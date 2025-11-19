“No me voy a hacer el de las gafas”: Juan Manuel Santos quiere activarse en redes sociales y promete responder e incluso “soltar algún madrazo”

Juan Manuel Santos realizará una estrategia para acercarse a su comunidad en redes sociales - crédito Colprensa y @JuanManSantos/X

El expresidente de Colombia Juan Manuel Santos anunció en sus redes sociales el inicio de una estrategia para conectar en forma directa con la ciudadanía, en el contexto de la campaña presidencial de 2026.

El Nobel de Paz prometió responder públicamente las preguntas—incluidos insultos—de los colombianos a través de su cuenta de Instagram.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Manden sus preguntas —ojalá en video— por DM a mi Instagram. Vamos a responder dudas, inquietudes y, de vez en cuando, soltar algún madrazo. Pregunten lo que quieran, que aquí no me voy a hacer el de las gafas", escribió el exmandatario.

El exmandatario, que por años evitó un papel protagónico en la opinión pública, amplificó su presencia digital y ahora se posiciona cada vez más cerca del escenario político, especialmente en defensa de su legado y del centro político.