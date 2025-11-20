Después de su discusión con Gustavo Petro, Bruce Mac Master contestó a embajador de China en Colombia por decreto que elimina aranceles a hilos importados: “Nos da lecciones”

El líder gremial y el representante diplomático protagonizaron un cruce de declaraciones tras la suspensión de impuestos a hilos extranjeros, con advertencias sobre el empleo y cuestionamientos a las políticas de protección industrial - crédito @ANDI_Colombia/Alacero Summit 2025 y @zhu_jingyang

El presidente Gustavo Petro y Bruce Mac Master, presidente de la Andi, protagonizaron un nuevo episodio de fricciones luego de la publicación de un decreto que suspende de manera provisional el arancel impuesto a distintos hilos producidos en el país.

El líder gremial retomó el debate sobre el proyecto de decreto y publicó un nuevo mensaje crítico que desencadenó una confrontación pública con Zhu Jingyang, embajador de China en Colombia.

Durante el cruce de mensajes, Mac Master respondió al diplomático señalando: “Ahora el embajador de la China en Colombia nos da lecciones de política industrial”.

Todo se originó cuando Bruce Mac Master compartió en redes sociales su preocupación respecto al decreto.

En su publicación, advirtió sobre el impacto laboral que podría tener la medida para la industria nacional. Mencionó la posible pérdida de miles de empleos y criticó la apertura del mercado colombiano a productores extranjeros.

“Se perderán 8.000 empleos directos y 30.000 indirectos por decisión de entregar el mercado local de hilos a productores de países como China, India, Vietnam, Tailandia y Turquía Comunicado de la Confederación General del Trabajo”, escribió en su mensaje el presidente de la Andi.

El embajador de China en Colombia, Zhu Jingyang, respondió al mensaje de Mac Master cuestionando los efectos del proteccionismo y defendiendo la apertura comercial. En su intervención, planteó la importancia de considerar el beneficio para los consumidores y criticó las medidas que limitan la competencia.

Embajador de China en Colombia y Bruce Mac Master discutieron por decreto del Gobierno - crédito @zhu_jingyang

“Pero ¿cuántos consumidores ganarán? 🧐Proteccionismo (a favor de intereses creados de la minoría) podría ser muy ‘complacente’ a corto plazo, pero a mediano y largo plazo, malorientador por desanimar a progresar”, contestó el diplomático.

Mac Master no se quedó callado y replicó al embajador y cuestionó la legitimidad de sus preocupaciones por los consumidores colombianos. Además, expresó dudas sobre la intención real detrás de las recomendaciones del diplomático en materia de política industrial.

“Esta respuesta del embajador de China en Colombia a mi trino explica todo, ya sabemos lo que va a pasar !!!! Ya sabemos para dónde vamos! Ya sabemos para qué y por qué tomaron esa decisión¿De verdad creemos que el embajador está interesado en los consumidores colombianos? ¿De verdad creemos que sus ‘recomendaciones’ de política industrial son bien intencionadas?No se toma el trabajo de disimular”, respondió el presidente de la Andi.

Ese no fue el único comentario del presidente de la Andi sobre el tema. En otra de sus publicaciones, reiteró su inconformidad por la postura del diplomático chino, escribiendo: “Ahora el embajador de la China en Colombia nos da lecciones de #PoliticaIndustrial ❗️tan desinteresado el señor❗️”.

Bruce Mac Master arremetió en contra del embajador chino - crédito @BruceMacMaster

El intercambio continuó cuando el embajador Zhu Jingyang publicó otro mensaje en su cuenta de X, en el que destacó el aumento de empresarios colombianos que viajan a China para adquirir productos de alta tecnología.

Presentó este fenómeno como una oportunidad para fortalecer la competitividad de la industria colombiana y fomentar la generación de empleo.

“En lo que va de este año, ha crecido mucho el número de empresarios colombianos que viajan a China para adquirir productos chino de alta gama, como equipos de información y comunicación, biomedicina, dispositivos médicos avanzados, vehículos comerciales y de pasajeros de nueva energía y equipos avanzados. Será para aumentar la competitividad de la industria colombiana y crear nuevos empleos”, comentó el embajador de China en Colombia luego de cruzar varios mensajes con el líder gremial en la red social X.

A ese mensaje, Bruce Mac Master respondió asegurando que el embajador de China optó por confrontar directamente a los representantes empresariales colombianos.

Bruce Mac Master respondió asegurando que el embajador de China optó por confrontar directamente a los representantes empresariales colombianos - crédito @BruceMacMaster

Indicó que ambos mantienen posiciones opuestas y subrayó su defensa de los intereses locales, al afirmar: “Nosotros trabajamos por la defensa de las empresas y trabajadores colombianos, él representa las intenciones de ese país que son las de seguir creciendo a costa de acabar con todas las industrias y empleos del resto de países entre ellos los de Colombia”.