Inflación en Colombia seguirá alta en 2025: así afectará el incremento del salario mínimo de 2026, según expertos

Las proyecciones de inflación en Colombia para 2025 superan el 5%, según Anif, Banco de la República y Banco de Bogotá - crédito Colprensa

El panorama inflacionario en Colombia para el año 2025 se perfila con una persistencia de presiones sobre los precios, según las más recientes estimaciones de Anif, el Banco de la República y equipos de análisis económico del sector financiero.

Las proyecciones de estos actores clave coinciden en que la inflación no solo se mantendrá por encima de la meta oficial, sino que incluso podría superar el nivel registrado en 2024.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El Centro de Estudios Económicos Anif anticipa que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) cerrará 2025 en 5,34%, una cifra superior al 5,2% observado en 2024.

Esta previsión responde a la consolidación de presiones inflacionarias durante el segundo semestre del año, fenómeno que, según Anif, ha provocado repuntes sostenidos en la inflación anual y ha impedido avanzar hacia el rango meta.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) cerraría 2025 en 5,34%, por encima del 5,2% registrado en 2024, advierte Anif - crédito Dane

El análisis de Anif sostiene que estos incrementos han situado la inflación en niveles más altos que los de hace un año, lo que implica no solo expectativas de un cierre anual elevado, sino la pérdida de un año en el proceso de control inflacionario.

Por su parte, el Banco de la República revisó al alza sus proyecciones y ahora estima que la inflación al cierre de 2025 será de 5,1%, cifra que supera el 4,7% previsto en su informe anterior.

Para diciembre de 2026, el banco central proyecta que la inflación se ubicará en 3,6%, también por encima del 3,2% calculado previamente.

El documento del banco central también señala que la convergencia hacia la meta de inflación del 3% será más lenta de lo previsto. Además, identifica riesgos adicionales derivados de conflictos geopolíticos y tensiones comerciales, factores que podrían incidir en el comportamiento del IPC.

El informe detalla que en septiembre la inflación superó las expectativas, principalmente por sorpresas en los precios de los alimentos, bienes y servicios, a pesar de que el precio del dólar fue más bajo de lo estimado.

El informe del Banco de la República destaca que la inflación en septiembre superó las expectativas por el alza en alimentos y servicios - crédito Jose Miguel Gomez/Reuters

El texto precisa: “Los precios aumentaron más de lo esperado durante el tercer trimestre. Sin embargo, se sigue esperando que en 2026 la inflación se sitúe en el rango entre el 2% a 4%, y continúe acercándose a la meta del 3%, pero a un ritmo algo más lento. Se estima que la inflación se ubique en 5,1% a finales de 2025 y en 3,6% en diciembre de 2026”.

El equipo de investigaciones económicas del Banco de Bogotá coincide en que la inflación finalizará 2025 nuevamente por encima del 5%, e incluso superará la de 2024. Este grupo de análisis subraya que no se prevén señales de moderación de la demanda interna, ni aumentos significativos en la oferta agrícola, ni cambios sustanciales en las tarifas de servicios regulados.

En conjunto, las previsiones de Anif, el Banco de la República y el Banco de Bogotá reflejan un consenso sobre la persistencia de factores que dificultan la reducción de la inflación en Colombia, entre ellos el ajuste del salario mínimo, la volatilidad cambiaria y los incrementos en tarifas de energía y gas.

La expectativa compartida es que el proceso de convergencia hacia la meta inflacionaria será más prolongado, con un 2025 marcado por niveles de inflación superiores a los del año anterior y un avance más lento hacia la estabilidad de precios.

Inflación y salario mínimo definirán aumento de pensiones en Colombia para 2026

El aumento del salario mínimo en Colombia en 2026 impactará de forma distinta a los pensionados según el monto de su mesada - crédito Pixabay

El aumento del salario mínimo en 2026 en Colombia tendrá efectos diferenciados en las pensiones, según el monto que reciba cada beneficiario. Para quienes perciben una mesada superior al salario mínimo, el ajuste se realizará con base en la inflación anual certificada por el Dane, que para octubre de 2025 fue de 5,51%.

El sistema colombiano establece dos mecanismos para actualizar las pensiones. Aquellos que reciben exactamente el salario mínimo, actualmente fijado en $1.423.000, verán su incremento determinado por el porcentaje que se acuerde para el alza del salario mínimo, el cual puede superar la inflación debido a factores como la productividad, las expectativas económicas y la negociación anual entre el Gobierno y los empresarios.

En contraste, los pensionados con ingresos superiores al salario mínimo tendrán un aumento equivalente al índice de precios al consumidor (IPC) anual, lo que genera diferencias en los ajustes de las mesadas dentro del mismo grupo de beneficiarios.