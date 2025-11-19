Caso Jaime Esteban Moreno: siga en VIVO la audiencia contra Ricardo González, involucrado en la muerte del estudiante de Los Andes

Siendo las 9:10 a.m., a jueza a cargo de esta audiencia dio inicio a la misma. Minutos después, Gladys López, defensa de González comienza su apelación.
La sala del Juzgado 06 de Garantías es escenario este miércoles 19 de noviembre de la audiencia de apelación contra Ricardo Rafael González, señalado como uno de los presuntos responsables de la muerte de Jaime Esteban Moreno ocurrida el 31 de octubre.
Esta audiencia inició a las 9:00 a. m.
En la más reciente audiencia, celebrada el 14 del mismo mes, la defensa de González insistió en la revisión de las condiciones que llevaron a la imposición de la medida restrictiva, mientras la Fiscalía presentó los elementos probatorios que, a su juicio, justifican la permanencia de González bajo custodia.