Colombia

Jota Pe Hernández le echó la culpa a Iván Cepeda por el reclutamiento de niños en grupos terroristas: “Es consecuencia de las negociaciones con el ELN”

Según el congresista, la flexibilización de la protección legal para menores facilitó su vinculación en el conflicto armado, tras la supuesta firma de un documento entre el senador Cepeda y Pablo Beltrán, del ELN

Guardar
Jota Pe Hernández acusó a
Jota Pe Hernández acusó a Iván Cepeda de flexibilizar protección a menores en pactos con el ELN - crédito Montaje Infobae

El senador Jota Pe Hernández denunció que los recientes acuerdos entre el congresista Iván Cepeda y la guerrilla del ELN incluyeron modificaciones legales que afectan la protección de menores de edad frente al reclutamiento armado.

Las declaraciones surgieron a través de la red social X y en un video difundido este martes 18 de noviembre de 2025, donde Hernández advirtió sobre el impacto de estos supuestos pactos en el marco de las negociaciones de paz impulsadas en el país.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En un video durante una plenaria del Congreso, Jota Pe Hernández insistió en que el reclutamiento de niños por parte de grupos armados ilegales se agravó tras los cambios en la Ley 833 de 2003, que protegía de manera específica a menores de 18 años del reclutamiento forzado.

“Estoy completamente de acuerdo con que a estos grupos guerrilleros se bombardeen. Ha sido mi convicción y mi postura desde el principio y no va a cambiar”, afirmó el senador, quien además solicitó que el país no olvide “lo que pactó Iván Cepeda con el ELN”, expresó.

Jota Pe Hernández afirmó que
Jota Pe Hernández afirmó que seguirá rechazando los acuerdos de "la fracasa paz total" del Gobierno Petro - crédito @JotaPeHernandez

Hernández sostuvo que posee un documento que prueba la firma tanto de Cepeda, quien representa al sector del Pacto Histórico, como la del líder guerrillero Pablo Beltrán, en un texto que califica como el que “degrada una ley tan importante como la Ley 833”.

Según el senador, “ese documento facilita el reclutamiento de menores por parte de los grupos armados”.

La Ley 833 de 2003 establecía un marco legal para impedir la vinculación de menores en el conflicto armado colombiano. Hernández atribuyó a los cambios introducidos durante las conversaciones de paz el “aumento en el uso de niños como escudos humanos”.

El congresista afirmó: “Cuando hicimos esta denuncia en la moción de censura, ese día el ministro Iván Velásquez les mandó un mensaje a los grupos guerrilleros y les dijo: ‘Si ustedes tienen menores de edad en sus filas, no los vamos a bombardear’”.

Según Hernández, tras esa comunicación oficial del entonces Ministro de Defensa, “empezó a aumentar el reclutamiento de menores en los grupos guerrilleros porque sabían que los iban a usar como escudos humanos para evitar bombardeos”.

El senador también señaló: “Los niños indígenas se empezaron a suicidar para que las disidencias de las Farc y el ELN no los reclutaran”.

Jota Pe Hernández acusó a Iván Cepeda de flexibilizar protección a menores en pactos con el ELN - crédito @JotaPeHernandez

El legislador opositor pertenece a sectores críticos con la política de “paz total” promovida por el gobierno de Gustavo Petro y el Pacto Histórico.

“Seguiré rechazando los diálogos de la fracasada paz total que terminó beneficiando a los bandidos”, indicó Hernández en su publicación. Dijo: “Hoy, ese reclutamiento es consecuencia de los pactos que ha hecho el candidato del petrismo y de la izquierda, Iván Cepeda, con la guerrilla del ELN”.

Jota Pe Hernández advirtió sobre la violencia en Tunja y llamó a votar distinto en 2026: “Tiene que alertarnos”

El sábado 8 de noviembre de 2025, las autoridades recibieron el reporte de un automóvil cargado con explosivos abandonado cerca del batallón Gustavo Rojas Pinilla en Tunja.

Un grupo especializado en desactivación ingresó a la zona para mitigar los riesgos, pero durante la operación ocurrieron detonaciones inesperadas de cuatro artefactos, que afectaron también el Batallón Bolívar.

Jota Pe Hernández habló
Jota Pe Hernández habló de lo ocurrido en Tunja en sus redes sociales y habló de las elecciones en 2026 - crédito @JotaPeHernandez

Tras el hecho, el senador Jota Pe Hernández expresó su inconformidad con la gestión del presidente Gustavo Petro. A través de la red social X, Hernández escribió: “Tiene que alentarnos para el 2026”, en referencia al contexto electoral y a la necesidad de alertar sobre la evolución de la violencia en regiones normalmente pacíficas.

