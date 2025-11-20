Colombia

Polémica en Cali por los conciertos de Shakira: concejales alertan presunto detrimento de $3.000 millones

Acusaciones de concejalas del Pacto Histórico apuntan a que el municipio habría dejado de recibir millonarios ingresos por el alquiler del escenario, generando debate sobre la gestión de recursos y el supuesto beneficio para promotores privados

Guardar
La Alcaldía de Cali habría
La Alcaldía de Cali habría cedido el estadio Pascual Guerrero para la realización de los dos conciertos de la barranquillera - crédito @AlejoÉder/X

Los dos conciertos de Shakira realizados en Cali el 25 y 26 de octubre de 2025 están en el foco de la controversia, luego de que concejales del Pacto Histórico revelaran que la Administración de Alejandro Éder supuestamente cedió gratuitamente el estadio para la realización de los eventos artísticos.

Aunque los conciertos generaron ingresos superiores a USD $20 millones, según cifras divulgadas por la Alcaldía —que presentó el evento como una oportunidad estratégica para fortalecer el desarrollo económico y turístico de la ciudad—, desde el Concejo se habla de un detrimento patrimonial de hasta $3.000 millones.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Las presentaciones, que reunieron a más de 90.000 asistentes, motivaron el impulso al sector hotelero, el turismo y la visibilidad internacional como principales beneficios.

Así fue la presentación de
Así fue la presentación de Shakira con el Grupo Niche en la primera noche en Cali - crédito Shakira

Canje del estadio a cambio de visibilidad internacional para Cali

La concejal Ana Erazo, del Pacto Histórico, declaró a RTVC Noticias que el alcalde Alejandro Éder habría cedido el estadio Pascual Guerrero para la realización del espectáculo “a cambio de visibilidad con su sello Cali es donde debes estar”.

Erazo explicó que, aunque el alquiler de un escenario deportivo para un evento de esa magnitud suele rondar los $1.500 millones, la Alcaldía presuntamente lo entregó por cero pesos.

Según Erazo, la diferencia en el valor del alquiler supondría un detrimento que podría estar por encima de los $3.000 millones, “beneficiando presuntamente a un reconocido promotor privado de Bogotá”.

La concejal también señaló que este manejo habría servido para potenciar la imagen del mandatario local y anunció que llevará el caso ante la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación.

“Cali merece estar a la vanguardia de los grandes eventos, pero eso no autoriza al alcalde a hacer con la ciudad lo que le da la gana, firmando acuerdos ilegales con promotores a cambio de meter su marca de gobierno y promocionar su gestión”, indicó Erazo.

En la misma línea, la concejala María del Carmen Londoño, también del Pacto Histórico, afirmó en declaraciones a RTVC Noticias que los fondos que debieron ingresar por el alquiler del estadio pertenecen a los ciudadanos: “No es posible que la ciudad, con tantos problemas financieros que tenemos, con tantos problemas de seguridad que tenemos, y el alcalde regalando el dinero. Es dinero de los caleños. Y 3.000 millones aproximadamente tenían que haber ingresado a las arcas del municipio por el empresario que le maneja los conciertos a Shakira”.

La secretaria de Desarrollo Económico
La secretaria de Desarrollo Económico de Cali dedicó una extensa publicación explicando a las concejalas cómo se logró la gestión para llevar a Cali a la artista - crédito @Mabellaranews/X

Erazo hizo énfasis en que una de las instituciones directamente afectadas es la Universidad del Valle, ya que por normatividad, a la universidad corresponde un 20% del ingreso por alquileres y uso del estadio. Según la concejal, esa contribución no se habría realizado bajo el actual acuerdo.

Pronunciamiento de la Secretaría de Desarrollo Económico de Cali

Ante los cuestionamientos, la secretaria de Desarrollo Económico de Cali, Mabel Lara, defendió la gestión del evento.

Lara destacó que Cali inicialmente no estaba incluida en la gira de Shakira y que la Administración local debió gestionar su inclusión en la agenda.

“Así funciona la industria y así compiten todas las ciudades. Como ocurrió con la COP16 o con las macrorruedas de ProColombia direccionadas por el Gobierno nacional, cuando una ciudad ‘alza la mano’ debe garantizar el venue y las condiciones técnicas mínimas. No es un privilegio: es el estándar global para atraer eventos de alto impacto”, afirmó.

La secretaria resaltó que, según datos de Situr Valle, el impacto total superó los USD $20,53 millones, con más de 21.600 visitantes y un nivel de ocupación hotelera del 94%. Agregó que la primera de las dos fechas generó USD $3,6 millones en turismo y señaló oportunidades de crecimiento para sectores como la economía popular, la logística, la manufactura, los medios y el ámbito cultural. “Al menos el 51% de las personas no eran de la ciudad”, puntualizó Lara.

