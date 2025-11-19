Niño de 3 años murió tras quedar atrapado en un deslizamiento en el barrio La Torre, en Tarazá, Antioquia

El municipio activó los protocolos de respuesta y realiza una evaluación técnica para determinar si otras familias deben ser reubicadas - crédito @DagranAntioquia/X

Un deslizamiento de tierra registrado en la madrugada de este martes 18 de noviembre en el barrio La Torre, una zona de invasión ubicada en el área rural de Tarazá, Antioquia, dejó como resultado la muerte de un niño de 3 años y afectaciones en varias viviendas del sector.

El alcalde de Tarazá, Yomer Álvarez, informó que el movimiento de masa se originó tras las fuertes lluvias que cayeron sobre el municipio durante la noche. Según el mandatario, el deslizamiento se presentó en un asentamiento considerado de alto riesgo y donde se han reportado emergencias previas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Las fuertes lluvias provocaron la emergencia en medio de dio en una zona de un asentamiento irregular que tenemos en el municipio, en alto riesgo. Allí, se presentó un deslizamiento de tierra y lamentablemente, pues, un niño de tres años falleció”, explicó Álvarez. El alcalde también confirmó que la madre del menor trabaja en la administración municipal como manipuladora de alimentos.

Dos viviendas quedaron afectadas por el deslizamiento - crédito @DagranAntioquia/X

De acuerdo con los habitantes del sector, el movimiento de tierra ocurrió mientras la mayoría de las familias dormían. El barro ingresó a las viviendas, causó daños en paredes y techos, y dejó a varias personas atrapadas. La comunidad organizó las primeras labores de búsqueda y rescate antes de la llegada de los organismos de emergencia.

El menor fue trasladado por sus familiares al hospital San Antonio de Tarazá, pero llegó sin signos vitales.

Dos viviendas afectadas y adultos lesionados

El Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia (Dagran) confirmó que el deslizamiento afectó al menos dos viviendas y dejó dos adultos lesionados, quienes se encuentran fuera de peligro. La entidad expresó un mensaje de solidaridad: “Lamentamos informar el fallecimiento de un menor de edad por movimiento en masa en el municipio de Tarazá. Abrazo solidario a familiares y amigos”.

Las autoridades municipales se encuentran realizando una evaluación técnica del terreno para determinar si existen más viviendas en riesgo y si es necesario adelantar procesos de evacuación preventiva. Asimismo, se activaron los protocolos de atención a emergencias y se inició el censo de damnificados.

El Dagran también reportó que dos adultos resultaron lesionados, pero están fuera de peligro - crédito @DagranAntioquia/X

La administración municipal advierte sobre alto riesgo en la zona

El alcalde Álvarez reiteró que el asentamiento La Torre ha presentado múltiples afectaciones durante las temporadas de lluvia debido a la inestabilidad del terreno. El mandatario insistió en el llamado a la población para atender las recomendaciones de gestión del riesgo y permitir las intervenciones necesarias para evitar nuevas emergencias.

Según cifras municipales, alrededor de 500 personas han resultado damnificadas en los últimos meses en Tarazá por movimientos en masa, inundaciones y daños en estructuras precarias.

Otro menor falleció en deslizamiento en Copacabana

El caso de Tarazá se suma a otras situaciones recientes registradas en diferentes municipios del departamento debido a las fuertes precipitaciones.

En Copacabana, norte del Valle de Aburrá, una menor murió el 14 de noviembre tras un deslizamiento que afectó una vivienda en la vereda Quebrada Arriba. Según el alcalde Johnnathan Pineda, el movimiento de tierra impactó una casa donde vivían seis personas, entre ellas tres menores que estaban bajo protección del ICBF. La menor fallecida era hija sustituta.

La administración municipal reportó además bloqueos en vías rurales y otras afectaciones provocadas por movimientos en masa ocasionados por las lluvias de ese mismo día.

El deslizamiento, causado por lluvias y el desbordamiento de la quebrada La Negra, arrasó 50 viviendas y obligó a evacuar a más de 1.300 personas - crédito redes sociales

Autoridades continúan en seguimiento permanente

Los organismos de gestión del riesgo de Antioquia mantienen el monitoreo en diferentes municipios ante la continuidad de las lluvias en la región. En Tarazá, el análisis técnico de la zona afectada continuó durante algunas horas para establecer medidas adicionales que garanticen la seguridad de las familias que residen en el sector La Torre.