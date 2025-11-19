Colombia

“No me voy a hacer el de las gafas”: Juan Manuel Santos quiere activarse en redes sociales y promete responder e incluso “soltar algún madrazo”

El expresidente solicitó que las preguntas fueran enviadas a su perfil oficial en la red social Instagram, por medio de un video

Guardar
Juan Manuel Santos realizará una
Juan Manuel Santos realizará una estrategia para acercarse a su comunidad en redes sociales - crédito Colprensa y @JuanManSantos/X

El expresidente de Colombia Juan Manuel Santos anunció en sus redes sociales el inicio de una estrategia para conectar en forma directa con la ciudadanía, en el contexto de la campaña presidencial de 2026.

El Nobel de Paz prometió responder públicamente las preguntas—incluidos insultos—de los colombianos a través de su cuenta de Instagram.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Manden sus preguntas —ojalá en video— por DM a mi Instagram. Vamos a responder dudas, inquietudes y, de vez en cuando, soltar algún madrazo. Pregunten lo que quieran, que aquí no me voy a hacer el de las gafas", escribió el exmandatario.

El exmandatario, que por años evitó un papel protagónico en la opinión pública, amplificó su presencia digital y ahora se posiciona cada vez más cerca del escenario político, especialmente en defensa de su legado y del centro político.

Temas Relacionados

Juan Manuel SantosJuan Manuel Santos InstagramRedes socialesComunidadMadrazosPreguntasColombia-Noticias

Más Noticias

Este es el testimonio de Sara Gabriela Villota, la joven que sobrevivió a la creciente de dos quebradas en Silvania

La joven de 22 años se convierte en referente de fortaleza y esperanza luego de la emergencia que golpeó a su familia en ese municipio de Cundinamarca

Este es el testimonio de

Resultados de la Lotería del Tolima 18 de noviembre de 2025

Este popular juego entrega un premio mayor de 3.500 millones de pesos y más de 30 secos millonarios principales

Resultados de la Lotería del

Los lujosos gastos de Gustavo Petro que aparecen en el informe de la Uiaf: hay polémica por posible registro en el Ménage Strip Club

El informe de la Unidad de Información y Análisis Financiero reveló los movimientos bancarios del presidente colombiano entre 2023 y 2025

Los lujosos gastos de Gustavo

Anuncian vacantes laborales en la aerolínea de Oriente Medio que aterrizará en Colombia: así puede postularse

Una compañía internacional prepara el inicio de operaciones en Bogotá y lanzó un proceso de selección de personal para su llegada

Anuncian vacantes laborales en la

Juan Carlos Pinzón celebró el inicio de su campaña presidencial en el lugar donde se registró la Operación Jaque

El candidato fue acompañado por Íngrid Betancourt, que se especula podría ser su fórmula vicepresidencial

Juan Carlos Pinzón celebró el
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

En la misma zona donde

En la misma zona donde secuestraron al hijo del cantante Giovanny Ayala, el congresista Temístocles Ortega sufrió un atentado del que salió ileso

Informes revelan que menores reclutados por las disidencias, víctimas de bombardeos por las Fuerzas Militares, serían de otras regiones del país

El ELN se atribuyó en un video el atentado contra la base militar en Tunja: la Gobernación de Boyacá rechazó el comunicado

Operativo militar en Arauca dejó nueve disidentes al servicio de alias Mordisco neutralizados, entre ellos “Chifle”

Familiares de presunto subversivo dado de baja tras bombardeo en Guaviare exigen respuestas: “No era guerrillero, lo castigaron”

ENTRETENIMIENTO

La presentadora Claudia Lozano reapareció

La presentadora Claudia Lozano reapareció tras sufrir percance de salud que la llevó a UCI y habló de su recuperación: “Días difíciles”

Nació el hijo de Gregorio Pernía y Érika Rodríguez: la pareja mostró su rostro y mencionó curioso detalle

Karina García confesó lo que realmente piensa sobre la amistad entre Yina Calderón y La Piry en el ‘La mansión de Luinny’

Juliana Velásquez cantó en el metro de Nueva York junto a acordeonero colombiano al que le patearon sus instrumentos

La inesperada confesión de Giovanny Ayala tras ofrecer una recompensa millonaria: “Ando sin plata, apretado”

Deportes

Néstor Lorenzo explicó el duro

Néstor Lorenzo explicó el duro enojo con integrantes del cuerpo técnico de la selección de Australia en el partido ante Colombia: “Ofensa brava”

James Rodríguez tuvo emotivo gesto con Daniel Muñoz, ausente en el partido ante Australia por un problema familiar

Así reaccionó la prensa internacional a la goleada de Colombia ante Australia: “Estalla de la furia”

Linda Caicedo fue nominada a premio a la mejor jugadora de la temporada 2025: esta es la lista

Lista de la selección Colombia para el Mundial 2026: Néstor Lorenzo adelanta los próximos seis meses de decisiones