Shakira dejó en Cali un
Shakira dejó en Cali un importante impacto económico para la ciudad - crédito (@shakira/Instagram y Mario Anzuoni/Reuters)

“Las puertas están abiertas para revisar estas cifras con rigor y transparencia. Aquí seguimos, trabajando por una Cali que compite, se proyecta y se respeta. Los datos matan el relato y en Cali estamos decididos a hablar de cifras y demostrar que vamos en la senda de crecimiento”, complementó la funcionaria.

En respuesta a las acusaciones de intereses políticos, Lara sostuvo que la visibilidad alcanzada responde a una estrategia de posicionamiento de la ciudad frente a destinos como Medellín, Bogotá, Barranquilla y Cartagena.

“Seguiremos gestionando estos espacios con criterios técnicos, evidencia y visión de ciudad. Porque los grandes eventos no son un gasto: son inversión, empleo y posicionamiento para Cali”, concluyó.

Temas Relacionados

Conciertos de Shakira en CaliShakira Cali Alejandro Eder Estadio Pascual GuerreroMabel LaraColombia-Noticias

Más Noticias

Aumentan los robos en el alumbrado público de Bogotá: 5.147 luminarias han sido vandalizadas en 2025

Miles de lámparas han sido destruidas o robadas en distintos sectores, lo que elevó la percepción de inseguridad y expone a la ciudadanía a accidentes y delitos en zonas oscuras de la ciudad

Aumentan los robos en el

Miguel Ángel del Río respondió a la apertura de una investigación disciplinaria en su contra: “Tengo a mis enemigos alborotados”

El abogado reaccionó públicamente tras conocerse que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial indaga su actuación en la defensa del exembajador Daniel Garcés en un caso por presunta violencia intrafamiliar y abuso sexual

Miguel Ángel del Río respondió

Nacional vs. América de Cali EN VIVO, fecha 1 del cuadrangular A de la Liga BetPlay: hay clásico en el Atanasio Girardot

En menos de una semana se repite el partido entre el equipo Verdolaga y los diablos rojos, pero esta vez en el Atanasio Girardot de Medellín

Nacional vs. América de Cali

Gobierno Petro tumba el arancel del 10% a estos textiles y deja al sector en un pulso abierto con los empresarios

El decreto que elimina temporalmente el impuesto a los hilados sintéticos y de algodón desató críticas de la Andi, que advierte sobre pérdida de empleos y mayor dependencia de proveedores asiáticos

Gobierno Petro tumba el arancel

Super Astro Sol resultados 20 de noviembre de 2025

Este popular juego le da la posibilidad de ganar hasta 42.000 mil veces la cantidad de su apuesta

Super Astro Sol resultados 20
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Agente reveló los secretos del

Agente reveló los secretos del bombardeo en el Guaviare que provocó la muerte de siete niños reclutados por las disidencias

Así fue el crimen del mexicano en Medellín por el que también fue acusado ‘el Costeño’, uno de los detenidos por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay: “Métale candela”

Este es el exatleta olímpico norteamericano que se convirtió en uno de los narcos más buscados del mundo y lo acusan de mandar a asesinar a un testigo federal en Medellín

Policía atribuyó el secuestro del hijo de Giovanny Ayala a la disidencia Jaime Martínez: “En estado de indefensión”

John Poulos, el asesino de la Dj Valentina Trespalacios, está en problemas en la cárcel de La Tramacúa: “Insoportable”

ENTRETENIMIENTO

Vanessa Pulgarín se robó las

Vanessa Pulgarín se robó las miradas en la pasarela de Miss Universo: esta fue la inesperada reacción del dueño del evento

Juliana Calderón mostró su apoyo a Pirlo y reaccionó a la tiradera contra Blessd: “Pa’ saber que a ellos les gusta son los hombres”

Modelo trans se pronunció en sus redes sociales tras ser involucrada con Blessd en la tiradera de Pirlo: “Mucho drama”

Sara Uribe reveló las 5 cosas no sexuales que le excitan de un hombre: “Ah no, hazme tuya”

Filtran el nombre de la próxima eliminada en ‘MasterChef Celebrity’: es una de las favoritas para la final

Deportes

Nacional vs. América de Cali

Nacional vs. América de Cali EN VIVO, fecha 1 del cuadrangular A de la Liga BetPlay: hay clásico en el Atanasio Girardot

Futbolista colombiano se “consagró” campeón en Argentina tras una reunión de dirigentes: esta es la historia

Estas serían las primeras dos bajas de Millonarios para 2026: también sacaría a tres jugadores importantes

El Pibe Valderrama pidió convocar a figura de la selección Colombia para el Mundial 2026: de quién se trata

Así quedarían los grupos del Mundial: Colombia enfrentaría a campeón del mundo, según la Inteligencia Artificial