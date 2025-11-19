Colombia

Cámara de Representantes aprobó en primer debate el plan de reactivación económica presentado por el Gobierno

El proyecto fiscal del Gobierno colombiano avanza tras superar la Comisión Tercera, proponiendo nuevos impuestos a plataformas digitales y vapeadores, incentivos para vivienda y transporte, y una amnistía fiscal para deudores tributarios

Guardar
La Cámara de Representantes aprueba
La Cámara de Representantes aprueba en primer debate la iniciativa de reactivación económica para cubrir el déficit fiscal de Colombia en 2026 - crédito Colprensa

El avance de la iniciativa de reactivación económica en la Cámara de Representantes marca un nuevo capítulo en la estrategia fiscal del Gobierno colombiano, al obtener la aprobación en primer debate dentro de la Comisión Tercera.

Este proyecto, que se tramita de manera paralela a la reforma tributaria aún estancada, busca recaudar entre 5 y 6 billones de pesos y se presenta como una respuesta inmediata a la necesidad de cubrir el déficit fiscal generado tras la aprobación del Presupuesto General de la Nación para 2026, cuyo monto de $546,9 billones permanece desfinanciado.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La propuesta, conocida como el “plan B” del Ejecutivo, combina medidas tributarias, ambientales y sociales con el objetivo de dinamizar la economía y destrabar el debate fiscal.

Su estructura se divide en dos ejes principales: uno recaudatorio, enfocado en ampliar las bases gravables y generar ingresos fiscales adicionales, y otro de estímulos, orientado a impulsar sectores productivos mediante beneficios tributarios y facilidades crediticias.

El proyecto de reactivación económica
El proyecto de reactivación económica busca recaudar entre 5 y 6 billones de pesos mediante nuevas medidas tributarias y estímulos económicos - crédito @MinHacienda/X

Esta arquitectura busca equilibrar la sostenibilidad fiscal con el crecimiento económico en un contexto de bajo dinamismo y restricciones presupuestales para el próximo año.

Entre las medidas recaudatorias más relevantes, el articulado introduce un impuesto del 6% sobre el uso de plataformas digitales para transacciones realizadas por usuarios residentes en Colombia, alineándose con tendencias regionales de tributación a la economía digital y la presencia económica significativa establecida desde 2024.

Además, se establecen gravámenes específicos a importaciones de bajo valor efectuadas a través de plataformas de comercio electrónico como Temu o Shein, con el propósito de nivelar la competencia con el comercio local y captar ingresos por envíos postales y courier que hasta ahora gozaban de exenciones parciales.

En materia de salud pública, el proyecto extiende y actualiza el impuesto al consumo de tabaco, incorporando a vapeadores, cigarrillos electrónicos y dispositivos similares con nicotina. Estos gravámenes tendrán incrementos anuales indexados al IPC más cuatro puntos porcentuales, justificando la medida tanto por razones de salud como por la necesidad de recaudo adicional.

Estas disposiciones buscan cerrar brechas en la tributación de consumos emergentes y digitales, estimando aportes significativos al fisco sin modificar las tarifas generales de IVA o renta corporativa en esta fase inicial.

El componente de incentivos y beneficios para la reactivación prioriza estímulos fiscales y financieros. Se contemplan facilidades en créditos del Fondo Nacional de Ahorro (FNA), eliminando el requisito de hipoteca para ciertos segmentos poblacionales, lo que amplía el acceso a vivienda y consumo en un entorno de tasas de interés restrictivas.

La propuesta introduce un impuesto
La propuesta introduce un impuesto del 6% sobre el uso de plataformas digitales para usuarios residentes en Colombia desde 2024 - crédito Colprensa

Además, se incrementa el incentivo tributario por donaciones a fondos de protección y apoyo a personas con discapacidad, elevando el descuento en renta al 50% para quienes realicen aportes al Fondo Nacional de Protección y Apoyo a Personas con Discapacidad y sus Cuidadores, con el objetivo de fortalecer la atención social a esta población.

El proyecto también introduce beneficios para el reemplazo de flota de transporte público y de carga, permitiendo deducciones aceleradas o exenciones parciales en impuestos nacionales y territoriales, con el fin de promover la renovación vehicular bajo estándares ambientales y de eficiencia energética. Estas medidas se complementan con autorizaciones para que entidades territoriales reorienten rentas hacia inversión en infraestructura local entre 2025 y 2027.

En cuanto a alivios fiscales, la iniciativa plantea una reducción temporal de sanciones e intereses para contribuyentes con deudas ante la Dian y los entes territoriales. Quienes se acojan a esta medida pagarán únicamente el 10% del valor total de las sanciones, lo que representa una amnistía fiscal del 90% sobre las deudas existentes.

Asimismo, se prevé la conciliación de procesos administrativos y judiciales en materias tributarias, aduaneras y cambiarias, con el objetivo de agilizar la resolución de litigios y mejorar el recaudo. Durante los seis meses posteriores a la entrada en vigencia de la ley, los intereses moratorios se reducirán al 50% de la tasa vigente, incentivando el pago de obligaciones pendientes.

El trámite legislativo de este proyecto, al tratarse de una iniciativa congresional con impacto fiscal, requiere mensaje de urgencia o aval del Gobierno nacional para continuar su curso. Tras la aprobación en comisión, el articulado pasará a plenaria de la Cámara de Representantes, luego a primer debate en comisión del Senado y, finalmente, a la plenaria senatorial. Cualquier modificación sustancial podría derivar en una conciliación entre cámaras.

