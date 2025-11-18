Colombia

Medicina Legal confirma que son 15 los menores muertos en bombardeos militares desde agosto

Los fallecidos se distribuyeron en tres en la operación de agosto en Guaviare, cuatro en la ofensiva de octubre en Amazonas, siete en el bombardeo de noviembre en Guaviare y uno más en la acción militar en Arauca

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses confirmó la noche de este lunes 17 de noviembre que 15 menores de edad murieron en bombardeos ejecutados por las Fuerzas Militares en operativos contra las disidencias de las Farc desde agosto de 2025.

La cifra, establecida tras rigurosos análisis forenses, contradice la información inicial dada por el presidente Gustavo Petro, quien horas antes había asegurado que eran 12 las víctimas menores.

El director del Instituto, Ariel Emilio Cortés Martínez, explicó en un video difundido por las redes oficiales de la entidad que las conclusiones derivan del estudio de cuerpos recibidos tras cuatro operaciones militares en Guaviare, Amazonas y Arauca.

En su declaración, el funcionario afirmó que “producto de los análisis forenses realizados desde el mes de agosto, el instituto ha podido determinar que quince de los cuerpos corresponden a menores de edad”. Cortés reiteró además que la entidad mantiene su “compromiso con la independencia técnica y la transparencia ante la justicia y la ciudadanía”.

El informe detallado del Instituto
El informe detallado del Instituto reveló cómo se distribuyen las víctimas por cada uno de los cuatro operativos militares en Guaviare, Amazonas y Arauca. - crédito imagen Ilustrativa Infobae

26 de agosto: 3 menores muertos en Guaviare

La primera operación militar analizada ocurrió el 24 de agosto en la vereda Nueva York, municipio de El Retorno.

El instituto recibió el 26 de agosto un total de 8 cuerpos:

  • 7 identificados plenamente y uno sin identificar.
  • 7 hombres y una mujer.
  • 3 menores de edad, entre ellos 2 hombres y 1 mujer.

Este fue el primer registro de menores fallecidos en el marco de las ofensivas contra las disidencias de “Iván Mordisco”.

1 de octubre: 4 menores muertos en Amazonas

Una segunda operación tuvo lugar el 1 de octubre en Puerto Santander, Amazonas.

El 7 de octubre, Medicina Legal recibió 4 cuerpos:

  • 3 hombres y 1 mujer.
  • Todos menores de edad y plenamente identificados.

Este operativo elevó a siete la cifra acumulada de menores fallecidos hasta ese momento.

10 de noviembre: 7 menores muertos en Guaviare

El operativo más letal para menores de edad se ejecutó el 10 de noviembre en la vereda Itilla, municipio de Calamar, Guaviare.

El 12 de noviembre, el instituto recibió 20 cuerpos:

  • 16 identificados y 4 sin identificar.
  • 13 hombres y 7 mujeres.
  • Entre ellos 7 menores de edad: 4 mujeres y 3 hombres.

Este episodio se convirtió en el de mayor impacto humanitario dentro de las operaciones recientes.

Los reportes forenses mostraron que
Los reportes forenses mostraron que la mayor concentración de menores muertos ocurrió en Guaviare, donde se documentaron 10 casos entre agosto y noviembre..- crédito Colprensa

13 de noviembre: 1 menor muerto en Arauca

El cuarto caso se registró el 13 de noviembre en la vereda La Esmeralda, municipio de Puerto Rondón, Arauca.

Medicina Legal recibió el 16 de noviembre 8 cuerpos:

  • 7 identificados y 1 sin identificar.
  • 3 hombres y 5 mujeres.
  • Entre ellos 1 menor de edad.

Con este último caso, la cifra total se elevó a 15 menores muertos desde agosto.

Contraste con las cifras del presidente Petro

Horas antes del anuncio de Medicina Legal, el presidente Gustavo Petro había publicado un mensaje en sus redes sociales donde aseguraba que eran 12 los menores muertos en bombardeos contra las disidencias de alias “Iván Mordisco”.

El mandatario sostuvo que:

  • 4 adolescentes murieron en Caquetá el 1 de octubre.
  • 7 en Guaviare el 10 de noviembre.
  • 1 en Arauca el 13 de noviembre.

También señaló que uno de los cuerpos tenía una edad aún por determinar, entre 15 y 25 años, y que las víctimas eran “adolescentes reclutados forzosamente por los criminales que los llevaron a hostilidades”.

Petro agregó que las disidencias han incurrido en violaciones al Estatuto de Roma, por lo que su gobierno procederá a denunciarlas como crímenes de guerra.

Con esta publicación en X,
Con esta publicación en X, el presidente Gustavo Petro confirmó la muerte de 12 menores en bombardeos a las disidencias de las Farc - crédito @petrogustavo/X

Medicina Legal insiste en su independencia técnica

Pese a la discrepancia numérica, Medicina Legal enfatizó que los resultados divulgados este 17 de noviembre se sustentan en evidencia forense verificable, y que la entidad continuará entregando información con rigor científico, autonomía y transparencia.

Con su informe final, la institución confirmó que 15 menores de edad murieron en los bombardeos militares ejecutados entre el 24 de agosto y el 13 de noviembre de 2025, una cifra que abre un nuevo debate sobre la política de seguridad y el impacto del conflicto en población infantil reclutada por grupos armados ilegales.