El legislador compartió un video donde profundizó su preocupación ante lo ocurrido, señalando: “Lo que sucedió en Tunja es muy grave. La guerrilla se metió a las ciudades y a territorios que históricamente han sido pacíficos, como Boyacá”.

Además, Hernández criticó las políticas del Gobierno Petro sobre el ELN y lanzó reproches directos: “Llegó a la presidencia sencillamente a beneficiar a los bandidos”.

El senador subrayó la importancia de las elecciones presidenciales de 2026, advirtiendo sobre las consecuencias de elegir candidatos afines al actual oficialismo.

Temas Relacionados

Jota Pe HernándezPablo BeltránExguerrillero Pablo BeltránExguerrilleroReclutamiento a menoresIván CepedaElecciones ColombiaColombia-Noticias

Más Noticias

Petro se defendió de las críticas por los gastos revelados en informe de la Uiaf: “¿Superan mis ingresos?"

El jefe de Estado cuestionó a la prensa por reportar los resultados del informe que muestra los gastos del jefe de Estado durante su gobierno

Petro se defendió de las

Guillermo Jaramillo pidió investigar los bienes de Denis Silva, y Andrés Forero le respondió: “El peor ministro de Salud de la historia”

Todo inició cuando documentos oficiales y registros inmobiliarios revelaron que Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia, habría adquirido más de 24 propiedades mediante compras directas

Guillermo Jaramillo pidió investigar los

Linda Caicedo fue nominada a importante premio que escoge a la mejor jugadora de la temporada 2025: esta es la lista

La delantera del Real Madrid fue reconocida por su gran temporada 2025 por parte de los organizadores de unos de los premios destacados del mundo fútbol

Linda Caicedo fue nominada a

El ELN se atribuyó el atentado contra la base militar en Tunja: la Gobernación de Boyacá rechazó el comunicado

Miembros del grupo armado difundieron un video en el que explicaron cómo ejecutaron el ataque con explosivos al Batallón Bolívar, asegurando que la acción fue una respuesta a operaciones militares en municipios de Boyacá

El ELN se atribuyó el

Gustavo Petro reconoció el crecimiento de 3,6% en el PIB en el tercer trimestre de 2025: “Está es la economía real”

El presidente colombiano calificó los datos publicados por el Dane como un “excelente balance económico, para el último año”

Gustavo Petro reconoció el crecimiento
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El ELN se atribuyó el

El ELN se atribuyó el atentado contra la base militar en Tunja: la Gobernación de Boyacá rechazó el comunicado

Operativo militar en Arauca dejó nueve disidentes al servicio de alias Mordisco neutralizados, entre ellos “Chifle”

Familiares de presunto subversivo dado de baja tras bombardeo en Guaviare exigen respuestas: “No era guerrillero, lo castigaron”

Ministro de Defensa reconoció la responsabilidad del Ejército en los ‘falsos positivos’ de 23 jóvenes en el Caribe colombiano

Reclutamiento forzado de menores: ELN entregó a comisión humanitaria a adolescente y dos disidentes de las Farc en Arauca

ENTRETENIMIENTO

Adriana Lucía reclamó a Gustavo

Adriana Lucía reclamó a Gustavo Petro y al ministro de Defensa por bombardeo en el que fallecieron menores: “Jamás debieron morir”

Miss Universo 2025: así puede ver la gala preliminar y la final desde Colombia sin perderse detalle de la participación de Vanessa Pulgarín

Danna García contó el momento de terror que vivió en su propia casa mientras dormía: “He gritado, he llorado”

Otro viernes de locos se mantiene como le película favorita de Disney+ Colombia esta semana

Serie basada en la masacre de Pozzetto ya tiene fecha de estreno, Netflix reveló el tráiler oficial

Deportes

Linda Caicedo fue nominada a

Linda Caicedo fue nominada a importante premio que escoge a la mejor jugadora de la temporada 2025: esta es la lista

Lista de la selección Colombia para el Mundial 2026: Néstor Lorenzo adelanta los próximos seis meses de decisiones

La selección Colombia cerró 2025 con una goleada en Nueva York: triunfo 3-0 sobre Australia en amistoso

Esta es la fecha para el próximo partido de la selección Colombia: será clave para el técnico Néstor Lorenzo

Se definieron los rivales de la selección Colombia para el sorteo del mundial de 2026: sorpresa con la Honduras de Reinaldo Rueda