El proyecto establece una amnistía
El proyecto establece una amnistía fiscal del 90% en sanciones para deudores de la Dian y reduce intereses moratorios al 50% durante seis meses - Leonardo Muñoz/EFE

En el plano macroeconómico, con un crecimiento proyectado para 2025 del 2,8% y persistentes presiones sobre el déficit fiscal, la iniciativa representa una alternativa híbrida: un recaudo moderado, sin los alcances de una reforma estructural, combinado con estímulos selectivos que podrían activar multiplicadores en construcción, transporte y consumo privado.

Para el sector privado, los nuevos gravámenes a plataformas digitales y vapeadores implican ajustes en precios y cumplimiento, mientras que los incentivos en crédito y donaciones ofrecen ventajas en la planeación fiscal corporativa.

Para los inversores, el avance de este proyecto reduce la incertidumbre sobre fuentes alternativas de financiamiento público para 2026, aunque su impacto neto dependerá de la magnitud final de los estímulos frente al recaudo efectivo.

En el contexto regional, Colombia se suma a los países que gravan progresivamente la economía de plataformas y productos de riesgo sanitario, fortaleciendo la base fiscal sin depender exclusivamente de la renta o el patrimonio. La resolución del trámite en las próximas semanas será determinante para calibrar el cierre fiscal del año y las proyecciones de inversión privada en 2026.

Temas Relacionados

Reactivación económicaCámara de RepresentantesDianFondo Nacional de AhorroSenado de la RepúblicaReforma tributariaImpuestosTemuSheinColombia-noticias

Más Noticias

Petro se defendió de las críticas por los gastos revelados en informe de la Uiaf: “¿Superan mis ingresos?"

El jefe de Estado cuestionó a la prensa por reportar los resultados del informe que muestra los gastos del jefe de Estado durante su gobierno

Petro se defendió de las

Guillermo Jaramillo pidió investigar los bienes de Denis Silva, y Andrés Forero le respondió: “El peor ministro de Salud de la historia”

Todo inició cuando documentos oficiales y registros inmobiliarios revelaron que Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia, habría adquirido más de 24 propiedades mediante compras directas

Guillermo Jaramillo pidió investigar los

Linda Caicedo fue nominada a importante premio que escoge a la mejor jugadora de la temporada 2025: esta es la lista

La delantera del Real Madrid fue reconocida por su gran temporada 2025 por parte de los organizadores de unos de los premios destacados del mundo fútbol

Linda Caicedo fue nominada a

El ELN se atribuyó el atentado contra la base militar en Tunja: la Gobernación de Boyacá rechazó el comunicado

Miembros del grupo armado difundieron un video en el que explicaron cómo ejecutaron el ataque con explosivos al Batallón Bolívar, asegurando que la acción fue una respuesta a operaciones militares en municipios de Boyacá

El ELN se atribuyó el

Gustavo Petro reconoció el crecimiento de 3,6% en el PIB en el tercer trimestre de 2025: “Está es la economía real”

El presidente colombiano calificó los datos publicados por el Dane como un “excelente balance económico, para el último año”

Gustavo Petro reconoció el crecimiento
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El ELN se atribuyó el

El ELN se atribuyó el atentado contra la base militar en Tunja: la Gobernación de Boyacá rechazó el comunicado

Operativo militar en Arauca dejó nueve disidentes al servicio de alias Mordisco neutralizados, entre ellos “Chifle”

Familiares de presunto subversivo dado de baja tras bombardeo en Guaviare exigen respuestas: “No era guerrillero, lo castigaron”

Ministro de Defensa reconoció la responsabilidad del Ejército en los ‘falsos positivos’ de 23 jóvenes en el Caribe colombiano

Reclutamiento forzado de menores: ELN entregó a comisión humanitaria a adolescente y dos disidentes de las Farc en Arauca

ENTRETENIMIENTO

Adriana Lucía reclamó a Gustavo

Adriana Lucía reclamó a Gustavo Petro y al ministro de Defensa por bombardeo en el que fallecieron menores: “Jamás debieron morir”

Miss Universo 2025: así puede ver la gala preliminar y la final desde Colombia sin perderse detalle de la participación de Vanessa Pulgarín

Danna García contó el momento de terror que vivió en su propia casa mientras dormía: “He gritado, he llorado”

Otro viernes de locos se mantiene como le película favorita de Disney+ Colombia esta semana

Serie basada en la masacre de Pozzetto ya tiene fecha de estreno, Netflix reveló el tráiler oficial

Deportes

Linda Caicedo fue nominada a

Linda Caicedo fue nominada a importante premio que escoge a la mejor jugadora de la temporada 2025: esta es la lista

Lista de la selección Colombia para el Mundial 2026: Néstor Lorenzo adelanta los próximos seis meses de decisiones

La selección Colombia cerró 2025 con una goleada en Nueva York: triunfo 3-0 sobre Australia en amistoso

Esta es la fecha para el próximo partido de la selección Colombia: será clave para el técnico Néstor Lorenzo

Se definieron los rivales de la selección Colombia para el sorteo del mundial de 2026: sorpresa con la Honduras de Reinaldo Rueda