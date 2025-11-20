Colombia

La Segura emociona al mostrar la primera Navidad de su hijo Lucca con una decoración especial: “Mi época favorita del año”

La ‘influencer’ compartió el entusiasmo por la llegada anticipada de la Navidad a su casa, marcando el comienzo de una nueva etapa llena de momentos en familia junto a su pequeño hijo

La Segura celebra la primera
La Segura celebra la primera Navidad de su hijo Lucca y comparte los detalles de la decoración familiar - crédito @la_segura/ Instagram

La creadora de contenido La Segura ha compartido con entusiasmo los primeros preparativos para la celebración navideña en su hogar, convirtiendo la llegada de la época más esperada del año en un momento aún más especial por tratarse de la primera Navidad de su hijo, Lucca.

A través de varios videos en sus historias de Instagram, plataforma donde suma cientos de miles de seguidores, la influenciadora mostró parte de la decoración elegida para transformar su casa, adelantándose así a las festividades decembrinas y contagiando a sus fanáticos con el espíritu propio de estas fechas.

La elección de la decoración no pasó desapercibida. Guirnaldas blancas y adornos en tonos rosas le dieron un aire novedoso y familiar a los espacios, bajo el mensaje: “Mi reina hermosa, en este hogar acaba de llegar la primera Navidad de baby Lucca, oficialmente”, expresó con alegría.

La Segura no dudó en mostrar que, aunque todavía no ha completado toda la instalación, su expectativa crece día a día al imaginar los momentos que compartirá junto a su familia y su pequeño hijo.

La creadora de contenido presumió el montaje anticipado de la Navidad en su casa junto a su hijo, marcando la primera celebración del menor - crédito @la_segura/ Instagram

El entusiasmo por adelantar la ambientación se suma a una tendencia que ha cobrado fuerza en los últimos años, donde muchas familias colombianas han optado por armar la Navidad desde noviembre, extendiendo la duración de una tradición que une a hogares y fortalece los lazos afectivos. “Amo, esta es mi época favorita del año, amigas, y es la primera Navidad de baby Lucca”, reconoció la creadora de contenido, reflejando la emoción por vivir esta experiencia por primera vez como madre.

Cabe destacar que, debido a intervenciones estéticas recientes, la influenciadora confesó no poder participar activamente en la decoración.

Lejos de restarle alegría al momento, optó por sumarse a la dinámica desde otro rol: “Bueno, hermanas, como aquí estamos armando la navidad... Bueno, yo estoy diciendo que aquí estamos armando la navidad como si yo estuviera pegando una luz, una bola, una guirnalda, yo estoy de adorno. Pero miren, les estoy dando propuesta de pijama navideña, claro que sí”. La escena, compartida con humor y autenticidad, fue recibida con mensajes de apoyo y ternura por parte de sus seguidores.

La primera Navidad de Lucca se perfila como una celebración significativa para La Segura, quien ha hecho de la ilusión, el amor familiar y la conexión con su comunidad en redes, los ingredientes principales para vivir de manera especial la llegada de diciembre.

