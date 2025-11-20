Andrés Idárraga asume como Ministro de Justicia encargado tras salida de Montealegre

Andrés Idárraga conservará su rol como secretario de Transparencia mientras sostiene la responsabilidad de liderar la cartera de Justicia - crédito Colprensa

El presidente Gustavo Petro anunció el nombramiento de Andrés Idárraga como Ministro de Justicia encargado, luego de la renuncia de Eduardo Montealegre el 24 de octubre. I

Idárraga se mantendrá en su puesto como secretario de Transparencia de la Presidencia, sumando responsabilidades en la cartera de Justicia tras la negativa del exmagistrado César Julio Valencia Copete a asumir la posición, debido a razones médicas.

Petro expresó en la red social X: “Lamento que el examen médico hecho al doctor Valencia Copete no le permita trabajar en el Gobierno a su pesar y al mío. El doctor Copete fue condecorado en mi Gobierno con la Cruz de Boyacá por su majestuosa tarea al frente de la Corte Suprema de Justicia, investigando a fondo la gobernanza paramilitar”.

La administración destacó el papel de Idárraga en la lucha por la transparencia y la integridad institucional, recalcando que su designación busca garantizar la continuidad de políticas públicas en el sector justicia