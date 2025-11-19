La Fuerza de las Regiones: Juan Carlos Cárdenas también dio un paso al costado en su aspiración presidencial y le dejó camino libre a Aníbal Gaviria

Juan Carlos Cárdenas confirmó su desvinculación de la Fuerza de las Regiones, al menos como precandidato presidencial - crédito Mateo Riaños/Infobae Colombia

En un eslabón más en la seguidilla de renuncias al interior de La Fuerza de las Regiones, se confirmó en la tarde del miércoles 19 de noviembre de 2025 de la decisión del exalcalde de Bucaramanga Juan Carlos Cárdenas: que dio un paso al costado en su intención de ser precandidato presidencial y, con su determinación, puso fin de manera prematura al proceso de selección del aspirante único de esta coalición, que debía conocerse el 1 de diciembre.

Cárdenas, que en su diálogo con Infobae Colombia hizo un llamado a mantener la unidad al interior de esta iniciativa y a destacar las propuestas que tenían para darle mayor autonomía a las regiones y, por ende, mayor participación en la toma de decisiones, finalmente declinó su aspiración. Así como horas antes lo había hecho el exgobernador del Meta Juan Guillermo Zuluaga, y el viernes 14 de noviembre el exgobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa.

El encargado de confirmar la decisión fue el exgobernador de Antioquia Aníbal Gaviria, que en su perfil de X se refirió a la determinación de sus excompañeros de deponer sus intereses y de unirse a su aspiración. “Muchas gracias a @JCardenasRey y @JuanGZuluaga por la confianza. Gracias a todos los alcaldes y gobernadores 2020-2023 que han hecho explícito su apoyo”, dijo el exmandatario seccional, que también se ha desempeñado como alcalde de Medellín.

Con este mensaje, el exgobernador de Antioquia Aníbal Gaviria agradeció el apoyo del exalcalde de Bucaramanga Juan Carlos Cárdenas, que renunció a su aspiración presidencial - crédito @anibalgaviria/X

“Seguiremos sumando voluntades. UNIDOS avanzaremos con la Fuerza de las Regiones. Llevaremos la voz de la autonomía y la descentralización adelante”, añadió Gaviria, que con ello se convirtió, sin la utilización de un mecanismo de elección más abierto, como una encuesta, en el nominado por este grupo político. Eso sí, a la par de Espinosa, que a diferencia de Zuluaga y Cárdenas sí radicó su candidatura presidencial, con un total de 1,3 millones de firmas.

Juan Carlos Cárdenas cambió de opinión y se hizo a un lado

Cabe destacar que, a esta redacción, el exalcalde de Bucaramanga le enfatizó su intención de ir hasta el final del proceso; no obstante, tal parece que la etapa de escogencia se agilizó y definió, a 12 días de la fecha tentativa, esa única aspiración para la contienda que se avecina. En la que no se descartaría que fueran a una consulta de los movimientos de centroderecha, en la fecha en la que se harán los comicios al Congreso, el 8 de marzo de 2026.

“La Fuerza de las Regiones es un proceso que arrancó desde el año pasado en una iniciativa paralela de alcaldes y gobernadores y hoy representamos cerca de 40 exgobernantes. Lo sucedido con Héctor Olimpo yo diría que es normal en estos procesos, que se generen algunas diferencias. Lo cierto es que mantenemos nuestro compromiso con los colombianos de tener un candidato único el 1 de diciembre", expresó el exburgomaestre a Infobae Colombia.

