De La Ghetto confiesa lo que piensa del acento colombiano, la ciudad que lo conquistó y por qué tiene a Karol G en la mira

El artista puertorriqueño De la Ghetto regresó a Colombia después de más de seis años sin visitar Bogotá y lo hizo para hablar de música, de su trilogía discográfica y de su lugar en la élite del reguetón, pero antes de entrar en materia, el cantante se refirió a un tema que pocos esperaban: el acento colombiano.

En diálogo con Infobae Colombia, el boricua no dudó en aclarar que, aunque para él el acento de Puerto Rico es el mejor del mundo, el colombiano tiene un encanto particular.

“Prefiero el de Puerto Rico, tenemos el mejor acento del mundo. Todo mundo quiere hablar como nosotros y quiere hablar todo como nosotros. Eso es normal. Es así, Puerto Rico, ¿sabes? Colombia me encanta. O sea, siento que los colombianos hablan más bonito. Y tienen más el dialecto, nosotros en Puerto Rico hablamos a lo loco”, dijo entre risas.

Seguido a esto, explicó por qué Medellín lo tiene conquistado, ya que cuando le preguntaron si prefería la ciudad de la Eterna Primavera o Bogotá, fue directo.

“Medellín, porque es la capital del reguetón. Y Puerto Rico es la Meca”, expresó.

Sin embargo, en medio de la conversación se conoció que su admiración por Colombia tiene raíces más profundas, ya que fue precisamente en Medellín donde creó dos de los tres EP que componen su nueva trilogía.

Allí trabajó con productores locales y absorbió lo que él describe como “el toque mágico” del reguetón colombiano.

Otro momento clave de la entrevista ocurrió cuando el cantante de reguetón habló sobre la posibilidad de trabajar con Karol G o si la tenía en mente para incorporarla en su discografía.

Aunque aclaró que no tiene nada planeado por ahora, aseguró que sí está en sus planes para 2026.

“Me encanta lo que ella hace. Para mí es la mujer número uno en el mundo ahora mismo, tú sabes. Lo que está haciendo, está haciendo cosas increíbles, números increíbles. Ella está abriendo la puerta para otras mujeres y también para nosotros… Está representando a los latinos, que eso es lo más que importa, no tiene nada que ver que si es boricua o si es colombiana, nada que ver. Ahora mismo no lo tengo en la mira. Será para el año que viene, claro”, confirmó De La Ghetto.

Durante la conversación con Infobae Colombia, el artista valoró la labor global de la cantante paisa, especialmente en el terreno de las marcas y el posicionamiento latino a nivel mundial y luego habló de dos nombres clave del género en Colombia: Feid y Blessd.

Sobre “el bendito”, fue contundente: “Para mí él es el artista más duro de la nueva (era), de acá de Colombia” y de Feid, el boricua lo descartó de inmediato del grupo de nuevos artistas.

“Feid no es de la nueva… Feid es diferente. Feid es más reguetón comercial global, Blessd es un poquito más calle. Más pa’l ghetto”, aseguró.

Ya adentrándose en los detalles de su nuevo trabajo, el músico explicó cómo nació la trilogía Daylight, Moonlight y Starlight, un proyecto que inicialmente iba a quedar en dos entregas. Además, reveló cuál es la canción perfecta para “perrear hasta abajo”

“Llevo más de seis años sin tocar Bogotá. Estamos aquí trabajando, promocionando lo que es este EP, se llama Starlight. La trilogía continúa con este EP… Este EP de los tres EP, pues tiene un sentimiento más profundo para mí porque sale Arcángel, mi hermano que comenzó conmigo, igual que Ñengo... Tenemos el tema con Arcángel, que se llama Comernos. Es un perreo de perrear hasta abajo, pero también tiene el lado romántico y el ritmo melódico más sensual”, contó el reguetonero.

En cuanto a su nuevo trabajo musical, terminó dando una de las revelaciones más llamativas, pues explicó el concepto detrás de Starlight.

“Tú ves en la carátula que es la cara mía, estrellas, como que ya entramos al grupo élite de reguetón… Ya De La Ghetto entró en la élite. Mi música está plasmada que va a durar para siempre, en las siguientes generaciones. Como Bob Marley, Héctor Lavoe, Carlos Vives, Daddy Yankee, Wisin y Yandel”.

A propósito de su larga carrera, el artista reflexionó sobre lo difícil que es mantenerse vigente y dio su secreto para seguir tan activo y verse igual con los años.

“Mantenerse es lo más difícil… Si estás pensando en el momento, en el trending, te vas a caer... (Físicamente) Es porque no cojo estrés… Si no funcionó, pasa la página, saca otra cosa. La vida no se trata de vivir con tanto estrés y tantos problemas”, indicó.

En el momento en el que De La Ghetto fue indagado respecto al consejo o mensaje para quienes quieren comenzar en la música, el artista aseguró que no tiene nada para decirles, más que hablar desde su experiencia.

“La música se trata de sentimiento y experiencia… Te tienen que romper el corazón. Tienes que estar un día pelao’, sin dinero… Piensa en hacer buena música, después la plata va a venir”, dijo el puertorriqueño.

Para cerrar, De La Ghetto escogió sus colaboraciones más importantes: “Bad Bunny porque es una persona que está abriendo puertas para todos nosotros, está representando, no solamente el género, representándonos a nosotros en Puerto Rico. Yo estaba en el estudio con él y el chamaco es un genio musical. Me encanta lo que hace. El man es fanático de nosotros, él lo dice: ‘Si no fuéramos por nosotros, no existiría Bad Bunny’... Y la otra es Daddy Yankee. Yo me crié escuchando a Yankee desde que tenía como ocho años, siete años, escuchando a DY, y primera vez que colaboré con él fue como un sueño hecho realidad y tenemos una amistad muy bonita. He aprendido muchísimo de él en cuestión de lo que es la disciplina, lo que es el negocio. Y, sí, esos son los dos, los dos más grandes", puntualizó.