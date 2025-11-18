Colombia

Exigen justicia por doble homicidio en Armenia: una vecina aseguró que “lamentablemente matan y no pasa nada”

El asesinato de Luz Amparo Moscoso Palomino y su padre en el barrio Porvenir motivó la organización de una velatón. Vecinos denuncian un aumento de la violencia y la inseguridad en la zona

Vecinos del barrio Porvenir realizan
Vecinos del barrio Porvenir realizan una velatón en homenaje a las víctimas y exigen justicia ante el doble homicidio - crédito Luz Amparo Moscoso Palomino/Facebook

La indignación y el dolor por el asesinato de Luz Amparo Moscoso Palomino y Julio César Moscoso Echeverry siguen presentes en el barrio Porvenir de Armenia (Quindío), donde la comunidad se reunió en una velatón para expresar su rechazo al doble homicidio y exigir justicia.

En la mañana del martes 18 de noviembre, María Antonia Melo, presidenta de la junta de acción comunal del sector, se dirigió a los asistentes y pidió avanzar en el esclarecimiento del caso.

Melo expresó el sentir colectivo al señalar: “Clamamos justicia porque aquí lamentablemente matan y no pasa nada”, expresó a Caracol Radio.

El crimen ocurrido el domingo 16 de noviembre afectó profundamente a vecinos y allegados de las víctimas, a quienes muchos reconocían por su liderazgo y larga trayectoria en el desarrollo de la zona.

Luz Amparo Moscoso Palomino y
Luz Amparo Moscoso Palomino y Julio César Moscoso Echeverry fueron asesinados en su vivienda tras un acuerdo económico por accidente vehicular - crédito redes sociales

Según la presidenta de la junta de acción comunal, “él prácticamente fue fundador del barrio, la señora perteneció en un pasado a la junta comunal como tesorera también. Prácticamente, una líder social, ella y el señor, un patriarca de nuestro barrio”, relató al medio mencionado.

Melo también reflexionó sobre el clima de inseguridad e intolerancia que atraviesa la ciudad y la falta de respuestas efectivas ante hechos de violencia como el que enluta a la comunidad.

Durante su intervención en la radio, pidió un acercamiento a la oración y a la reconstrucción del tejido social: “Pedir por la paz, por sus almas, pedir que el Señor los tenga en su gloria, que pronto se haga justicia con tanta intolerancia que hay, que de pronto las personas están muy alejadas de Dios, que necesitamos que la gente busque como acercamiento a la oración y que miremos por la problemática que tenemos, por la intolerancia principalmente, la inseguridad que tenemos y de pronto clamando justicia”, dijo.

El presunto agresor ingresó a
El presunto agresor ingresó a la casa de las víctimas, minutos después del acuerdo, y disparó contra padre e hija - crédito redes sociales

Sobre los hechos

El asesinato de Luz Amparo Moscoso Palomino y su padre, Julio César Moscoso Echeverry, dentro de su vivienda en el barrio El Porvenir de Armenia (Quindío), ha provocado un fuerte impacto en la comunidad y ha intensificado la preocupación por la seguridad en la ciudad.

Ambas víctimas fueron atacadas en su residencia la tarde del domingo 16 de noviembre, donde los agresores emplearon armas de fuego y armas blancas para perpetrar el doble homicidio, según confirmó el comandante de la Policía del Quindío, coronel Luis Fernando Atuesta.

Las primeras indagaciones apuntan a que, horas antes del crimen, un automóvil había chocado contra la vivienda de los afectados. Las partes involucradas decidieron resolver el incidente extrajudicialmente con el pago de 2 millones de pesos, evitando recurrir a la autoridad de tránsito. Aunque en principio el acuerdo parecía cerrado, los ocupantes del vehículo regresaron posteriormente al domicilio y cometieron el asesinato.

Tras la huida de los presuntos responsables, la policía logró inmovilizar el vehículo vinculado al caso, lo que permitió orientar la investigación hacia la identificación de los ocupantes.

El doble homicidio en el
El doble homicidio en el barrio Porvenir de Armenia se originó por un accidente de tránsito y una posterior disputa - crédito redes sociales

El coronel Atuesta explicó que las tareas actuales se centran en nuevas verificaciones y en establecer si los implicados mantuvieron un rol directo en los hechos: “En este momento nos encontramos realizando unas diligencias de verificación, inspección e identificación de personas, para revisar y comprobar si participaron en el hecho”.

En su declaración, Atuesta precisó la cronología de lo sucedido: “Sobre la 1:45 de la tarde, aproximadamente, llegan en un vehículo y lamentablemente accionan armas de fuego y también le causan heridas con armas blancas a estas personas”.

Además, el comandante reiteró el compromiso de la institución para evitar que los asesinatos queden sin castigo. “No vamos a permitir que este hecho lamentable y repudiable de intolerancia quede en la impunidad. Vamos a dar con los participantes, con los autores, con su ubicación y con su captura”, subrayó.

