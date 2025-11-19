Colombia

El ministro de Salud pidió investigar los bienes de vocero de Pacientes Colombia, y Andrés Forero reaccionó: “No le basta destruir el sistema”

Todo inició cuando documentos oficiales y registros inmobiliarios revelaron que Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia, habría adquirido más de 24 propiedades mediante compras directas

Guillermo Alfonso Jaramillo exigió una investigación para esclarecer el crecimiento patrimonial de Denis Silva y Andrés Forero se despachó en contra del ministro de salud - crédito Montaje Infobae

El representante de la Asociación Pacientes Colombia, Denis Silva, enfrenta cuestionamientos por la adquisición de más de 24 inmuebles y la recepción de recursos de farmacéuticas, mientras se presenta como defensor de personas con enfermedades crónicas.

La controversia cobró fuerza tras nuevas revelaciones del activista Beto Coral, quien expuso documentos y registros oficiales que contradicen la versión pública sobre el origen del patrimonio de Silva.

Coral, a través de su cuenta en X, publicó que, según investigaciones propias, Denis Silva no solo declaró en medios poseer “un solo apartamento” y atribuir el resto de bienes a herencias, sino que, en realidad, la mayoría de sus propiedades fueron adquiridas mediante transacciones directas.

“La mayoría de sus propiedades no provienen de ninguna sucesión: son transacciones hechas con bancos, constructoras y personas naturales”, puntualizó Coral. Y agregó: “No estamos hablando de alguien de escasos recursos que representa a pacientes; estamos hablando de un negociante que admite recibir recursos de farmacéuticas y venderles proyectos”.

Beto Coral señaló que los bienes de Denis Silva no son productos "de ninguna sucesión" - crédito @Betocoralg

En el hilo de denuncias, Coral compartió un video en el que también mencionó la investigación realizada por el senador Wilson Arias respecto al funcionamiento y transparencia de Pacientes Colombia y su dirigencia.

“No porque cuestionar a un dirigente sea atacar a los pacientes como algunos lo quieren hacer ver, sino precisamente porque los pacientes tienen derecho a saber quién habla en su nombre, de qué vive, y qué intereses lo rodean”, advirtió Coral sobre la importancia de exigir claridad a quienes ocupan cargos de representación en temas de salud.

En registros revisados para el Congreso estarían consignadas más de 24 propiedades a nombre de Silva, entre apartamentos, locales y parqueaderos. Cuando periodistas lo consultaron sobre la naturaleza de su fortuna, Silva insistió: “Se trata de herencias”. No obstante, la investigación señala que “más de 16 de estas propiedades habrían sido adquiridas mediante compras directas”, desestimando la versión familiar.

En otro punto relevante, Coral recordó que Silva reconoció haber recibido apoyo económico de empresas farmacéuticas y haber comercializado proyectos a firmas del sector. De acuerdo con sus declaraciones a El Colombiano, mencionó que “compañías del sector los han financiado en algunos proyectos”, lo que según los denunciantes, puede poner en duda la objetividad y transparencia en la defensa de los intereses de los pacientes.

Guillermo Alfonso Jaramillo respaldó postura de Beto Coral y pidió a la Fiscalía investigar bienes de Denis Silva - crédito @GA_Jaramillo/@Betocoralg

Tras lo anterior, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, también se refirió al caso en X. Sostuvo: “El país merece claridad: Denis Silva no puede seguir escondiéndose detrás del cuento de la ‘herencia’ cuando su patrimonio creció con compras que no coinciden con esa versión”.

Jaramillo pidió a la Fiscalía investigar el origen del patrimonio y la posible existencia de enriquecimiento ilícito. Recalcó: Pido a la Fiscalía investigar el origen de esas propiedades y el posible delito de enriquecimiento ilícito de particular. La salud no puede ser usada como plataforma de negocios ni para proteger intereses económicos personales”.

A la polémica se sumaron voces del Congreso. Andrés Forero, representante a la Cámara por el Centro Democrático, se despachó contra Guillermo Alfonso Jaramillo: “No le basta destruir el sistema de salud, sino que ahora persigue a los voceros de pacientes que se oponen a su perversa reforma y denuncian las fatales consecuencias de sus malas decisiones”.

Para rematar su pronunciamiento, Forero le dijo: “¡De lejos el peor @MinSaludCol de la historia de Colombia!

Andrés Forero cuestionó palabras de Guillermo Alfonso Jaramillo sobre el vocero de Pacientes, Denis Silva - crédito @AForeroM/@GA_Jaramillo

Andrés Forero se despachó contra Petro por vincular a familia del expresidente Uribe con la empresa Audifarma: “Destruyeron la salud”

En el contexto electoral de Colombia, Gustavo Petro desató polémica al asegurar que Audifarma, empresa de medicamentos, tiene vínculos familiares con el cuñado del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Durante un evento, el mandatario afirmó: “Entonces resultó que los dueños de Audifarma es el cuñado de Uribe (Carlos Enrique Moreno)”.

Dirigentes como Andrés Forero rechazaron las afirmaciones, calificándolas de falsas y motivadas por intereses electorales.

“Se vienen las elecciones y el petrismo ya empezó a correr la línea ética. Y es que las bodegas, empezando por @petrogustavo, salieron a difundir la falsedad de que el cuñado de @AlvaroUribeVel es dueño de Audifarma Destruyeron la salud y mienten para evadir su responsabilidad”, respondió Forero en redes, defendiendo la reputación de Uribe.

