Salón del Automóvil 2025: los modelos más baratos, desde $42 millones, que están revolucionando el mercado

El Salón del Automóvil 2025 transforma a Corferias en la gran vitrina de la movilidad, con cientos de vehículos en exhibición, estrenos, zonas de experiencia y opciones para todos los presupuestos - crédito Luis Jaime Acosta/Reuters

Si usted es de los que lleva meses diciendo “ya es hora de cambiar el carro” o quiere entrarle por fin a la movilidad eléctrica sin dejar la cuenta en ceros, el Salón del Automóvil de Bogotá 2025 le va a caer “como anillo al dedo”.

Este año, además de los estrenos y de los carros futuristas que siempre llaman la atención, hay un detalle que está haciendo sonar el evento por todas partes: sí, usted puede comprar un carro eléctrico por cerca de 40 millones de pesos.

Del 14 al 23 de noviembre, Corferias se convertirá —como ya es tradición— en el parque temático de los amantes de los carros. Más de 70 marcas y 130 expositores traerán todo lo nuevo: desde las camionetas que uno ve en carretera y sueña con manejar, hasta city cars perfectos para sobrevivir el trancón bogotano sin sufrir en parqueaderos ni en consumo.

La feria llega a su decimonovena edición, más grande y ambiciosa que nunca, impulsada también por un mercado automotor que viene recuperando ritmo: más de 200.000 carros matriculados en lo que va del año y una meta clara del sector: cerrar en 250.000 unidades vendidas.

La Feria del Automóvil 2025 en Bogotá reunió a más de 60 marcas y presentó lo último en vehículos de lujo, eléctricos e híbridos - crédito @corferias/Instagram

Pero si algo marcará esta edición será la presencia de marcas asiáticas que vienen pisando durísimo, sobre todo con opciones eléctricas e híbridas. Voyah y Xpeng aterrizan oficialmente en Colombia, mientras que Foxconn, el gigante taiwanés famoso por fabricar tecnología de punta, mostrará cómo quiere meterse de lleno al mundo de la movilidad.

En total, habrá cerca de 600 vehículos distribuidos en 23 pabellones, con zonas de experiencia, lanzamientos y pruebas de manejo, porque nada mejor que subirse al carro y ver qué tanto le gusta de verdad.

Entre las novedades, cada marca viene con algo que mostrar. Mazda se estrena en el mundo de los híbridos enchufables con su CX-60 Phev. Renault llega con la nueva camioneta Boreal, hecha para familias que necesitan espacio, pero no quieren un tanque enorme.

Ford trae la Territory híbrida, una SUV que busca quedarse con ese segmento intermedio tan peleado. Chevrolet pone sobre la mesa la Captiva EV, una apuesta eléctrica del gigante estadounidense.

Honda refresca su conocida CR-V ahora con tecnología híbrida, y BYD se despacha con la pick-up eléctrica Shark, ideal para quienes necesitan potencia sin sacrificar sostenibilidad.

También aterriza la nueva Volkswagen Tiguan, junto con compactos electrificados como el Fiat 600 Hybrid, el GAC Hyptec HT y el futurista Zeekr 7X.

¿Cuáles son los carros más baratos?

Pero volvamos a lo que muchos quieren saber: ¿cuáles son los carros más baratos del Salón? Porque sí, hay estrenos llamativos, pero el bolsillo manda.

El Bestune Xaoma, uno de los eléctricos más económicos del Salón del Automóvil, llega con un diseño compacto y pensado para la movilidad urbana desde los 42 millones de pesos - crédito Bestune

Entre los modelos más económicos están:

Bestune Xaoma – desde 42.000.000: un city car eléctrico perfecto para trayectos cortos, movilidad urbana y para quienes quieren entrar al mundo EV sin endeudarse por media vida.

Renault Kwid – 53.990.000: uno de los consentidos del segmento de entrada, con consumo bajito y tamaño ideal para ciudad.

JMEV 2 – 55.990.000: otra opción eléctrica que está sonando fuerte como alternativa económica y compacta.

Más arriba en la tabla aparecen opciones como el Mazda 2 (83,7 millones), el Toyota Yaris (87,9 millones) y el Hyundai Venue (93,9 millones).

Y si lo que usted quiere es algo de verdad premium, también están joyitas como el BMW 218 Gran Coupé (177,9 millones), el Mercedes-Benz A250 (189,9 millones) o incluso los pesos pesados como el Land Rover Evoque (319,9 millones) y el Porsche Macan 2.0 (385 millones).

El Toyota Yaris, reconocido por su eficiencia y bajo consumo, se mantiene como una de las opciones más confiables del segmento intermedio - crédito Yokomotor

La variedad es enorme y eso se siente apenas uno entra a Corferias: la industria automotriz se está moviendo hacia la electrificación, la conectividad y todas esas tecnologías que hoy suenan normales, pero hace unos años parecían de película de ciencia ficción.

En el Área Libre 8 los visitantes podrán hacer pruebas de manejo, ver de cerca sistemas de asistencia, pantallas, sensores y toda la ingeniería que está detrás de estos modelos.

Además, muchas marcas traerán paquetes y descuentos exclusivos solo para feria: hay beneficios en matrícula, Soat, bonos de compra e incluso planes de financiación más flexibles. Así que si está pensando seriamente en comprar carro, es un buen momento para ir con la calculadora en mano y mirar qué le conviene.