña/EFE

A continuación, el periodista pregunta nuevamente: “¿Estaría por aceptarlo?”, a lo que Villavicencio contesta: “Yo creo que él aceptaría ese planteamiento”.

En otro segmento, el reportero consulta: “¿Y qué le lleva a usted a pensar eso?”. La canciller expresa: “Bueno (...) se ha avanzado buscando mediaciones. Pero otra cosa es que Estados Unidos quiera aceptar que para mediar las dos partes deben aceptar“.

El diálogo continúa con preguntas sobre la posibilidad de una posición conjunta entre Brasil, México y Colombia. Villavicencio afirma: “Brasil ha propuesto ser el mediador y lo ha dicho el presidente Lula, y sería bueno que aceptaran, pero como le digo en esto no solamente Venezuela debe aceptar, digamos el gobierno de Maduro, también debe aceptar la oposición. Si las dos partes aceptan la mediación pues podría llegarse a algún acuerdo. Yo creo que en eso seguimos insistiendo en que haya esa posibilidad de mediación“.

“Las palabras están claras“: periodista de Bloomberg

Bloomberg sostuvo que su publicación
Bloomberg sostuvo que su publicación pasó por los filtros editoriales habituales - crédito captura de pantalla/Bloomberg.com

Tras la publicación del audio, Daniel Basteiro se refirió al contenido divulgado y explicó que el artículo inicial fue elaborado con base en las palabras exactas expresadas por la canciller. “Las palabras están claras y ella las manifestó con total tranquilidad y de forma voluntaria”, señaló el corresponsal de Bloomberg.

Basteiro también indicó que no busca controversias con la funcionaria y que la entrevista fue concedida sin restricciones. Según dijo, “lo que nosotros hicimos fue publicar, de manera fidedigna, fehaciente y fiel a sus palabras, lo que ella nos dijo, y su posición y orientación sobre un posible plan de transición en Venezuela”.

El reportero informó, además, que la conversación fue registrada con dos dispositivos de grabación, práctica que, según explicó, permite verificar con precisión lo dicho por un entrevistado.

Temas Relacionados

Rosa VillavicencioCancillería de ColombiaSalida de MaduroNicolás MaduroBloombergRégimen venezolanoColombia-Noticias

Más Noticias

Regalos para estar presente: cómo elegir obsequios que conectan esta Navidad

El intercambio de obsequios se convierte en una oportunidad para crear conexiones auténticas y compartir felicidad. Aquí, ideas de productos de cuidado y bienestar para regalar

Regalos para estar presente: cómo

Quién es el ‘abogado del diablo’ en Colombia y por qué ganó tanta popularidad: “He participado en casos que han movido al país”

Juan José Roldán habló con Infobae Colombia antes de ser ponente en el congreso que se desarrolla en Bolivia

Quién es el ‘abogado del

Contraloría requirió al ministro de Defensa por polémica compra de 17 aviones Gripen e implicado respondió: “Aquí hay total transparencia”

El órgano de control fiscal pidió al general (r) Pedro Sánchez allegar toda la documentación requerida para la adquisición de estas aeronaves de la firma sueca Saab y para la que, según indicó el presidente Gustavo Petro, se dispusieron 16,5 billones de pesos

Contraloría requirió al ministro de

El polémico rol de Verónica Alcocer en Colombia por su vida en Suecia: cuál es el papel de la primera dama

La esposa del presidente Gustavo Petro se encuentra separada sentimentalmente de él —aunque no legalmente— lo que complica aún más la claridad sobre su función

El polémico rol de Verónica

Bogotá intensifica operativos contra el abuso y explotación infantil: 199 personas han sido capturadas por delitos sexuales

Autoridades intensifican inspecciones y actividades educativas en zonas estratégicas, involucrando a múltiples entidades para enfrentar riesgos de abuso, explotación y trabajo infantil en la capital colombiana

Bogotá intensifica operativos contra el
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

En Jambaló, Cauca, piden que

En Jambaló, Cauca, piden que el Estado no los abandone tras asonada de las disidencias de ‘Iván Mordisco’

Agente reveló los secretos del bombardeo en el Guaviare que provocó la muerte de siete niños reclutados por las disidencias

Así fue el crimen del mexicano en Medellín por el que también fue acusado ‘el Costeño’, uno de los detenidos por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay: “Métale candela”

Este es el exatleta olímpico norteamericano que se convirtió en uno de los narcos más buscados del mundo y lo acusan de mandar a asesinar a un testigo federal en Medellín

Policía atribuyó el secuestro del hijo de Giovanny Ayala a la disidencia Jaime Martínez: “En estado de indefensión”

ENTRETENIMIENTO

Miss Universe 2025: reinas de

Miss Universe 2025: reinas de Colombia que destacan en la historia del certamen por polémicas decisiones y opiniones curiosas

Ranking Spotify en Colombia: top 10 de las canciones con más reproducciones de este día

Vanessa Pulgarín se robó las miradas en la pasarela de Miss Universo: esta fue la inesperada reacción del dueño del evento

Juliana Calderón mostró su apoyo a Pirlo y reaccionó a la tiradera contra Blessd: “Pa’ saber que a ellos les gusta son los hombres”

Modelo trans se pronunció en sus redes sociales tras ser involucrada con Blessd en la tiradera de Pirlo: “Mucho drama”

Deportes

Dua Lipa habría sido la

Dua Lipa habría sido la “cábala” para equipo de jugador colombiano en el futbol brasileño

Nacional vs. América de Cali EN VIVO, fecha 1 del cuadrangular A de la Liga BetPlay: hay clásico en el Atanasio Girardot

James Rodríguez se quedaría en el fútbol mexicano: dos equipos estarían interesados en su fichaje

Futbolista colombiano se “consagró” campeón en Argentina tras una reunión de dirigentes: esta es la historia

Estas serían las primeras dos bajas de Millonarios para 2026: también sacaría a tres jugadores importantes